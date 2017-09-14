hxbbgaf написав:Настоящий военный сейчас воюет. Военный, который не принимает участия в войне, когда на страну напал превосходящий враг, это говно, а не военный.
+100500
Следовало бы даже где-то закрепить.
С тем же успехом можно заменить слово "военный" на слово "гражданин". И на сегодняшний день настоящий военный это тот, кто в настоящий момент времени находится в армии. И он, естественно, воюет, если его часть на фронте, а не в тылу. Если он по каким-либо причинам демобилизован (по здоровью, по возрасту, по уходу...), то он уже, в лучшем случае, бывший военный и ничем не отличается от любого другого гражданина.
На поркуа було тоді совдеп рушити?
Цим би хлопцям "повесть про справжнього чоловіка" писати...
От тільки голосять гучніше за всіх ті, хто самі такими і не збираються ставати. Справжніми отакими. Щоб любов була, коли бесплатно... Для інших звісно.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 27 гру, 2024 13:34, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:............... В Мюнхені 2007 він це запропонував без війни. Як вирішення своїх! проблем чи бажань (неважливо).
Вихід для України за таких умов був лише один -- тягнути час, як можна довше, і готуватися до війни.
Імхо. Ющенко та Ко помаранчевих повинні було про це голосити у весь голос. Одразу. Тим паче, що тоді ще були при владі. Готуватися саме до війни. Якщо є бажання курсу на Європу, НАТО. На те вони і політики вищого рангу, щоб розуміти це на відміну від пересічного, який це може осягнути лише постфактум.
Ющенко та Ко вели дело к войне, но готовиться к ней даже не собирались. И кстати, о подготовке:
2012 року держава відкрила дослідно-конструкторські роботи за проєктом «Нептун».[3] Оглядачі Defense Express називали незрозумілими мотиви президента Віктора Януковича щодо цього кроку, бо Янукович був відомий спробами розвалити роботу оборонного-промислового комплексу України[4] за безпосереднього керівництва Кремля.
andrijk777 написав:............ Але проблема УСІХ наших позитивних сценаріїв в тому що вони усі(які хоча б трішки реальні) зав'язані на одній події - путін втрачає владу. Інших прям хороших сценаріїв для нас я вже не бачу(раніше вони були).
andrijk777 написав:Погоджуюсь. Сирійський сценарій достатньо реальний. Ось сценарій абсолютної капітуляції по-моєму нереальний. Більш реальний(у випадку повного провалу фронту) сценарій розпаду України. "сценарій розпаду України" це по-моєму базовий для путіна.
Если такое случится, то это будет не "распад", а "расчленение". И если вы считаете, что нет "полной" капитуляции, то нет и "абсолютної". Есть "безоговорочная".
Ні, саме розпад. "расчленение" - це якщо б путін захопив усю Україну а потім її расчленив. А нафіг йому це? Якщо захопить усю то і анексує усю. Дійсно . Просто бісить мене це слово "капітуляція". Люди вживають це слово в абсолютно різних сенсах. Одні під капітуляцією розумію здачу Маріуполя, інші Львова. І що різні люди мають на увазі під цим словом? - велике зх. І повторюсь, я вважаю (99,99%) що безумовної капітуляції не буде. Заходу це прям меганевигідно.
Щоб що? Щоб вам не було про що говорити? Давайте вас призвем лише тому, щоб про вас не говорили.
анн ніт, не призивають.
А навіщо ви брехнею займаєтесь? Призивають постійно. І темпом не гіршим ніж «токарів».
Та й розрахунки ваші так собі. щось там про людей до 50 написали
[ Ні»не так собі». Бо відповідь в контексті на фрази «он мільйони розовощоких пенсіонерів силовиків, а беруть епілептиків». Так я привів які «мільйони» , і яка це вікова група «розовощоких». Бо у летусроків чомусь з 10 мільйонів чоловіків 25-60 лишились лише епілептики і інсультники, а от 50-60 річні - це у нього з розовими щоками. Чому? Хз. Крім пілотів медкомісію вони по факту проходили так як зараз в ТЦК іі проходять мобілізовані «готов? Ні? Готов!»
[Токар.. Він же здоров'я своє беріг, по банях з бабами і раками серце не угравав, можна брать
.
А хто сидів в банях і угравав? Я звільнявся з зп біля 1100 дол. У мене на бані не було грошей. У умовного «танкіста» зп була 600-800. Невже він по баням сидів?? Що це за маразматичні фантазії і штампи?
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 27 гру, 2024 14:01, всього редагувалось 2 разів.
а холява сюда периодически заглядывает одним глазом.
andrijk777 написав:Заходу це прям меганевигідно.
о а расскажите что выгодно Западу? я как раз об этом думаю. заодно расскажите как такая мощная во всех смыслах страна как США не решилась ввести войска и напечатать триллион денег, на эту войну, загрузив свои заводы военными заказами? может мы им нахой не надо? нам помогают по капельке, шоб не сразу умерли. И шоб их политики себе поставили в заслугу как они поддержали Украину. Выгоды вложить в нас триллион они явно не видят, путин же не ковид. Нападает не на всех.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 27 гру, 2024 14:02, всього редагувалось 6 разів.
ЛАД написав:......... Если такое случится, то это будет не "распад", а "расчленение". И если вы считаете, что нет "полной" капитуляции, то нет и "абсолютної". Есть "безоговорочная".
Ні, саме розпад. "расчленение" - це якщо б путін захопив усю Україну а потім її расчленив. А нафіг йому це? Якщо захопить усю то і анексує усю. Дійсно . Просто бісить мене це слово "капітуляція". Люди вживають це слово в абсолютно різних сенсах. Одні під капітуляцією розумію здачу Маріуполя, інші Львова. І що різні люди мають на увазі під цим словом? - велике зх. І повторюсь, я вважаю (99,99%) що безумовної капітуляції не буде. Заходу це прям меганевигідно.
"Распад" - это когда сами по себе, добровольно. Для "расчленения" не обязательно захватывать всю Украину, можно просто оторвать/отрезать большой кусок. Не хочу гадать о выгодах Запада, Запад сегодня слишком неоднороден. И не берусь судить о военных возможностях РФ. Но вероятность капитуляции, к сожалению, ненулевая и увеличивается с продолжением войны при такой политике Запада. Посмотрим, что будет делать Трамп.
І все є таки цікаво, які гарні сценарії ви бачили для України раніше?
ЛАД написав:Ющенко та Ко вели дело к войне, но готовиться к ней даже не собирались.
Формально це так. Але це сьогодні ми(ви) такі мудрі тому що знаєте реальну історію. В 2007 про ніяку агресію рф ніхто не мислив. Навіть в 2022 "дехто" не мислив про агресію рф реально. І "вели дело к войне" звучить дуже пафосно. Вони просто відстоювали національні інтереси України. Те що путін це вважав "ворожими діями" це не їх вина. Тому зовсім не факт що веди Україна іншу політику, путін би не напав.
ЛАД написав:И кстати, о подготовке:
2012 року держава відкрила дослідно-конструкторські роботи за проєктом «Нептун».[3] Оглядачі Defense Express називали незрозумілими мотиви президента Віктора Януковича щодо цього кроку, бо Янукович був відомий спробами розвалити роботу оборонного-промислового комплексу України[4] за безпосереднього керівництва Кремля.