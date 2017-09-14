Янукович рассказал, сколько денег хочет от ЕвропыУкраина нуждается в 160 миллиардах евро для адаптации и поддержки экономики на переходном этапе после подписания Соглашения об ассоциации.Об этом заявил президент Виктор Янукович в интервью украинским телеканалам.Янукович заявил на вопрос журналистов, что готов подписать соглашение об ассоциации хоть в Вильнюсе."Если бы вы мне сказали, что у вас есть план создания стабилизационного фонда, который нам позволит пройти критические моменты, которые сегодня стоят перед Украиной, и они обеспечены финансированием", - пояснил Янукович условия такой возможности.По его словам, Украина нуждается в очень серьезной поддержки."По разным оценкам, разные деньги. Каждый год - не менее 20 миллиардов. Каждый год. Не меньшее. А в целом, до 2017 года, это примерно 160 миллиардов нужно", - заявил Янукович.Он также напомнил, что по условиям Соглашения об ассоциации Украины предложили только 610 миллионов евро технической помощи.