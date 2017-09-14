извинений не нужно)
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Додано: П'ят 27 гру, 2024 17:17
Додано: П'ят 27 гру, 2024 17:20
Додано: П'ят 27 гру, 2024 17:30
У абырвалга мощная логика)) Если не 2, а 4 силлвика на финанс.юа, значит из в стане не 170 тысяч, а 300)))
Кстати, вот та табличка
Кстати, в эти 170 тис до 60-лет военсенсов входят
а) особи з числа військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби) рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу;
б) особи начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ України, поліцейські, співробітники Служби судової охорони, особи начальницького складу податкової міліції, особи, які мають спеціальні звання Бюро економічної безпеки України, особи начальницького і рядового складу Державної кримінально-виконавчої служби України, особи начальницького і рядового складу органів і підрозділів цивільного захисту, особи начальницького і рядового складу Державного бюро розслідувань;
{Пункт "б" статті 1-2 із змінами, внесеними згідно із Законами № 901-VIII від 23.12.2015, № 2509-VIII від 12.07.2018, № 1150-IX від 28.01.2021, № 3886-IX від 18.07.2024}
в) особи із числа військовослужбовців Збройних Сил, інших військових формувань, органів державної безпеки і внутрішніх справ колишнього Союзу РСР, Національної гвардії України, Прикордонних військ України, військ цивільної оборони України;
г) особи начальницького і рядового складу державної пожежної охорони, особи начальницького і рядового складу Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України;
{Пункт "г" статті 1-2 із змінами, внесеними згідно із Законом № 879-VI від 15.01.2009}
д) громадяни інших держав із числа військовослужбовців збройних сил та інших військових формувань, утворених відповідно до законодавства цих держав, які постійно проживають в Україні, і відповідно до міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, їх пенсійне забезпечення здійснюється згідно із законодавством держави, на території якої вони проживають;
е) особи, зазначені у статтях 3 і 4 цього Закону;
є) особи із числа військовослужбовців строкової служби та члени сімей осіб з числа військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби) рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу та деяких інших осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, у передбачених цим Законом випадках;
ж) державні службовці та працівники навчальних, медичних закладів та науково-дослідних установ Міністерства внутрішніх справ України або поліції з числа колишніх працівників міліції, які станом на день опублікування Закону України "Про Національну поліцію" проходили службу в органах внутрішніх справ та мали календарну вислугу не менше п’яти років і продовжили роботу в Міністерстві внутрішніх справ України або поліції (їх територіальних органах, закладах та установах) на посадах, що заміщуються державними службовцями відповідно до Закону України "Про державну службу", а в навчальних, медичних закладах та науково-дослідних установах - на будь-яких посадах;
{Статтю 1-2 доповнено пунктом "ж" згідно із Законом № 580-VIII від 02.07.2015}
з) особи начальницького складу Національного антикорупційного бюро України.
{Статтю 1-2 доповнено пунктом "з" згідно із Законом № 1810-IX від 19.10.2021}
{Закон доповнено статтею 1-2 згідно із Законом № 3591-IV від 04.04.2006}
Из 170 тыс до 60 лет , выходит 150 тыс не служат.
Это 1.5% от всего М2560 (их 10 млн)
Причем 1.5% самых старых этой 10-млнной банды.
По словам Летусрков, в группе М25-60 одни инсультники и эпилептики. Но зато 115 тыс (1.1%) самых старых бездельников - военпенсов группы 50-60 лет- это самые сочные сливки, самые розовые щечки, самые гладкие как у младенца попки))
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 27 гру, 2024 17:43, всього редагувалось 2 разів.
Додано: П'ят 27 гру, 2024 17:32
1 Кожен судить в міру своєї розпущеності..
Тому як я розумію ви як професійний катала підозрюєте усіх в своїй поведінці?
чи як розуміти припущення що я когось хочу надурити?
2 По суті
Два кейси одного Закону
Перший
Комбат Верес заявляє - я нараховую бойові , не привязуючись до того де знаходиться підлеглий, на нулі чи в другій лінії...
Другий
Одне і те саме порушення
Один і той самий закон
Тільки комбат Герой( і це правильно)
а начфін - злодій( і це також правильно)
А тепер уявіть що безумну безуглу натравили на Вереса... там же буде крім нього знайдено що море високопосадовців які ЗАКРИВАЛИ очі на порушення законодавста....
От і виходить
У нас море законів, які можна не виконувати , або які заважають досягати результату але нехтування ними для ЗАГАЛЬНО СУСПІЛЬНОГО блага - все одно не дасть можливості сказати що в діях Вереса і тих хто ЗОБОВЯЗАНИЙ перевіряти наслідки його фінансових дій - відсутній склад злочину.
Додано: П'ят 27 гру, 2024 17:33
Каже не - ми могли би зіграти цю партію інакше, а - мы должны были сыграть иначе.
І каже про відповідальність за єто.
Єто -- це втрату можливості прєдотвратіть вторгнення.
Додано: П'ят 27 гру, 2024 17:34
Какие?
Вина Ющенко не в надеждах, а в том, что он не сделал ровным счётом ничего, чтобы их оправдать. Ради чего тогда было устраивать бучу с выборами, где жульничество было с обеих сторон, и целую оранжевую революцию?
"Бізнес просто процвітав" - в чем его заслуга?
Посмотрите на мировую экономику в то время. Масса денег, которые не знали, куда девать. Им разрешили и они хлынули и в Украину. Но, к сожалению, в основном не инвестиции, а спекулятивный капитал. Банки выдавали кредиты направо и налево, кому попало. Под низкие % в валюте. Не помните, чем это закончилось?
А бизнес, естественно, процветал. А чего ж не процветать при дешёвых кредитах и массе денег (кредитных) на руках населения. Цены на жильё росли как на дрожжах.
Закончилось, правда, это "процветание" быстро и резко.
Додано: П'ят 27 гру, 2024 17:40
І що ви в словах Арестовича знайшли "цікавого"? Жодної цікавості(для себе) я не почув.
Більш-менш каже правду, але сильно маніпулює. Очевидно що Захід(не тільки Джонсон) обіцяв допомогу. Очевидно на словах. В черговий раз розвели українців як лохів. Зе повірив(бо йому вигідно було вірити) і все - "было принято ошибочное решение продолжать войну" . Як просто.
Арестович не відповідає на одне пікатне питання: А чому перемовини почались на 4 день війни? І це почались, а готувались ще раніше, напевно в перший день.
Я його не дивлюсь, може є відповідь - кидайте сюди.
Додано: П'ят 27 гру, 2024 17:42
у Столтенберга нет и не было таких полномочий, сомневаюсь что ему делегировали адвокатуру. Он это говорит лично от себя. В этом случае стоимость его слов не выше вашей или моей. Джонсонюк после отставки тоже много наговорил, а где он был когда был премьером? Арестовичи на минималках.
Кстати detroytred вы слышали что Арестович доверяет фуйлу больше чем Зеленскому? смотрели это интервью?
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 27 гру, 2024 17:51, всього редагувалось 2 разів.
Додано: П'ят 27 гру, 2024 17:44
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Тобто світову кризу 2008 року спровокувало президенство Ющенка?
Тобто бандюковичу треба було дати можливість почати керувати не в 2010 а ще в 2004? , а там дивишся він би й не допустив свого програшу в 2010... а далі вовка пуйло( той хоть з силовиків) на фоні бандюка-гопника - нам би квіточкою здався...
Я правильно зрозумів?
Чи може по твоєму треба було Порошенка обнулити і Зеленського до влади привести в 2014... Він би все підписав і все здав.. і війни б не було і барига б не озолотився...
і парторги були б в пошані і мали можливість молитись в гундяєвському філіалі КГБ , носити червоні гвоздики до памятника сіфілітика і говорити виключно на російській бо в них щелепи узькіє....
Додано: П'ят 27 гру, 2024 17:47
Оце я зрозумів саме як припис, що Захід почав війну.
*ой ли. Запад если б хотел давно забрал Украину в нато/ес ещё при Ющенке или при Порошенке. А так мирно забирать не хотели а когда раша начала откусывать по нескольку областей "тоді Захід вимушений буде почати війну;" стыдно говорить из какого места высосаны такие мудрые выводы. *.
Якщо неправильно зрозумів, тобто не приписували, то ніяких проблем -- значить я неправильно зрозумів; ви цього не приписували; вибачаюсь. Закрили дрібне непорозуміння.
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