RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 11535115361153711538>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 97
до кінця 2024 року
16%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
15
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
43%
42
Всього голосів : 97
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 15:02

_hunter
да там не понятно как считать---может отпали те кто косил от армии через ВУЗ,да и можно прибавить тех кто поступил заочно но находиться за рубежом фактически.Грустно то что молодёжь по факту валит а не остаёться.А молодёжь вернуть будет невозможно.
konstantin kirovograd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1390
З нами з: 20.01.09
Подякував: 52 раз.
Подякували: 245 раз.
 
Профіль
 
1
2
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 15:07

  detroytred написав:Це вже інший предмет.
Предметом було, що ви приписали про Захід почав війну.

обычно вы обвиняете оппонентов во лжи, а теперь и сами приврали.

Западу не нужна война с рф. и Запад её не начинал. Но Запад мог бы её предотвратить, приняв нас в нато/ес в 2014 когда путин был не готов к войне. Шольц об этом открыто говорил

"Я думаю, что решение начать эту войну было принято за год до ее начала или, возможно, раньше, потому что он готовился к ней. И поэтому он сможет продолжать войну очень долго", - сказал Шольц.
то есть приняв нас в нато в 2014-2016 войны бы не было по причине неготовности путина. А к 2022 война стала уже неизбежной. Напал ли бы путин на нато - неизвстно, скорее нет, чем да. Кроме Украины у него есть Грузия, Сирия, может он бы там воевал.

ваша фраза
  detroytred написав:тоді Захід вимушений буде почати війну
не соответствует действительности.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 27 гру, 2024 15:11, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26654
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2419 раз.
Подякували: 3398 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 15:11

  andrijk777 написав:
  _hunter написав:там в методичках пишут, что после силовой смены непременно будут внутренние разборки - после которых "империя" рассыпается на кучку маленьких, но гордых стран..

Це пишуть тільки ті, які зациклені на СРСР. Вважаючи сценарій СРСР прям "базовим сценарієм" для рф. :D :D Чому? - хз. Хоч я розумію чому - це просто класний сценарій для України.
Але РФ зовсім не схожа на СРСР, прям зовсім. Тому такий сценарій я вважаю нереальним (0%). Це обговорювали не раз, для мене це не цікаво.

Напередодні повномасштабки у вас вже було якесь категоричне несприйняття можливості.

Можливо все, що теоретично можливо))
До того ж не обов'язково розсипається по ітогу, а достатньо лише початку внутрішніх "разборок" і спроб периферій побунтувати.
Щоб рф зконцентрувалась на внутрішніх справах, закинувши зовнішні.
detroytred
 
Повідомлень: 31498
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 15:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Стосовно нового.
В тексті одразу є відповідь чому Захід не починає - рфія ж не поглинула Україну.
Поки достатньо підтримки супротиву України.
Я пропустив, а чому Захід повинен почати війну. коли расія нас військово завоює?
d44
 
Повідомлень: 564
З нами з: 07.03.14
Подякував: 4 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 15:14

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Це вже інший предмет.
Предметом було, що ви приписали про Захід почав війну.

обычно вы обвиняете оппонентов во лжи, а теперь и сами приврали.

Западу не нужна война с рф. и Запад её не начинал. Но Запад мог бы её предотвратить, приняв нас в нато/ес в 2014 когда путин был не готов к войне. Шольц об этом открыто говорил

"Я думаю, что решение начать эту войну было принято за год до ее начала или, возможно, раньше, потому что он готовился к ней. И поэтому он сможет продолжать войну очень долго", - сказал Шольц.
то есть приняв нас в нато в 2014-2016 войны бы не было по причине неготовности путина. А к 2022 война стала уже неизбежной. Напал ли бы путин на нато - неизвстно, скорее нет, чем да. Кроме Украины у него есть Грузия, Сирия, может он бы там воевал.

ваша фраза
  detroytred написав:тоді Захід вимушений буде почати війну
не соответствует действительности.

Не треба розмазувати, вкажіть конкретно на свідомо сказану мною неправду.
Виправлюсь і вибачусь без проблем.
detroytred
 
Повідомлень: 31498
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 15:15

  Wirująświatła написав:
  Banderlog написав:Хочеш мені доказати, що 13 % річних неоподаткованих в доларах на депозит гірше ніж? Скільки там зара? є зара смисл тримати гроші в укрбанку?
и сколько банков бравших по 13% их вернули? приват не в счет его за счет налогоплательщиков спасли. шоб банк возвращал уе под 13% бизнес который возьмет у него кредит под 25% должен генерировать 30-40% годовых. То есть экономика должна расти минимум на 10% в годи самые успешные действительно смогут генерировать 40-50%.

без роста экономики это был ммм. Под который еще и куча законов была, что собственника ммм банка ни к чему привлечь нельзя. Выдал кредиты своим же бизнесам, а они обанкротились. С кем не бывает? Оно собственно и сейчас так же. Только залоги под рефинанс стали реальнее, а не мусорные облигации ближайшего жэка.
мені вернули всі. В дельті трохи встряв. Но вернули.
Я безплатно не брешу.) Почитайте освіжіть память. Заодно пошукайте і гляньте динаміку зміни експорту україни після євроасоціації . По моєму там і в єес спад. https://epravda.com.ua/publications/2014/01/10/413940/

В кінці торгів янукович погоджувався на одноразову компенсацію 20 млрд євро

Головною причиною відмови від підписання угоди про асоціацію між ЄС та Україною було озвучено потенційні втрати української економіки внаслідок тиску з боку Росії. Потенційні втрати, які початково були озвучені найвищими українськими посадовцями, могли становити 165-500 млрд євро.

Ця цифра надзвичайно велика, впродовж наступних десяти років вона становитиме 10% ВВП країни. Крім того, цифри не мають жодного обґрунтування. Натомість відповідно до оцінок російських експертів подібні втрати можуть становити 37 млрд євро, але ця цифра теж може бути завищеною.

Згодом, після обговорень між представниками ЄС та української влади, українські посадовці здійснили переоцінку потенційних втрат української економіки.

Віктор Янукович у Вільнюсі. Фото president.gov.ua
Останній розмір компенсації, яку Київ очікує від ЄС, становить 20 млрд євро. Однак за оцінками вітчизняних експертів реальні втрати української економіки у результаті політичного тиску з боку Росії вже становили 4,5 млрд євро.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1592
З нами з: 24.06.14
Подякував: 107 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 15:16

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:Ющенко та Ко вели дело к войне, но готовиться к ней даже не собирались.

Формально це так. Але це сьогодні ми(ви) такі мудрі тому що знаєте реальну історію. В 2007 про ніяку агресію рф ніхто не мислив. Навіть в 2022 "дехто" не мислив про агресію рф реально.
І "вели дело к войне" звучить дуже пафосно. Вони просто відстоювали національні інтереси України. Те що путін це вважав "ворожими діями" це не їх вина.
Тому зовсім не факт що веди Україна іншу політику, путін би не напав.
Не факт. Никакая политика не даёт 100%-ых гарантий. Но политика может увеличивать рискм, а может уменьшать. Политика Ющенко риски явно увеличивала.
Ющенко та Ко никакие "національні інтереси України" не отстаивали и не отстояли. Чего они добились в "отстаивании"? Кроме рассказов о "300-летнем угнетении" больше ничего и не было.
Согласитесь, что враждебная риторика никак не улучшает отношения между государствами.

  ЛАД написав:И кстати, о подготовке:
2012 року держава відкрила дослідно-конструкторські роботи за проєктом «Нептун».[3] Оглядачі Defense Express називали незрозумілими мотиви президента Віктора Януковича щодо цього кроку, бо Янукович був відомий спробами розвалити роботу оборонного-промислового комплексу України[4] за безпосереднього керівництва Кремля.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%BD_(%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0)
Так, может, напрасно у нас всех собак вешают на Янука? И удивление "оглядачів Defense Express" не совсем обоснованно? И не настолько он был "пророссийский", а просто реалист?
Ви займаєтесь свідомою маніпуляцією: шукаєте окремі факти чим Яник був хороший, а Ющ поганий. Це не об'єктивно і не гарно.
Я ничего не выискиваю. Просто показываю, что не всё так однозначно, как представляется в общественном сознании благодаря пропаганде.
А Ющенко я оцениваю как худшего президента из тех, кто пока был. С ним было связано очень много надежд, ни одну из которых он не оправдал.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 32076
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4826 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 15:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Так, может, напрасно у нас всех собак вешают на Янука? И удивление "оглядачів Defense Express" не совсем обоснованно? И не настолько он был "пророссийский", а просто реалист?
А на...нахіба підписав харківські угоди про черноморський флот? Не було б там флоту (війск руських), і "повернення" Криму не було б
d44
 
Повідомлень: 564
З нами з: 07.03.14
Подякував: 4 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 15:32

  detroytred написав:Напередодні повномасштабки у вас вже було якесь категоричне несприйняття можливості.

Ви мене з кимось плутаєте. Я якраз вважав що агресія буде, але не така повномасштабна. Я думав що пу обмежиться Дон/Луг областями, але агресія там буде повноцінна.
Це було цілком логічно тому що військ для всієї України у путіна було малувато.
І я не припускав такої бездарності української влади(або зради), яка не спромоглася зробити елементарне - підірвати мости.

Ніякої категоричності в мене не було і бути не могло бо інформації було мало а події розвивались досить швидко.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5892
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 15:32

перемовини вже близько

До другого Саміту миру все готово. Ми в сильній дипломатичній позиції, – речник МЗС Тихий.
Xenon
 
Повідомлень: 4993
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 11535115361153711538>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Vadim_, ЛАД і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
25 79000
Переглянути останнє повідомлення
Сер 18 гру, 2024 11:02
Letusrock
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 252040
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 890866
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.