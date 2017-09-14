Додано: П'ят 27 гру, 2024 15:07

detroytred написав: Це вже інший предмет.

Предметом було, що ви приписали про Захід почав війну. Це вже інший предмет.Предметом було, що ви приписали про Захід почав війну.

"Я думаю, что решение начать эту войну было принято за год до ее начала или, возможно, раньше, потому что он готовился к ней. И поэтому он сможет продолжать войну очень долго", - сказал Шольц.

detroytred написав: тоді Захід вимушений буде почати війну тоді Захід вимушений буде почати війну

обычно вы обвиняете оппонентов во лжи, а теперь и сами приврали.Западу не нужна война с рф. и Запад её не начинал. Но Запад мог бы её предотвратить, приняв нас в нато/ес в 2014 когда путин был не готов к войне. Шольц об этом открыто говорилто есть приняв нас в нато в 2014-2016 войны бы не было по причине неготовности путина. А к 2022 война стала уже неизбежной. Напал ли бы путин на нато - неизвстно, скорее нет, чем да. Кроме Украины у него есть Грузия, Сирия, может он бы там воевал.ваша фразане соответствует действительности.