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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11536115371153811539>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 98
до кінця 2024 року
16%
16
до квітня 2025 року
7%
7
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
15
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
43%
42
Всього голосів : 98
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 15:58

  d44 написав:
  ЛАД написав:Так, может, напрасно у нас всех собак вешают на Янука? И удивление "оглядачів Defense Express" не совсем обоснованно? И не настолько он был "пророссийский", а просто реалист?
А на...нахіба підписав харківські угоди про черноморський флот? Не було б там флоту (війск руських), і "повернення" Криму не було б

Фантазії.
Це коли там не було російського флоту?) Там російський флот од катерини 2.
Таке враження шо москалі до нас з венери залетіли по запрошенню яника.
Фактор сусіда алкаша треба враховувати і по крайній мірі нема чого кидатись камінням коли живеш в скляному домі.
Banderlog
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 16:01

Якось пропустив це.
На додаток до Джонсонюка нині со-председатель Більдербклюба Столтенберг, коли ще був головою НАТО)):

"«Мы должны были предоставить Украине гораздо больше военной поддержки еще до вторжения. А после – более быстрыми темпами поставлять более совершенное оружие. Возможно, это даже могло бы предотвратить вторжение или значительно усложнило бы планы по Украине. Беру за это свою часть ответственности», – говорится в заявлении."
https://glavcom.ua/ru/news/kak-strany-n ... e_vignette

Це також стосовно пісень, що Україні ніхто нічого не винен.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 27 гру, 2024 16:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 16:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:У мене на бані не було грошей. У умовного «танкіста» зп була 600-800


Може тут форумчани і на вас кажуть, є таке. Але мабуть більшість, маємо наувазі такі структури як сбу, які і зараз баньки з рачками люблять і всі поголовно інваліди на новеньких авто.

Аа, я забув додати що на початку війни вони всі разом(з звичайними операми і ппсниками) петлі з міста надавали, але це вже філософія))
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 16:15

  Wirująświatła написав:ошибка запада была в половинчатой поддержке, с одной стороны как бы поддержали майдан борьбу против чивокуни, дали безвиз, с другой ни в ес ни в нато не взяли. Путин увидел тут слабость и пошел войной, посчитав что запад до определенных сумм "за мир и демократию", но если ставки поднимаются выше этой суммы - то за своё бабло. Это вам ответ будет ли сша воевать за польшу и прибалтику, если туда полезет миллион северо корейцев/китайцев в русской военной форме. Их быстренько исключат из нато, а трамп скажет, кто такие эти прибалты? первый раз слышим.

майдан 2014 стоял за правильные идеи, но без поддержки Запада нереализуемые. В итоге получили тех же регионалов перекрашенный в зеленый цвет, с такими же методами но уже без идеологии, нереализованные идеи и войну.

А как они могли взять такую коррумпированную во всех ветвях власти страну,они ждали, надеялмсь, но они же не слепые.

Навіть на третьому році, після усіх скандалів, повномасштабної війни схемина на мільони доларів постйно виявляють, і ні одного реального судового вирока на 5-10-25 років, та навіть рік.
Як таку країну можна прийняти у цивілізований світ? , там теж не усі білі і пухнасті але не до такого рівня , навіть агентку КДБ СРСР Ангелу Меркель внутрішня еліта спроможна була держати у рамках і користю для ФРН.

п.с. застави у 400000000 грн. підозрювані легко вносять , цікаво на це є фінмоніторинг?
Востаннє редагувалось Vadim_ в П'ят 27 гру, 2024 16:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 16:21

  Vadim_ написав:
Навіть на третьому році, після усіх скандалів, повномасштабної війни схемина на мільони доларів постйно виявляють, і ні одного реального судового вирока на 5-10-25 років, та навіть рік.
Як таку країну можна прийняти у цивілізований світ? .

А як так виходить ? Ми боремось, боремось а корупція нікуди не дівається? Може вона частина нашої державної системи?
Banderlog
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 16:28

  Banderlog написав:
  Vadim_ написав:
Навіть на третьому році, після усіх скандалів, повномасштабної війни схемина на мільони доларів постйно виявляють, і ні одного реального судового вирока на 5-10-25 років, та навіть рік.
Як таку країну можна прийняти у цивілізований світ? .

А як так виходить ? Ми боремось, боремось а корупція нікуди не дівається? Може вона частина нашої державної системи?

Хто ми?
Vadim_
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 16:44

  Banderlog написав:А як так виходить ? Ми боремось, боремось а корупція нікуди не дівається? Може вона частина нашої державної системи?
1 Для ефективного вирішення проблеми - треба визначити (описати ) як саму проблему, так і те що хочемо досягнути
2 Якщо хочемо на 100% викорінити позаЗаконні дії - це не можливо... і як не дивно - це не в наших інтересах
Той самий приклад К2 з Вересом.. - будь який прокурор притягне його до відповідальності за його рішення виплачувати бойові ВСІМ бійцям батальйону які знаходяться не далі другої лінії.
Але саме це його рішення, перетворило Батальйон в ефективний інструмент з допомогою якого у нас покращились шанси на здобуття перемоги.
3 Є море Законів, які підпадаючи під ознаку корупційних - по суті є таким собі фетишем, який ОПРАВДОВУЄ існування цілої когорти різних силово/правоохоронних органів і де вартість утримання цих органів вища- від збитків які ці органи розслідують.

Звідси висновок
Чим більше боретесь з корупцією - тим краще силовикам і гірше Вам.
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 16:45

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:І все є таки цікаво, які гарні сценарії ви бачили для України раніше?

1. Коротка війна. Замирення в 2022. Через небажання втрати влади Зе про це навіть не думав.
2. Реформування країни. Були амбітні(і вимушені) плани реформувати країну. Але Захід насипав грошей і потреба в реформах відпала. Навіщо? - і так зашибісь. Та й Зе такий собі реформатор.

1. "Коротка війна" могла быть в 2 случаях.
а) "Киев за 3 дня" - этого наша армия не допустила.
б) В 2022 Запад засыпал нас оружием. Всеми видами и в огромных количествах. Этого не случилось, хотя, вроде, и было обещано.
И вы преувеличиваете роль Зеленского.
В начале войны он об этом как раз думал. Свидетельство - стамбульские переговоры. Вот их нельзя было прерывать. Условия были так себе, но говорить было возможно.
Потом ему много чего наобещали. И переговоры прервали.
И вы забыли конец 2022 года? После Харьковской и Херсонской операций была эйфория и всем виделись розовые пони. На 2023 планировали решительное наступление.
И не помните, как откладывалось его начало явно в ожидании поставок оружия, которое то ли пришло поздно, то ли совсем не пришло?
Если бы это контрнаступление удалось, расклад на переговорах был бы совсем другой.
2. "Реформування країни" во время войны идея так себе. Любые реформы вначале ухудшают ситуацию. Во время войны это слишком рискованно.
И не знаю, какие реформы вы хотели бы увидеть.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 16:55

  Banderlog написав:В кінці торгів янукович погоджувався на одноразову компенсацію 20 млрд євро
Головною причиною відмови від підписання угоди про асоціацію між ЄС та Україною було озвучено потенційні втрати української економіки внаслідок тиску з боку Росії
Останній розмір компенсації, яку Київ очікує від ЄС, становить 20 млрд євро.
как одно согласуется с другим? рф надавила или чивокуне 20 ярдов не дали? в одном тексте 2 противоположных вывода
Зокрема відповідно до угоди ЄС зменшить митні збори на 98,1% від ціни продажів. Крім того, угода вимагає повної лібералізації і скасування усіх тарифів на промислові товари із збереженням лише окремих з них на перехідний період.

Зростання експорту продуктів сільського господарства до Європи може бути пояснене тим, що угода надає Україні квоти на безмитний експорт зерна, свинини, яловичини, м'яса птиці, а також закріплює прогресивне зменшення митних зборів на перелік інших товарів упродовж наступних десяти років.

и тут же забирают

Євросоюз 27 березня погодився на оновлений компромісний проєкт торговельної угоди з Україною, який передбачає нові квоти імпорту агропродукції. Імпорт вираховуватимуть від середини 2021 року, а не за 2022-2023 роки, як було до цього. Проєкт врахував вимоги Польщі та Франції. У результаті Україна може втратити до 331 млн євро через скорочення імпорту.

https://suspilne.media/715192-novi-umov ... kraini-rs/

тоже рф виновата?

крч не нужны мы ЕС.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 27 гру, 2024 17:14, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 16:58

  konstantin kirovograd написав:_hunter
да там не понятно как считать---может отпали те кто косил от армии через ВУЗ,да и можно прибавить тех кто поступил заочно но находиться за рубежом фактически.Грустно то что молодёжь по факту валит а не остаёться.А молодёжь вернуть будет невозможно.

Ну а что поделаешь? - после 17ти кордон зачинается
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