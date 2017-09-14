_hunter да там не понятно как считать---может отпали те кто косил от армии через ВУЗ,да и можно прибавить тех кто поступил заочно но находиться за рубежом фактически.Грустно то что молодёжь по факту валит а не остаёться.А молодёжь вернуть будет невозможно.
detroytred написав:Це вже інший предмет. Предметом було, що ви приписали про Захід почав війну.
обычно вы обвиняете оппонентов во лжи, а теперь и сами приврали.
Западу не нужна война с рф. и Запад её не начинал. Но Запад мог бы её предотвратить, приняв нас в нато/ес в 2014 когда путин был не готов к войне. Шольц об этом открыто говорил
"Я думаю, что решение начать эту войну было принято за год до ее начала или, возможно, раньше, потому что он готовился к ней. И поэтому он сможет продолжать войну очень долго", - сказал Шольц.
то есть приняв нас в нато в 2014-2016 войны бы не было по причине неготовности путина. А к 2022 война стала уже неизбежной. Напал ли бы путин на нато - неизвстно, скорее нет, чем да. Кроме Украины у него есть Грузия, Сирия, может он бы там воевал.
ваша фраза
detroytred написав:тоді Захід вимушений буде почати війну
не соответствует действительности.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 27 гру, 2024 15:11, всього редагувалось 1 раз.
_hunter написав:там в методичках пишут, что после силовой смены непременно будут внутренние разборки - после которых "империя" рассыпается на кучку маленьких, но гордых стран..
Це пишуть тільки ті, які зациклені на СРСР. Вважаючи сценарій СРСР прям "базовим сценарієм" для рф. Чому? - хз. Хоч я розумію чому - це просто класний сценарій для України. Але РФ зовсім не схожа на СРСР, прям зовсім. Тому такий сценарій я вважаю нереальним (0%). Це обговорювали не раз, для мене це не цікаво.
Напередодні повномасштабки у вас вже було якесь категоричне несприйняття можливості.
Можливо все, що теоретично можливо)) До того ж не обов'язково розсипається по ітогу, а достатньо лише початку внутрішніх "разборок" і спроб периферій побунтувати. Щоб рф зконцентрувалась на внутрішніх справах, закинувши зовнішні.
detroytred написав:Це вже інший предмет. Предметом було, що ви приписали про Захід почав війну.
обычно вы обвиняете оппонентов во лжи, а теперь и сами приврали.
Западу не нужна война с рф. и Запад её не начинал. Но Запад мог бы её предотвратить, приняв нас в нато/ес в 2014 когда путин был не готов к войне. Шольц об этом открыто говорил
"Я думаю, что решение начать эту войну было принято за год до ее начала или, возможно, раньше, потому что он готовился к ней. И поэтому он сможет продолжать войну очень долго", - сказал Шольц.
то есть приняв нас в нато в 2014-2016 войны бы не было по причине неготовности путина. А к 2022 война стала уже неизбежной. Напал ли бы путин на нато - неизвстно, скорее нет, чем да. Кроме Украины у него есть Грузия, Сирия, может он бы там воевал.
ваша фраза
detroytred написав:тоді Захід вимушений буде почати війну
не соответствует действительности.
Не треба розмазувати, вкажіть конкретно на свідомо сказану мною неправду. Виправлюсь і вибачусь без проблем.
Banderlog написав:Хочеш мені доказати, що 13 % річних неоподаткованих в доларах на депозит гірше ніж? Скільки там зара? є зара смисл тримати гроші в укрбанку?
и сколько банков бравших по 13% их вернули? приват не в счет его за счет налогоплательщиков спасли. шоб банк возвращал уе под 13% бизнес который возьмет у него кредит под 25% должен генерировать 30-40% годовых. То есть экономика должна расти минимум на 10% в годи самые успешные действительно смогут генерировать 40-50%.
без роста экономики это был ммм. Под который еще и куча законов была, что собственника ммм банка ни к чему привлечь нельзя. Выдал кредиты своим же бизнесам, а они обанкротились. С кем не бывает? Оно собственно и сейчас так же. Только залоги под рефинанс стали реальнее, а не мусорные облигации ближайшего жэка.
В кінці торгів янукович погоджувався на одноразову компенсацію 20 млрд євро
Головною причиною відмови від підписання угоди про асоціацію між ЄС та Україною було озвучено потенційні втрати української економіки внаслідок тиску з боку Росії. Потенційні втрати, які початково були озвучені найвищими українськими посадовцями, могли становити 165-500 млрд євро.
Ця цифра надзвичайно велика, впродовж наступних десяти років вона становитиме 10% ВВП країни. Крім того, цифри не мають жодного обґрунтування. Натомість відповідно до оцінок російських експертів подібні втрати можуть становити 37 млрд євро, але ця цифра теж може бути завищеною.
Згодом, після обговорень між представниками ЄС та української влади, українські посадовці здійснили переоцінку потенційних втрат української економіки.
Віктор Янукович у Вільнюсі. Фото president.gov.ua Останній розмір компенсації, яку Київ очікує від ЄС, становить 20 млрд євро. Однак за оцінками вітчизняних експертів реальні втрати української економіки у результаті політичного тиску з боку Росії вже становили 4,5 млрд євро.
ЛАД написав:Ющенко та Ко вели дело к войне, но готовиться к ней даже не собирались.
Формально це так. Але це сьогодні ми(ви) такі мудрі тому що знаєте реальну історію. В 2007 про ніяку агресію рф ніхто не мислив. Навіть в 2022 "дехто" не мислив про агресію рф реально. І "вели дело к войне" звучить дуже пафосно. Вони просто відстоювали національні інтереси України. Те що путін це вважав "ворожими діями" це не їх вина. Тому зовсім не факт що веди Україна іншу політику, путін би не напав.
Не факт. Никакая политика не даёт 100%-ых гарантий. Но политика может увеличивать рискм, а может уменьшать. Политика Ющенко риски явно увеличивала. Ющенко та Ко никакие "національні інтереси України" не отстаивали и не отстояли. Чего они добились в "отстаивании"? Кроме рассказов о "300-летнем угнетении" больше ничего и не было. Согласитесь, что враждебная риторика никак не улучшает отношения между государствами.
ЛАД написав:И кстати, о подготовке:
2012 року держава відкрила дослідно-конструкторські роботи за проєктом «Нептун».[3] Оглядачі Defense Express називали незрозумілими мотиви президента Віктора Януковича щодо цього кроку, бо Янукович був відомий спробами розвалити роботу оборонного-промислового комплексу України[4] за безпосереднього керівництва Кремля.
Я ничего не выискиваю. Просто показываю, что не всё так однозначно, как представляется в общественном сознании благодаря пропаганде. А Ющенко я оцениваю как худшего президента из тех, кто пока был. С ним было связано очень много надежд, ни одну из которых он не оправдал.
detroytred написав:Напередодні повномасштабки у вас вже було якесь категоричне несприйняття можливості.
Ви мене з кимось плутаєте. Я якраз вважав що агресія буде, але не така повномасштабна. Я думав що пу обмежиться Дон/Луг областями, але агресія там буде повноцінна. Це було цілком логічно тому що військ для всієї України у путіна було малувато. І я не припускав такої бездарності української влади(або зради), яка не спромоглася зробити елементарне - підірвати мости.
Ніякої категоричності в мене не було і бути не могло бо інформації було мало а події розвивались досить швидко.