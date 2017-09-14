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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11535115361153711538

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 97
до кінця 2024 року
16%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
15
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
43%
42
Всього голосів : 97
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 15:33

  andrijk777 написав:
  detroytred написав:Напередодні повномасштабки у вас вже було якесь категоричне несприйняття можливості.

Ви мене з кимось плутаєте.

Тоді, сорян, вибачаюсь.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 15:40

  ЛАД написав:Ющенко та Ко никакие "національні інтереси України" не отстаивали и не отстояли.

Відстоювали і відстояли(як змогли).
  ЛАД написав:А Ющенко я оцениваю как худшего президента из тех, кто пока был. С ним было связано очень много надежд, ни одну из которых он не оправдал.

"много надежд" це ваші проблеми. Це не вина Ющенко.
Чим Ющ був гіршим за інших?
Чим був кращим - за нього Україна жила найкраще в своїй історії. Бізнес просто процвітав.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 15:41

  UA написав:
  hxbbgaf написав:Настоящий военный сейчас воюет. Военный, который не принимает участия в войне, когда на страну напал превосходящий враг, это говно, а не военный.

Пошел разбор сортов говна.
Послевоенная Украина это каждый сам за себя.
Кто не согласен - уедет.

А если по Е-оселе купит что то приличное,под скромненький такой процент в вечно падающей, да в хорошем месте столице - то уезжать как бы уже не комильфо? Тем более что тцк родное будет рядом
Да и диваны в хартуме не той конструкции
барабашов
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  #<1 ... 11535115361153711538
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