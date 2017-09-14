ЛАД написав:

andrijk777 написав: ЛАД написав: І все є таки цікаво, які гарні сценарії ви бачили для України раніше? І все є таки цікаво, які гарні сценарії ви бачили для України раніше?

1. Коротка війна. Замирення в 2022. Через небажання втрати влади Зе про це навіть не думав.

2. Реформування країни. Були амбітні(і вимушені) плани реформувати країну. Але Захід насипав грошей і потреба в реформах відпала. Навіщо? - і так зашибісь. Та й Зе такий собі реформатор. 1. Коротка війна. Замирення в 2022. Через небажання втрати влади Зе про це навіть не думав.2. Реформування країни. Були амбітні(і вимушені) плани реформувати країну. Але Захід насипав грошей і потреба в реформах відпала. Навіщо? - і так зашибісь. Та й Зе такий собі реформатор.

1. "Коротка війна" могла быть в 2 случаях.а) "Киев за 3 дня" - этого наша армия не допустила.б) В 2022 Запад засыпал нас оружием. Всеми видами и в огромных количествах. Этого не случилось, хотя, вроде, и было обещано.И вы преувеличиваете роль Зеленского.В начале войны он об этом как раз думал. Свидетельство - стамбульские переговоры. Вот их нельзя было прерывать. Условия были так себе, но говорить было возможно.Потом ему много чего наобещали. И переговоры прервали.И вы забыли конец 2022 года? После Харьковской и Херсонской операций была эйфория и всем виделись розовые пони. На 2023 планировали решительное наступление.И не помните, как откладывалось его начало явно в ожидании поставок оружия, которое то ли пришло поздно, то ли совсем не пришло?Если бы это контрнаступление удалось, расклад на переговорах был бы совсем другой.2. "Реформування країни" во время войны идея так себе. Любые реформы вначале ухудшают ситуацию. Во время войны это слишком рискованно.И не знаю, какие реформы вы хотели бы увидеть.