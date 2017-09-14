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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11536115371153811539

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 98
до кінця 2024 року
16%
16
до квітня 2025 року
7%
7
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
15
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
43%
42
Всього голосів : 98
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 17:00

  andrijk777 написав:
  _hunter написав:там в методичках пишут, что после силовой смены непременно будут внутренние разборки - после которых "империя" рассыпается на кучку маленьких, но гордых стран..

Це пишуть тільки ті, які зациклені на СРСР. Вважаючи сценарій СРСР прям "базовим сценарієм" для рф. :D :D Чому? - хз. Хоч я розумію чому - це просто класний сценарій для України.
Але РФ зовсім не схожа на СРСР, прям зовсім. Тому такий сценарій я вважаю нереальним (0%). Це обговорювали не раз, для мене це не цікаво.

увы, другого ответа у меня нет. - да и не принято такие неудобные вопросы в публичном пространстве задавать...
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 17:01

  Shaman написав:...........
у диктатур є свої етапи. взагалі на прикладі Південної Америки ті ж американці непогано вивчили механізм життєдіяльності диктатур.

Раша вже на стадії маленької побєдоносної війни, яка РАПТОВО затягнулася. так от в цьому випадку, й війну зупинити вони не можуть, й критичні явища в системі накопичуються дуже швидко. тому режим вже дуже хиткий, а проблеми наростають. Хусейн, якби не напав на Кувейт може б ще років 20 керував в Іраку. й плани путіна царювати до 2036 виглядали реальними до війни 2022 року - а зараз вірогідність, що він не доцарює до смерті вже чимала - хіба що від раптового серцевого нападу, спричиненого табакеркою :D тому зараз це вже питання не дцать років.
Это всё гадание на кофейной гуще. Поживём, увидим.
Но, в любом случае, строить на этих надеждах текущую политику нельзя.

а що з демократією може статися - одних викинуть на мороз, оберуть інших. так молоді демократії ризикують раптово стати автократіями, коли обирають популістів - це й наш приклад, й Грузії. та навіть й Угорщини. та навіть - зараз взагалі світ сильно нахилився в популізм/авторитаризм - й Туреччина, та й США трошки...
Вы сами написали, что может "статися з демократією". И это не полный перечень. И риски есть не только у "молодих демократій".
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 17:02

  budivelnik написав:
  Banderlog написав:А як так виходить ? Ми боремось, боремось а корупція нікуди не дівається? Може вона частина нашої державної системи?
1 Для ефективного вирішення проблеми - треба визначити (описати ) як саму проблему, так і те що хочемо досягнути
2 Якщо хочемо на 100% викорінити позаЗаконні дії - це не можливо... і як не дивно - це не в наших інтересах


Розтлумачьте, що маєте на увазі?
чі ви бувший наперсточник , і - кручю верчю заплутать вас бажаю?
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 17:07

  Wirująświatła написав:..........
майдан 2014 стоял за правильные идеи, но без поддержки Запада нереализуемые. В итоге получили тех же регионалов перекрашенный в зеленый цвет, с такими же методами но уже без идеологии, нереализованные идеи и войну.

И за какие идеи стоял Майдан 2014?
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 17:09

  detroytred написав:Якось пропустив це.
На додаток до Джонсонюка нині со-председатель Більдербклюба Столтенберг, коли ще був головою НАТО)):

"«Мы должны были предоставить Украине гораздо больше военной поддержки еще до вторжения. А после – более быстрыми темпами поставлять более совершенное оружие. Возможно, это даже могло бы предотвратить вторжение или значительно усложнило бы планы по Украине. Беру за это свою часть ответственности», – говорится в заявлении."
https://glavcom.ua/ru/news/kak-strany-n ... e_vignette

Це також стосовно пісень, що Україні ніхто нічого не винен.

а где тут что-то про "винен"? - Столтенберг говорит "эту шахматную партию можно было бы разыграть иначе" а не "блин, мы теперь Ботвиннику деньги должны - у него партия затянулась"...
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 17:12

  UA написав:
  hxbbgaf написав:Настоящий военный сейчас воюет. Военный, который не принимает участия в войне, когда на страну напал превосходящий враг, это говно, а не военный.

Пошел разбор сортов говна.
Послевоенная Украина это каждый сам за себя.
Кто не согласен - уедет.



попали в радар абырвалга

Re: Южанина: каждый силовик должен побывать на фронте
Val777
cьогодні в 04:38
IP/Host: 46.219.251.---
На финанс уа новый отставник-силовик, еще один, говорят, мент-отставник. Это уже 4-й из, наверное, десятка, там сейчас отписывающих. Сколько же их? У меня такое подозрение, что даже не 180 тыс., кому до 60, а гораздо больше, нам опять лапшают?
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 17:13

  ЛАД написав:В начале войны он об этом как раз думал. Свидетельство - стамбульские переговоры. Вот их нельзя было прерывать. Условия были так себе, но говорить было возможно.
Потом ему много чего наобещали. И переговоры прервали.

Я вже писав про це. Якщо коротко то Зе і Ко почали перемовини(на 4 день) бо думали що "це кінець". З часом зрозуміли що "це не кінець" і можна сидіти на троні дальше.
Зе не хотів, не хоче і не буде хотіти миру тому що після поганого миру трон захитається. Хороший мир(кордони 91) йому підходить, тоді його переоберуть.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 17:14

гордони-91
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 17:17

  detroytred написав:вкажіть конкретно на свідомо сказану мною неправду.
Виправлюсь і вибачусь без проблем.

  detroytred написав:ви приписали про Захід почав війну.

извинений не нужно)
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 17:20

  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:І все є таки цікаво, які гарні сценарії ви бачили для України раніше?

1. Коротка війна. Замирення в 2022. Через небажання втрати влади Зе про це навіть не думав.
2. Реформування країни. Були амбітні(і вимушені) плани реформувати країну. Але Захід насипав грошей і потреба в реформах відпала. Навіщо? - і так зашибісь. Та й Зе такий собі реформатор.

1. "Коротка війна" могла быть в 2 случаях.
а) "Киев за 3 дня" - этого наша армия не допустила.
б) В 2022 Запад засыпал нас оружием. Всеми видами и в огромных количествах. Этого не случилось, хотя, вроде, и было обещано.
И вы преувеличиваете роль Зеленского.
В начале войны он об этом как раз думал. Свидетельство - стамбульские переговоры. Вот их нельзя было прерывать. Условия были так себе, но говорить было возможно.
Потом ему много чего наобещали. И переговоры прервали.
И вы забыли конец 2022 года? После Харьковской и Херсонской операций была эйфория и всем виделись розовые пони. На 2023 планировали решительное наступление.
И не помните, как откладывалось его начало явно в ожидании поставок оружия, которое то ли пришло поздно, то ли совсем не пришло?
Если бы это контрнаступление удалось, расклад на переговорах был бы совсем другой.
2. "Реформування країни" во время войны идея так себе. Любые реформы вначале ухудшают ситуацию. Во время войны это слишком рискованно.
И не знаю, какие реформы вы хотели бы увидеть.

Тут цікавий аналіз і опис, і на західну аудиторію
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