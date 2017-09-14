|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: П'ят 27 гру, 2024 13:09
hxbbgaf написав:
Настоящий военный сейчас воюет. Военный, который не принимает участия в войне, когда на страну напал превосходящий враг, это говно, а не военный.
+100500
Следовало бы даже где-то закрепить.
-
a77
-
-
- Повідомлень: 134
- З нами з: 11.01.24
- Подякував: 18 раз.
- Подякували: 10 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 27 гру, 2024 13:13
Shaman написав:
о так, теж цікаво - для України andrijk777
бачить негативні сценарії, а от для Раші - ні. цікаво, цікаво... парад на Красній площі - є й такий сценарій. може не наш, але наступного Пригожина
Тому що є реальність і факти (я по них) а є ультра-патріотичні гасла і фантазії (ти по них).
парад на Красній площі наступного Пригожина - можливий сценарій. Правда дуже малоймовірний саме парад(тобто силовий захват).
Але в любому випадку чому це дуже поганий сценарій для РФ - я не розумію. Просто зміна правителя і все. Це дуже хороший для нас сценарій - це так. Але не дуже поганий для РФ.
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 5888
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 286 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 27 гру, 2024 13:13
andrijk777 написав: ЛАД написав:
Вірогідність сирійського сценарія теж була дуже низька.
Сценарій був майже нереальний. Ніхто не очікував.
Погоджуюсь. Сирійський сценарій достатньо реальний.
Ось сценарій абсолютної капітуляції по-моєму нереальний. Більш реальний(у випадку повного провалу фронту) сценарій розпаду України. "сценарій розпаду України" це по-моєму
базовий для путіна.
Розділу. Не розпаду, а розділу.
В Мюнхені 2007 він це запропонував без війни.
Як вирішення своїх! проблем чи бажань (неважливо).
Вихід для України за таких умов був лише один -- тягнути час, як можна довше, і готуватися до війни.
Імхо. Ющенко та Ко помаранчевих повинні було про це голосити у весь голос. Одразу. Тим паче, що тоді ще були при владі.
Готуватися саме до війни.
Якщо є бажання курсу на Європу, НАТО.
На те вони і політики вищого рангу, щоб розуміти це на відміну від пересічного, який це може осягнути лише постфактум.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 31493
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3230 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 27 гру, 2024 13:16
andrijk777 написав: ЛАД написав:
Вірогідність сирійського сценарія теж була дуже низька.
Сценарій був майже нереальний. Ніхто не очікував.
Погоджуюсь. Сирійський сценарій достатньо реальний.
Ось сценарій абсолютної капітуляції по-моєму нереальний. Більш реальний(у випадку повного провалу фронту) сценарій розпаду України. "сценарій розпаду України" це по-моєму
базовий для путіна.
Если такое случится, то это будет не "распад", а "расчленение".
И если вы считаете, что нет "полной" капитуляции, то нет и "абсолютної". Есть "безоговорочная".
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 32075
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5288 раз.
- Подякували: 4826 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: П'ят 27 гру, 2024 13:17
Господар Вельзевула написав:
Ну так вы же первый сорт,насколько я помню.
а я пишу про третий сорт,так называемый "дикий ухилянт", они и по городу перебежками перемещаются, тщательно согласовывая свой маршрут с чатами в телеге.
Намедни ржака была у нас-человек с буса на ходу выскочил,в окно,окровавленный и тикать полями.Днепр,Донецкое шоссе.
"дикий ухилянт" это совсем без военика или уже в розшуку ДБР?
Или это ухилянт пингвинолог Евген Дикий?
-
UA
-
-
- Повідомлень: 9240
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1873 раз.
- Подякували: 2308 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
1
Додано: П'ят 27 гру, 2024 13:18
a77 написав:
hxbbgaf написав:
Настоящий военный сейчас воюет. Военный, который не принимает участия в войне, когда на страну напал превосходящий враг, это говно, а не военный.
+100500
Следовало бы даже где-то закрепить.
І червону зірку на лоба.
І повернути "до паслєднєй каплі крові", "тяготи та лішєнія вслужби".
Ну а про ринковий Контракт всл скромненько промовчати.
Халява залишилася в совдепії.
Собі ринок, а всл совдепію -- це суто українське ноу-хау.
Зручне.
Я пропоную піти далі: отаке грошове забезпечення сьогоднішнє всл прибрати і подивитись на % справжніх військових. Навіщо за бойові дії отому справжньому військовому отак! доплачувати-то преміями, пільгами і т.д.?
Ви зплутали прометейство-данківство-корчагінство з професією на ринку.
Востаннє редагувалось detroytred
в П'ят 27 гру, 2024 13:38, всього редагувалось 1 раз.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 31493
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3230 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 27 гру, 2024 13:22
hxbbgaf написав:
Настоящий военный сейчас воюет. Военный, который не принимает участия в войне, когда на страну напал превосходящий враг, это говно, а не военный.
Пошел разбор сортов говна.
Послевоенная Украина это каждый сам за себя.
Кто не согласен - уедет.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 9240
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1873 раз.
- Подякували: 2308 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
1
Додано: П'ят 27 гру, 2024 13:24
detroytred написав: andrijk777 написав:
Не бучу "дуже негативних сценаріїв" для раші. По причині того що у них є "просто негативний сценарій" - вийти з України.
Просто взяти і піти могли дозволити собі США в Афганістані.
Рфія переформатувала вже суттєво і економіку, і суспільство під війну.
Тому просто взяти і піти не може.
Без ризиків внутрішніх потрясінь-перетурбацій.
І чим далі, тим вище ризики.
Чому ж не може. В рф змінюється правитель і для збереження своєї особистої влади йому вигідно просто піти з України - це можливо.Але проблема УСІХ наших позитивних сценаріїв в тому що вони усі(які хоча б трішки реальні) зав'язані на одній події - путін втрачає владу.
Інших прям хороших сценаріїв для нас я вже не бачу(раніше вони були).
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 5888
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 286 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 27 гру, 2024 13:24
a77 написав:
hxbbgaf написав:
Настоящий военный сейчас воюет. Военный, который не принимает участия в войне, когда на страну напал превосходящий враг, это говно, а не военный.
+100500
Следовало бы даже где-то закрепить.
С тем же успехом можно заменить слово "военный" на слово "гражданин".
И на сегодняшний день настоящий
военный это тот, кто в настоящий момент
времени находится в армии. И он, естественно, воюет, если его часть на фронте, а не в тылу. Если он по каким-либо причинам демобилизован (по здоровью, по возрасту, по уходу...), то он уже, в лучшем случае, бывший
военный и ничем не отличается от любого другого гражданина.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 32075
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5288 раз.
- Подякували: 4826 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: П'ят 27 гру, 2024 13:28
andrijk777 написав: detroytred написав: andrijk777 написав:
Не бучу "дуже негативних сценаріїв" для раші. По причині того що у них є "просто негативний сценарій" - вийти з України.
Просто взяти і піти могли дозволити собі США в Афганістані.
Рфія переформатувала вже суттєво і економіку, і суспільство під війну.
Тому просто взяти і піти не може.
Без ризиків внутрішніх потрясінь-перетурбацій.
І чим далі, тим вище ризики.
Чому ж не може. В рф змінюється правитель і для збереження своєї особистої влади йому вигідно просто піти з України - це можливо.Але проблема УСІХ наших позитивних сценаріїв в тому що вони усі(які хоча б трішки реальні) зав'язані на одній події - путін втрачає владу.
Інших прям хороших сценаріїв для нас я вже не бачу(раніше вони були).
Чому ви відкидаєте варіант, що змінюється не на більш авторитарного, агресивного, імперського тощо?
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 31493
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3230 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andrijk777
, Shaman
і 4 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|25
|78997
|
|
|1493
|252035
|
|
|6076
|890731
|
|