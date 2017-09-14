Shaman написав: ось воно ригівське й полізло. й злі майданівці, й бідненькі менти. й це лише при демократії по зубам дають, а при Янику ввічливо до автозаку проводжали.
я так розумію, при Янику нормально почувався, не останній в церкві це ж не просто так. а після Майдану від корито закінчилось - звісно така образа. не переймався, при Раші теж влаштуєшся - інші церкви взагалі заборонять...
ну ну. Я і тепер не погано себе почуваю.) До чого тут ригівське? На вибори не ходжу і в партіях участі не беру. Може риги в європу не хотіли? ) хотіли. тільки мали наглість торгуватись. Помниш шо просив легітімний? Нещасних 30 млрд доларів за компенсацію по євроасоціації. Скільки нам дали за час війни ? Кажеш при янику було менше свободи?) Так де зара завал тих відео з "причина зупинки"? Ладно, там майдан не можливий. А давай просто наведи приклад якихось маштабних народних мітингів чи демонстрацій проти демократичної влади після майдана. Хочеш мені доказати, що 13 % річних неоподаткованих в доларах на депозит гірше ніж? Скільки там зара? є зара смисл тримати гроші в укрбанку?
У 2024 році заклади вищої освіти прийняли на бюджетну та контрактну форми навчання понад 187 тисяч абітурієнтів. Це на 80 тисяч менше, ніж минулого року, коли кількість першокурсників становила 267 тисяч. ----------------- на 30% меньше -
Banderlog написав:Помниш шо просив легітімний? Нещасних 30 млрд доларів за компенсацію по євроасоціації. Скільки нам дали за час війни ?
такой взрослый дядя, а брешете как мальчишка ))
Янукович рассказал, сколько денег хочет от Европы
Украина нуждается в 160 миллиардах евро для адаптации и поддержки экономики на переходном этапе после подписания Соглашения об ассоциации.
Об этом заявил президент Виктор Янукович в интервью украинским телеканалам.
Янукович заявил на вопрос журналистов, что готов подписать соглашение об ассоциации хоть в Вильнюсе.
"Если бы вы мне сказали, что у вас есть план создания стабилизационного фонда, который нам позволит пройти критические моменты, которые сегодня стоят перед Украиной, и они обеспечены финансированием", - пояснил Янукович условия такой возможности.
По его словам, Украина нуждается в очень серьезной поддержки.
"По разным оценкам, разные деньги. Каждый год - не менее 20 миллиардов. Каждый год. Не меньшее. А в целом, до 2017 года, это примерно 160 миллиардов нужно", - заявил Янукович.
Он также напомнил, что по условиям Соглашения об ассоциации Украины предложили только 610 миллионов евро технической помощи.
konstantin kirovograd написав:У 2024 році заклади вищої освіти прийняли на бюджетну та контрактну форми навчання понад 187 тисяч абітурієнтів. Це на 80 тисяч менше, ніж минулого року, коли кількість першокурсників становила 267 тисяч. ----------------- на 30% меньше -
А почему ? - положительная же новость: 70% семей в этом году решили оставаться в стране!
Banderlog написав:Хочеш мені доказати, що 13 % річних неоподаткованих в доларах на депозит гірше ніж? Скільки там зара? є зара смисл тримати гроші в укрбанку?
и сколько банков бравших по 13% их вернули? приват не в счет его за счет налогоплательщиков спасли. шоб банк возвращал уе под 13% бизнес который возьмет у него кредит под 25% должен генерировать 30-40% годовых. То есть экономика должна расти минимум на 10% в годи самые успешные действительно смогут генерировать 40-50%.
без роста экономики это был ммм. Под который еще и куча законов была, что собственника ммм банка ни к чему привлечь нельзя. Выдал кредиты своим же бизнесам, а они обанкротились. С кем не бывает? Оно собственно и сейчас так же. Только залоги под рефинанс стали реальнее, а не мусорные облигации ближайшего жэка.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 27 гру, 2024 15:00, всього редагувалось 2 разів.
_hunter написав:там в методичках пишут, что после силовой смены непременно будут внутренние разборки - после которых "империя" рассыпается на кучку маленьких, но гордых стран..
Це пишуть тільки ті, які зациклені на СРСР. Вважаючи сценарій СРСР прям "базовим сценарієм" для рф. Чому? - хз. Хоч я розумію чому - це просто класний сценарій для України. Але РФ зовсім не схожа на СРСР, прям зовсім. Тому такий сценарій я вважаю нереальним (0%). Це обговорювали не раз, для мене це не цікаво.