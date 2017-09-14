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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 115331153411535115361153711538>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 97
до кінця 2024 року
16%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
15
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
43%
42
Всього голосів : 97
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 14:03

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:Погоджуюсь. Сирійський сценарій достатньо реальний.
Ось сценарій абсолютної капітуляції по-моєму нереальний. Більш реальний(у випадку повного провалу фронту) сценарій розпаду України. "сценарій розпаду України" це по-моєму базовий для путіна.

Если такое случится, то это будет не "распад", а "расчленение".
И если вы считаете, что нет "полной" капитуляции, то нет и "абсолютної". Есть "безоговорочная". :)

Просто бісить мене це слово "капітуляція". Люди вживають це слово в абсолютно різних сенсах. Одні під капітуляцією розумію здачу Маріуполя, інші Львова. І що різні люди мають на увазі під цим словом? - велике зх.
І повторюсь, я вважаю (99,99%) що безумовної капітуляції не буде. Заходу це прям меганевигідно.

Та все просто: все, кроме кордонов 91го - капитуляция.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 14:07

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:Ющенко та Ко вели дело к войне, но готовиться к ней даже не собирались.

Формально це так. Але це сьогодні ми(ви) такі мудрі тому що знаєте реальну історію. В 2007 про ніяку агресію рф ніхто не мислив. Навіть в 2022 "дехто" не мислив про агресію рф реально.

Я надавав цитату з *українського націоналіста*. Там на височайшому рівні геополітики ще у 2004 році пан докладно розклав усе по полицях.
Нєізбєжность війни при:
- хоч раша поглинає Україну в тоді Захід вимушений буде почати війну;
- хоч Україна інтегрує в Захід і тоді рфія.

Підкреслюю: це пересічний може бачити постфактум, а вищі політики та посадовці зобов'язані прораховувати всі можливі варіанти.
Це їх пряма робота.

Це до Мюнхенської промови в 2007 можна було лише здогадуватися про наміри рфії. А не після озвучування офіційно публічно.

І не забувайте про "одвічного"!!! ворога.
Бо не в'яжеться одвічний ворог і померанчеві не знали.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 27 гру, 2024 14:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 14:08

  Shaman написав:
  Hotab написав:Shaman
а спеціальність - лише споріднені?

Можуть запропонувати перенавчання.

запропонувати чи зобов'язати?

як там з пілота на піхотинця? :D

Це пропозиції від якої неможна відмовлятись. :D
Є цікавий прийом: при двох свідках запропонувати призватись на якусь посаду, при відмові - оформити відмову. А далі працюють кодекси))
Тому і кажу, якщо відчуваєш що скоро «запропонують», краще вибрати самому щось пристойне.
Я казав , як недавно молодого капітана запасу (пілота) не випустили з ТЦК. А зайшов, бо в Резерв світилось що він не пілот, а хз хто. Його це образило, і з ТЦК він поїхав на навчання на комвзводу БПЛА,
А міг сам вибрати куди вищу і престижнішу посаду. Зараз його намагаються перетягнути в пілоти на старлейську, які все ще є. Щоб хоча б льотні навички підтримував. Ну і витрачені на нього мільйони, а не як га пілота БПЛА, якого кілька місяців з нуля готують. Але це вже важче, перетягувати
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 14:11

  detroytred написав:Нєізбєжность війни при:
- хоч раша поглинає Україну в тоді Захід вимушений буде почати війну;
- хоч Україна інтегрує в Захід і тоді рфія.

ой ли. Запад если б хотел давно забрал Украину в нато/ес ещё при Ющенке или при Порошенке. А так мирно забирать не хотели а когда раша начала откусывать по нескольку областей "тоді Захід вимушений буде почати війну;" стыдно говорить из какого места высосаны такие мудрые выводы. :oops: 10 лет (с майдана 2014) ждали момента шоб начать войну, и почему не начинают?
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 27 гру, 2024 14:13, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 14:12

  andrijk777 написав:
  Shaman написав:о так, теж цікаво - для України andrijk777 бачить негативні сценарії, а от для Раші - ні. цікаво, цікаво... парад на Красній площі - є й такий сценарій. може не наш, але наступного Пригожина :D

Тому що є реальність і факти (я по них) а є ультра-патріотичні гасла і фантазії (ти по них).

парад на Красній площі наступного Пригожина - можливий сценарій. Правда дуже малоймовірний саме парад(тобто силовий захват).
Але в любому випадку чому це дуже поганий сценарій для РФ - я не розумію. Просто зміна правителя і все. Це дуже хороший для нас сценарій - це так. Але не дуже поганий для РФ.

там в методичках пишут, что после силовой смены непременно будут внутренние разборки - после которых "империя" рассыпается на кучку маленьких, но гордых стран..
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 14:12

  ЛАД написав:І все є таки цікаво, які гарні сценарії ви бачили для України раніше?

1. Коротка війна. Замирення в 2022. Через небажання втрати влади Зе про це навіть не думав.
2. Реформування країни. Були амбітні(і вимушені) плани реформувати країну. Але Захід насипав грошей і потреба в реформах відпала. Навіщо? - і так зашибісь. Та й Зе такий собі реформатор.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 14:17

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Нєізбєжность війни при:
- хоч раша поглинає Україну в тоді Захід вимушений буде почати війну;
- хоч Україна інтегрує в Захід і тоді рфія.

ой ли. Запад если б хотел давно забрал Украину в нато/ес ещё при Ющенке или при Порошенке. А так мирно забирать не хотели а когда раша начала откусывать по нескольку областей "тоді Захід вимушений буде почати війну;" стыдно говорить из какого места высосаны такие мудрые выводы. :oops: 10 лет (с майдана 2014) ждали момента шоб начать войну, и почему не начинают?

Ви не зрозуміли текст. Там:
Якщо б раша (без війни) поглинула б Україну, то тоді б Захід вимушений був почати війну.

А так війну почала рфія, бо Україна стала на шлях інтеграції в Захід.

Про ніяке "Захід почав війну" нема і близько.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 27 гру, 2024 14:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 14:17

  ЛАД написав:
  Shaman написав:
  ЛАД написав:Вірогідність сирійського сценарія теж була дуже низька.
Сценарій був майже нереальний. Ніхто не очікував.

тут хто не хоче бачити вади диктатури - для тих неочікувано. а так прикладів від Румунії та Лівії до Сирії (поки останній) - дуже багато. точніше, ці приклади показують що таке обов'язково станеться. але так, коли станеться, що стане тригером - це дійсно настає раптово.

маю надію, що ми ще обговоримо, як це раптово сталося на Раші :D

Нет, конечно, если рассматривать так, с точки зрения "исторической перспективы", лет через ...дцать, то да. :)
Но когда-то бывают неприятности и с демократиями, и любыми другими формами государственного устройства.

у диктатур є свої етапи. взагалі на прикладі Південної Америки ті ж американці непогано вивчили механізм життєдіяльності диктатур.

Раша вже на стадії маленької побєдоносної війни, яка РАПТОВО затягнулася. так от в цьому випадку, й війну зупинити вони не можуть, й критичні явища в системі накопичуються дуже швидко. тому режим вже дуже хиткий, а проблеми наростають. Хусейн, якби не напав на Кувейт може б ще років 20 керував в Іраку. й плани путіна царювати до 2036 виглядали реальними до війни 2022 року - а зараз вірогідність, що він не доцарює до смерті вже чимала - хіба що від раптового серцевого нападу, спричиненого табакеркою :D тому зараз це вже питання не дцать років.

а що з демократією може статися - одних викинуть на мороз, оберуть інших. так молоді демократії ризикують раптово стати автократіями, коли обирають популістів - це й наш приклад, й Грузії. та навіть й Угорщини. та навіть - зараз взагалі світ сильно нахилився в популізм/авторитаризм - й Туреччина, та й США трошки...
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 14:21

  detroytred написав:
  andrijk777 написав:
  detroytred написав:Чому ви відкидаєте варіант, що змінюється не на більш авторитарного, агресивного, імперського тощо?

Тому що авторитет неможливо здобути за день/місяць. А фігур які вже авторитетні - немає(ті що є - вони усі зав'язані на путіні).

Звідки ви знаєте, що в них там в авторитетах нікого нема?
А для пересічного рашкована медіа зліплять авторитет з будь-кого. Швидко.

Пу контролює медіа простір.
Але повністю контролювати саме своє оточення не міг навіть йосип з його рівнем узурпації влади.

Я не знаю, я так думаю. Як і всі на цьому форумі.
Для того щоб "медіа зліплять авторитет з будь-кого" потрібно контролювати ті медіа повністю. Навіть пу довго йшов до контролю усіх медіа.
Але базова проблема не в медіа.
Базова проблема - "а чому він а не я". Я хочу бути головним. Класична проблема диктатур. путіну повезло - його "назначили преемником", йому було значно легше.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 14:22

ошибка запада была в половинчатой поддержке, с одной стороны как бы поддержали майдан борьбу против чивокуни, дали безвиз, с другой ни в ес ни в нато не взяли. Путин увидел тут слабость и пошел войной, посчитав что запад до определенных сумм "за мир и демократию", но если ставки поднимаются выше этой суммы - то за своё бабло. Это вам ответ будет ли сша воевать за польшу и прибалтику, если туда полезет миллион северо корейцев/китайцев в русской военной форме. Их быстренько исключат из нато, а трамп скажет, кто такие эти прибалты? первый раз слышим.

майдан 2014 стоял за правильные идеи, но без поддержки Запада нереализуемые. В итоге получили тех же регионалов перекрашенный в зеленый цвет, с такими же методами но уже без идеологии, нереализованные идеи и войну.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 27 гру, 2024 14:54, всього редагувалось 2 разів.
Wirująświatła
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