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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1153411535115361153711538>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 97
до кінця 2024 року
16%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
15
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
43%
42
Всього голосів : 97
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 14:30

  Shaman написав:
ось воно ригівське й полізло. й злі майданівці, й бідненькі менти. й це лише при демократії по зубам дають, а при Янику ввічливо до автозаку проводжали.

я так розумію, при Янику нормально почувався, не останній в церкві це ж не просто так. а після Майдану від корито закінчилось - звісно така образа. не переймався, при Раші теж влаштуєшся - інші церкви взагалі заборонять...
ну ну. Я і тепер не погано себе почуваю.)
До чого тут ригівське? На вибори не ходжу і в партіях участі не беру.
Може риги в європу не хотіли? ) хотіли. тільки мали наглість торгуватись.
Помниш шо просив легітімний? Нещасних 30 млрд доларів за компенсацію по євроасоціації. Скільки нам дали за час війни ?
Кажеш при янику було менше свободи?) Так де зара завал тих відео з "причина зупинки"? Ладно, там майдан не можливий. А давай просто наведи приклад якихось маштабних народних мітингів чи демонстрацій проти демократичної влади після майдана. :wink:
Хочеш мені доказати, що 13 % річних неоподаткованих в доларах на депозит гірше ніж? Скільки там зара? :lol: є зара смисл тримати гроші в укрбанку?
Banderlog
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 14:31

У 2024 році заклади вищої освіти прийняли на бюджетну та контрактну форми навчання понад 187 тисяч абітурієнтів. Це на 80 тисяч менше, ніж минулого року, коли кількість першокурсників становила 267 тисяч.
-----------------
на 30% меньше - :cry:
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 14:33

  Banderlog написав:Помниш шо просив легітімний? Нещасних 30 млрд доларів за компенсацію по євроасоціації. Скільки нам дали за час війни ?
такой взрослый дядя, а брешете как мальчишка ))
Янукович рассказал, сколько денег хочет от Европы

Украина нуждается в 160 миллиардах евро для адаптации и поддержки экономики на переходном этапе после подписания Соглашения об ассоциации.

Об этом заявил президент Виктор Янукович в интервью украинским телеканалам.

Янукович заявил на вопрос журналистов, что готов подписать соглашение об ассоциации хоть в Вильнюсе.

"Если бы вы мне сказали, что у вас есть план создания стабилизационного фонда, который нам позволит пройти критические моменты, которые сегодня стоят перед Украиной, и они обеспечены финансированием", - пояснил Янукович условия такой возможности.

По его словам, Украина нуждается в очень серьезной поддержки.

"По разным оценкам, разные деньги. Каждый год - не менее 20 миллиардов. Каждый год. Не меньшее. А в целом, до 2017 года, это примерно 160 миллиардов нужно", - заявил Янукович.

Он также напомнил, что по условиям Соглашения об ассоциации Украины предложили только 610 миллионов евро технической помощи.

https://epravda.com.ua/rus/news/2013/11/27/405510/

160 до 2017 а до 2027 сколько ннадо?

просили заведомо не подъемную на тот момент сумму. выкогда просите в долг 50куе на 10 куе соглашаетесь или нет?
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 14:38

  detroytred написав:Якщо б раша (без війни) поглинула б Україну, то тоді б Захід вимушений був почати війну.
а если рф поглотит Украину с войной, то запад воевать не будет?

а
  detroytred написав:тоді Захід вимушений буде почати війну
  detroytred написав:Про ніяке "Захід почав війну" нема і близько.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 14:43

  konstantin kirovograd написав:У 2024 році заклади вищої освіти прийняли на бюджетну та контрактну форми навчання понад 187 тисяч абітурієнтів. Це на 80 тисяч менше, ніж минулого року, коли кількість першокурсників становила 267 тисяч.
-----------------
на 30% меньше - :cry:

А почему :cry: ? - положительная же новость: 70% семей в этом году решили оставаться в стране!
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 14:46

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Якщо б раша (без війни) поглинула б Україну, то тоді б Захід вимушений був почати війну.
а если рф поглотит Украину с войной, то запад воевать не будет?

аааааааааааа
  detroytred написав:тоді Захід вимушений буде почати війну
  detroytred написав:Про ніяке "Захід почав війну" нема і близько.

1. А єслі, то побачимо.
2. Бееееееее. Ще раз перечитайте.
Між "буде вимушений почати" в тексті і "почав" у вас є різниця.
Пояснення яка потрібна?
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 27 гру, 2024 14:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 14:47

  Banderlog написав:Хочеш мені доказати, що 13 % річних неоподаткованих в доларах на депозит гірше ніж? Скільки там зара? є зара смисл тримати гроші в укрбанку?
и сколько банков бравших по 13% их вернули? приват не в счет его за счет налогоплательщиков спасли. шоб банк возвращал уе под 13% бизнес который возьмет у него кредит под 25% должен генерировать 30-40% годовых. То есть экономика должна расти минимум на 10% в годи самые успешные действительно смогут генерировать 40-50%.

без роста экономики это был ммм. Под который еще и куча законов была, что собственника ммм банка ни к чему привлечь нельзя. Выдал кредиты своим же бизнесам, а они обанкротились. С кем не бывает? Оно собственно и сейчас так же. Только залоги под рефинанс стали реальнее, а не мусорные облигации ближайшего жэка.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 27 гру, 2024 15:00, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 14:51

  detroytred написав:Між "буде вимушений почати" в тексті і "почав" у вас є різниця.
Пояснення яка потрібна?
да. если не сложно. почему запад не начинает войну с рф? поясните, а то из вашего текста не ясно. Почему "буде вимушений почати" в итоге не сработало. И когда сработает? что еще должно произойти...
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 14:58

  _hunter написав:там в методичках пишут, что после силовой смены непременно будут внутренние разборки - после которых "империя" рассыпается на кучку маленьких, но гордых стран..

Це пишуть тільки ті, які зациклені на СРСР. Вважаючи сценарій СРСР прям "базовим сценарієм" для рф. :D :D Чому? - хз. Хоч я розумію чому - це просто класний сценарій для України.
Але РФ зовсім не схожа на СРСР, прям зовсім. Тому такий сценарій я вважаю нереальним (0%). Це обговорювали не раз, для мене це не цікаво.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 15:01

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Між "буде вимушений почати" в тексті і "почав" у вас є різниця.
Пояснення яка потрібна?
да. почему запад не начинает войну с рф. поясните а то из вашего текста не ясно. Почему "буде вимушений почати" не сработало.

Це вже інший предмет.
Предметом було, що ви приписали про Захід почав війну.

Стосовно нового.
В тексті одразу є відповідь чому Захід не починає - рфія ж не поглинула Україну.
Поки достатньо підтримки супротиву України.
detroytred
 
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