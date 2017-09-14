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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1153711538115391154011541>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 98
до кінця 2024 року
16%
16
до квітня 2025 року
7%
7
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
15
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
43%
42
Всього голосів : 98
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 17:17

  detroytred написав:вкажіть конкретно на свідомо сказану мною неправду.
Виправлюсь і вибачусь без проблем.

  detroytred написав:ви приписали про Захід почав війну.

извинений не нужно)
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 17:20

  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:І все є таки цікаво, які гарні сценарії ви бачили для України раніше?

1. Коротка війна. Замирення в 2022. Через небажання втрати влади Зе про це навіть не думав.
2. Реформування країни. Були амбітні(і вимушені) плани реформувати країну. Але Захід насипав грошей і потреба в реформах відпала. Навіщо? - і так зашибісь. Та й Зе такий собі реформатор.

1. "Коротка війна" могла быть в 2 случаях.
а) "Киев за 3 дня" - этого наша армия не допустила.
б) В 2022 Запад засыпал нас оружием. Всеми видами и в огромных количествах. Этого не случилось, хотя, вроде, и было обещано.
И вы преувеличиваете роль Зеленского.
В начале войны он об этом как раз думал. Свидетельство - стамбульские переговоры. Вот их нельзя было прерывать. Условия были так себе, но говорить было возможно.
Потом ему много чего наобещали. И переговоры прервали.
И вы забыли конец 2022 года? После Харьковской и Херсонской операций была эйфория и всем виделись розовые пони. На 2023 планировали решительное наступление.
И не помните, как откладывалось его начало явно в ожидании поставок оружия, которое то ли пришло поздно, то ли совсем не пришло?
Если бы это контрнаступление удалось, расклад на переговорах был бы совсем другой.
2. "Реформування країни" во время войны идея так себе. Любые реформы вначале ухудшают ситуацию. Во время войны это слишком рискованно.
И не знаю, какие реформы вы хотели бы увидеть.

Тут цікавий аналіз і опис, і на західну аудиторію. І взагалі відео цікаве, не такого типу як з місцевими.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 17:30

  fox767676 написав:
  UA написав:
  hxbbgaf написав:Настоящий военный сейчас воюет. Военный, который не принимает участия в войне, когда на страну напал превосходящий враг, это говно, а не военный.

Пошел разбор сортов говна.
Послевоенная Украина это каждый сам за себя.
Кто не согласен - уедет.



попали в радар абырвалга

Re: Южанина: каждый силовик должен побывать на фронте
Val777
cьогодні в 04:38
IP/Host: 46.219.251.---
На финанс уа новый отставник-силовик, еще один, говорят, мент-отставник. Это уже 4-й из, наверное, десятка, там сейчас отписывающих. Сколько же их? У меня такое подозрение, что даже не 180 тыс., кому до 60, а гораздо больше, нам опять лапшают?


У абырвалга мощная логика)) Если не 2, а 4 силлвика на финанс.юа, значит из в стане не 170 тысяч, а 300)))

Кстати, вот та табличка
Зображення


Кстати, в эти 170 тис до 60-лет военсенсов входят



а) особи з числа військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби) рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу;

б) особи начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ України, поліцейські, співробітники Служби судової охорони, особи начальницького складу податкової міліції, особи, які мають спеціальні звання Бюро економічної безпеки України, особи начальницького і рядового складу Державної кримінально-виконавчої служби України, особи начальницького і рядового складу органів і підрозділів цивільного захисту, особи начальницького і рядового складу Державного бюро розслідувань;

{Пункт "б" статті 1-2 із змінами, внесеними згідно із Законами № 901-VIII від 23.12.2015, № 2509-VIII від 12.07.2018, № 1150-IX від 28.01.2021, № 3886-IX від 18.07.2024}

в) особи із числа військовослужбовців Збройних Сил, інших військових формувань, органів державної безпеки і внутрішніх справ колишнього Союзу РСР, Національної гвардії України, Прикордонних військ України, військ цивільної оборони України;

г) особи начальницького і рядового складу державної пожежної охорони, особи начальницького і рядового складу Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України;

{Пункт "г" статті 1-2 із змінами, внесеними згідно із Законом № 879-VI від 15.01.2009}

д) громадяни інших держав із числа військовослужбовців збройних сил та інших військових формувань, утворених відповідно до законодавства цих держав, які постійно проживають в Україні, і відповідно до міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, їх пенсійне забезпечення здійснюється згідно із законодавством держави, на території якої вони проживають;

е) особи, зазначені у статтях 3 і 4 цього Закону;

є) особи із числа військовослужбовців строкової служби та члени сімей осіб з числа військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби) рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу та деяких інших осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, у передбачених цим Законом випадках;

ж) державні службовці та працівники навчальних, медичних закладів та науково-дослідних установ Міністерства внутрішніх справ України або поліції з числа колишніх працівників міліції, які станом на день опублікування Закону України "Про Національну поліцію" проходили службу в органах внутрішніх справ та мали календарну вислугу не менше п’яти років і продовжили роботу в Міністерстві внутрішніх справ України або поліції (їх територіальних органах, закладах та установах) на посадах, що заміщуються державними службовцями відповідно до Закону України "Про державну службу", а в навчальних, медичних закладах та науково-дослідних установах - на будь-яких посадах;

{Статтю 1-2 доповнено пунктом "ж" згідно із Законом № 580-VIII від 02.07.2015}

з) особи начальницького складу Національного антикорупційного бюро України.

{Статтю 1-2 доповнено пунктом "з" згідно із Законом № 1810-IX від 19.10.2021}

{Закон доповнено статтею 1-2 згідно із Законом № 3591-IV від 04.04.2006}




Из 170 тыс до 60 лет , выходит 150 тыс не служат.
Это 1.5% от всего М2560 (их 10 млн)
Причем 1.5% самых старых этой 10-млнной банды.
По словам Летусрков, в группе М25-60 одни инсультники и эпилептики. Но зато 115 тыс (1.1%) самых старых бездельников - военпенсов группы 50-60 лет- это самые сочные сливки, самые розовые щечки, самые гладкие как у младенца попки))
:D
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 27 гру, 2024 17:43, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 17:32

  Vadim_ написав:
  budivelnik написав:
  Banderlog написав:А як так виходить ? Ми боремось, боремось а корупція нікуди не дівається? Може вона частина нашої державної системи?
1 Для ефективного вирішення проблеми - треба визначити (описати ) як саму проблему, так і те що хочемо досягнути
2 Якщо хочемо на 100% викорінити позаЗаконні дії - це не можливо... і як не дивно - це не в наших інтересах
Розтлумачьте, що маєте на увазі?
чі ви бувший наперсточник , і - кручю верчю заплутать вас бажаю?
1 Кожен судить в міру своєї розпущеності..
Тому як я розумію ви як професійний катала підозрюєте усіх в своїй поведінці?
чи як розуміти припущення що я когось хочу надурити?
2 По суті
Два кейси одного Закону
Перший
Комбат Верес заявляє - я нараховую бойові , не привязуючись до того де знаходиться підлеглий, на нулі чи в другій лінії...
Другий
https://censor.net/ua/news/3527333/finansystka-viyiskovoyi-chastyny-narahovuvala-boyiovi-svoyim-pidleglym
Зазначається, що посадовиця підготувала наказ, згідно з яким майже увесь особовий склад фінансово-економічної служби відряджався на Схід України для виконання бойових завдань у складі одного з оперативно-тактичних угруповань.
....
Фінансистка обвинувачується у розтраті чужого майна, шляхом зловживання своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, у великих розмірах та у складанні службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів (ч. 4 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України).


Одне і те саме порушення
Один і той самий закон
Тільки комбат Герой( і це правильно)
а начфін - злодій( і це також правильно)

А тепер уявіть що безумну безуглу натравили на Вереса... там же буде крім нього знайдено що море високопосадовців які ЗАКРИВАЛИ очі на порушення законодавста....

От і виходить
У нас море законів, які можна не виконувати , або які заважають досягати результату але нехтування ними для ЗАГАЛЬНО СУСПІЛЬНОГО блага - все одно не дасть можливості сказати що в діях Вереса і тих хто ЗОБОВЯЗАНИЙ перевіряти наслідки його фінансових дій - відсутній склад злочину.
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 17:33

  _hunter написав:
  detroytred написав:Якось пропустив це.
На додаток до Джонсонюка нині со-председатель Більдербклюба Столтенберг, коли ще був головою НАТО)):

"«Мы должны были предоставить Украине гораздо больше военной поддержки еще до вторжения. А после – более быстрыми темпами поставлять более совершенное оружие. Возможно, это даже могло бы предотвратить вторжение или значительно усложнило бы планы по Украине. Беру за это свою часть ответственности», – говорится в заявлении."
https://glavcom.ua/ru/news/kak-strany-n ... e_vignette

Це також стосовно пісень, що Україні ніхто нічого не винен.

а где тут что-то про "винен"? - Столтенберг говорит "эту шахматную партию можно было бы разыграть иначе" а не "блин, мы теперь Ботвиннику деньги должны - у него партия затянулась"...

Каже не - ми могли би зіграти цю партію інакше, а - мы должны были сыграть иначе.
І каже про відповідальність за єто.
Єто -- це втрату можливості прєдотвратіть вторгнення.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 17:34

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:Ющенко та Ко никакие "національні інтереси України" не отстаивали и не отстояли.

Відстоювали і відстояли(як змогли).
Какие?
  ЛАД написав:А Ющенко я оцениваю как худшего президента из тех, кто пока был. С ним было связано очень много надежд, ни одну из которых он не оправдал.

"много надежд" це ваші проблеми. Це не вина Ющенко.
Чим Ющ був гіршим за інших?
Чим був кращим - за нього Україна жила найкраще в своїй історії. Бізнес просто процвітав.
Вина Ющенко не в надеждах, а в том, что он не сделал ровным счётом ничего, чтобы их оправдать. Ради чего тогда было устраивать бучу с выборами, где жульничество было с обеих сторон, и целую оранжевую революцию?
"Бізнес просто процвітав" - в чем его заслуга?
Посмотрите на мировую экономику в то время. Масса денег, которые не знали, куда девать. Им разрешили и они хлынули и в Украину. Но, к сожалению, в основном не инвестиции, а спекулятивный капитал. Банки выдавали кредиты направо и налево, кому попало. Под низкие % в валюте. Не помните, чем это закончилось?
А бизнес, естественно, процветал. А чего ж не процветать при дешёвых кредитах и массе денег (кредитных) на руках населения. Цены на жильё росли как на дрожжах.
Закончилось, правда, это "процветание" быстро и резко.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 17:40

  _Mykola_ написав:Тут цікавий аналіз і опис, і на західну аудиторію. І взагалі відео цікаве, не такого типу як з місцевими.

І що ви в словах Арестовича знайшли "цікавого"? Жодної цікавості(для себе) я не почув.
Більш-менш каже правду, але сильно маніпулює. Очевидно що Захід(не тільки Джонсон) обіцяв допомогу. Очевидно на словах. В черговий раз розвели українців як лохів. Зе повірив(бо йому вигідно було вірити) і все - "было принято ошибочное решение продолжать войну" :D :D . Як просто.
Арестович не відповідає на одне пікатне питання: А чому перемовини почались на 4 день війни? І це почались, а готувались ще раніше, напевно в перший день.
Я його не дивлюсь, може є відповідь - кидайте сюди.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 17:42

  detroytred написав:Каже не - ми могли би зіграти цю партію інакше, а - мы должны были сыграть иначе.
у Столтенберга нет и не было таких полномочий, сомневаюсь что ему делегировали адвокатуру. Он это говорит лично от себя. В этом случае стоимость его слов не выше вашей или моей. Джонсонюк после отставки тоже много наговорил, а где он был когда был премьером? Арестовичи на минималках.

Кстати detroytred вы слышали что Арестович доверяет фуйлу больше чем Зеленскому? смотрели это интервью?
https://t.me/lentadnya/125460
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 27 гру, 2024 17:51, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 17:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Банки выдавали кредиты направо и налево, кому попало. Под низкие % в валюте. Не помните, чем это закончилось?
А бизнес, естественно, процветал. А чего ж не процветать при дешёвых кредитах и массе денег (кредитных) на руках населения. Цены на жильё росли как на дрожжах.
Закончилось, правда, это "процветание" быстро и резко.
Тобто світову кризу 2008 року спровокувало президенство Ющенка?
Тобто бандюковичу треба було дати можливість почати керувати не в 2010 а ще в 2004? , а там дивишся він би й не допустив свого програшу в 2010... а далі вовка пуйло( той хоть з силовиків) на фоні бандюка-гопника - нам би квіточкою здався...

Я правильно зрозумів?
Чи може по твоєму треба було Порошенка обнулити і Зеленського до влади привести в 2014... Він би все підписав і все здав.. і війни б не було і барига б не озолотився...
і парторги були б в пошані і мали можливість молитись в гундяєвському філіалі КГБ , носити червоні гвоздики до памятника сіфілітика і говорити виключно на російській бо в них щелепи узькіє....
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 17:47

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:вкажіть конкретно на свідомо сказану мною неправду.
Виправлюсь і вибачусь без проблем.

  detroytred написав:ви приписали про Захід почав війну.

извинений не нужно)

Оце я зрозумів саме як припис, що Захід почав війну.
*ой ли. Запад если б хотел давно забрал Украину в нато/ес ещё при Ющенке или при Порошенке. А так мирно забирать не хотели а когда раша начала откусывать по нескольку областей "тоді Захід вимушений буде почати війну;" стыдно говорить из какого места высосаны такие мудрые выводы. :oops:*.

Якщо неправильно зрозумів, тобто не приписували, то ніяких проблем -- значить я неправильно зрозумів; ви цього не приписували; вибачаюсь. Закрили дрібне непорозуміння.
detroytred
 
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