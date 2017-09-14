Додано: П'ят 27 гру, 2024 17:30

fox767676 написав: UA написав: hxbbgaf написав: Настоящий военный сейчас воюет. Военный, который не принимает участия в войне, когда на страну напал превосходящий враг, это говно, а не военный. Настоящий военный сейчас воюет. Военный, который не принимает участия в войне, когда на страну напал превосходящий враг, это говно, а не военный.

Пошел разбор сортов говна.

Послевоенная Украина это каждый сам за себя.

Кто не согласен - уедет. Пошел разбор сортов говна.Послевоенная Украина это каждый сам за себя.Кто не согласен - уедет.





попали в радар абырвалга



Re: Южанина: каждый силовик должен побывать на фронте

Val777

cьогодні в 04:38

IP/Host: 46.219.251.---

На финанс уа новый отставник-силовик, еще один, говорят, мент-отставник. Это уже 4-й из, наверное, десятка, там сейчас отписывающих. Сколько же их? У меня такое подозрение, что даже не 180 тыс., кому до 60, а гораздо больше, нам опять лапшают? попали в радар абырвалга

У абырвалга мощная логика)) Если не 2, а 4 силлвика на финанс.юа, значит из в стане не 170 тысяч, а 300)))Кстати, вот та табличкаКстати, в эти 170 тис до 60-лет военсенсов входята) особи з числа військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби) рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу;б) особи начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ України, поліцейські, співробітники Служби судової охорони, особи начальницького складу податкової міліції, особи, які мають спеціальні звання Бюро економічної безпеки України, особи начальницького і рядового складу Державної кримінально-виконавчої служби України, особи начальницького і рядового складу органів і підрозділів цивільного захисту, особи начальницького і рядового складу Державного бюро розслідувань;{Пункт "б" статті 1-2 із змінами, внесеними згідно із Законами № 901-VIII від 23.12.2015, № 2509-VIII від 12.07.2018, № 1150-IX від 28.01.2021, № 3886-IX від 18.07.2024}в) особи із числа військовослужбовців Збройних Сил, інших військових формувань, органів державної безпеки і внутрішніх справ колишнього Союзу РСР, Національної гвардії України, Прикордонних військ України, військ цивільної оборони України;г) особи начальницького і рядового складу державної пожежної охорони, особи начальницького і рядового складу Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України;{Пункт "г" статті 1-2 із змінами, внесеними згідно із Законом № 879-VI від 15.01.2009}д) громадяни інших держав із числа військовослужбовців збройних сил та інших військових формувань, утворених відповідно до законодавства цих держав, які постійно проживають в Україні, і відповідно до міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, їх пенсійне забезпечення здійснюється згідно із законодавством держави, на території якої вони проживають;е) особи, зазначені у статтях 3 і 4 цього Закону;є) особи із числа військовослужбовців строкової служби та члени сімей осіб з числа військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби) рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу та деяких інших осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, у передбачених цим Законом випадках;ж) державні службовці та працівники навчальних, медичних закладів та науково-дослідних установ Міністерства внутрішніх справ України або поліції з числа колишніх працівників міліції, які станом на день опублікування Закону України "Про Національну поліцію" проходили службу в органах внутрішніх справ та мали календарну вислугу не менше п’яти років і продовжили роботу в Міністерстві внутрішніх справ України або поліції (їх територіальних органах, закладах та установах) на посадах, що заміщуються державними службовцями відповідно до Закону України "Про державну службу", а в навчальних, медичних закладах та науково-дослідних установах - на будь-яких посадах;{Статтю 1-2 доповнено пунктом "ж" згідно із Законом № 580-VIII від 02.07.2015}з) особи начальницького складу Національного антикорупційного бюро України.{Статтю 1-2 доповнено пунктом "з" згідно із Законом № 1810-IX від 19.10.2021}{Закон доповнено статтею 1-2 згідно із Законом № 3591-IV від 04.04.2006}Из 170 тыс до 60 лет , выходит 150 тыс не служат.Это 1.5% от всего М2560 (их 10 млн)Причем 1.5% самых старых этой 10-млнной банды.По словам Летусрков, в группе М25-60 одни инсультники и эпилептики. Но зато 115 тыс (1.1%) самых старых бездельников - военпенсов группы 50-60 лет- это самые сочные сливки, самые розовые щечки, самые гладкие как у младенца попки))