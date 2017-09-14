Додано: П'ят 27 гру, 2024 13:50



Ну так ще трішки призвати,







анн ніт, не призивають.







Та й розрахунки ваші так собі. щось там про людей до 50 написали

[Токар.. Він же здоров'я своє беріг, по банях з бабами і раками серце не угравав, можна брать

Щоб що?Щоб вам не було про що говорити? Давайте вас призвем лише тому, щоб про вас не говорили.А навіщо ви брехнею займаєтесь? Призивають постійно. І темпом не гіршим ніж «токарів».Ні»не так собі». Бо відповідь в контексті на фрази «он мільйони розовощоких пенсіонерів силовиків, а беруть епілептиків».Так я привів які «мільйони» , і яка це вікова група «розовощоких». Бо у летусроків чомусь з 10 мільйонів чоловіків 25-60 лишились лише епілептики і інсультники, а от 50-60 річні - це у нього з розовими щоками. Чому? Хз. Крім пілотів медкомісію вони по факту проходили так як зараз в ТЦК іі проходять мобілізовані «готов? Ні? Готов!»А хто сидів в банях і угравав? Я звільнявся з зп біля 1100 дол. У мене на бані не було грошей. У умовного «танкіста» зп була 600-800. Невже він по баням сидів?? Що це за маразматичні фантазії і штампи?