Додано: П'ят 27 гру, 2024 14:17

ЛАД написав: Shaman написав: ЛАД написав: Вірогідність сирійського сценарія теж була дуже низька.

Сценарій був майже нереальний. Ніхто не очікував. Вірогідність сирійського сценарія теж була дуже низька.Сценарій був майже нереальний. Ніхто не очікував.

тут хто не хоче бачити вади диктатури - для тих неочікувано. а так прикладів від Румунії та Лівії до Сирії (поки останній) - дуже багато. точніше, ці приклади показують що таке обов'язково станеться. але так, коли станеться, що стане тригером - це дійсно настає раптово.



маю надію, що ми ще обговоримо, як це раптово сталося на Раші тут хто не хоче бачити вади диктатури - для тих неочікувано. а так прикладів від Румунії та Лівії до Сирії (поки останній) - дуже багато. точніше, ці приклади показують що таке обов'язково станеться. але так, коли станеться, що стане тригером - це дійсно настає раптово.маю надію, що ми ще обговоримо, як це раптово сталося на Раші

Нет, конечно, если рассматривать так, с точки зрения "исторической перспективы", лет через ...дцать, то да.

Но когда-то бывают неприятности и с демократиями, и любыми другими формами государственного устройства. Нет, конечно, если рассматривать так, с точки зрения "исторической перспективы", лет через ...дцать, то да.Но когда-то бывают неприятности и с демократиями, и любыми другими формами государственного устройства.

у диктатур є свої етапи. взагалі на прикладі Південної Америки ті ж американці непогано вивчили механізм життєдіяльності диктатур.Раша вже на стадії маленької побєдоносної війни, яка РАПТОВО затягнулася. так от в цьому випадку, й війну зупинити вони не можуть, й критичні явища в системі накопичуються дуже швидко. тому режим вже дуже хиткий, а проблеми наростають. Хусейн, якби не напав на Кувейт може б ще років 20 керував в Іраку. й плани путіна царювати до 2036 виглядали реальними до війни 2022 року - а зараз вірогідність, що він не доцарює до смерті вже чимала - хіба що від раптового серцевого нападу, спричиненого табакеркоютому зараз це вже питання не дцать років.а що з демократією може статися - одних викинуть на мороз, оберуть інших. так молоді демократії ризикують раптово стати автократіями, коли обирають популістів - це й наш приклад, й Грузії. та навіть й Угорщини. та навіть - зараз взагалі світ сильно нахилився в популізм/авторитаризм - й Туреччина, та й США трошки...