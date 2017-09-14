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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11538115391154011541>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 98
до кінця 2024 року
16%
16
до квітня 2025 року
7%
7
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
15
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
43%
42
Всього голосів : 98
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 17:48

  andrijk777 написав:
  _Mykola_ написав:Тут цікавий аналіз і опис, і на західну аудиторію. І взагалі відео цікаве, не такого типу як з місцевими.

І що ви в словах Арестовича знайшли "цікавого"? Жодної цікавості(для себе) я не почув.
Більш-менш каже правду, але сильно маніпулює. Очевидно що Захід(не тільки Джонсон) обіцяв допомогу. Очевидно на словах. В черговий раз розвели українців як лохів. Зе повірив(бо йому вигідно було вірити) і все - "было принято ошибочное решение продолжать войну" :D :D . Як просто.
Арестович не відповідає на одне пікатне питання: А чому перемовини почались на 4 день війни? І це почались, а готувались ще раніше, напевно в перший день.
Я його не дивлюсь, може є відповідь - кидайте сюди.

Ось Вам хронологія, як ми прийшли до повномасштабної.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 17:49

  ЛАД написав:Вина Ющенко не в надеждах, а в том, что он не сделал ровным счётом ничего, чтобы их оправдать. Ради чего тогда было устраивать бучу с выборами, где жульничество было с обеих сторон, и целую оранжевую революцию?
"Бізнес просто процвітав" - в чем его заслуга?
Посмотрите на мировую экономику в то время. Масса денег, которые не знали, куда девать. Им разрешили и они хлынули и в Украину. Но, к сожалению, в основном не инвестиции, а спекулятивный капитал. Банки выдавали кредиты направо и налево, кому попало. Под низкие % в валюте. Не помните, чем это закончилось?
А бизнес, естественно, процветал. А чего ж не процветать при дешёвых кредитах и массе денег (кредитных) на руках населения. Цены на жильё росли как на дрожжах.
Закончилось, правда, это "процветание" быстро и резко.

Все зрозуміло.
Якщо при владі політик який вам не подобається(зазвичай у нього прозахідна орієнтація) то:
Те що люди жили добре - заслуга "мировой экономики. Масса денег, которые не знали, куда девать." а ніяк не його заслуга.
Те що сталась світова криза - тут точно він винуватий. :D
Якщо ж править політик який вам подобається(зазвичай з проросійської орієнтацією) то все навпаки. Хороше - це його заслуга, погане - то не його.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 17:52

  detroytred написав:Якщо неправильно зрозумів, тобто не приписували, то ніяких проблем -- значить я неправильно зрозумів; ви цього не приписували; вибачаюсь. Закрили дрібне непорозуміння.
действительно ту фразу можно было двояко истолковать. проехали.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 17:53

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Каже не - ми могли би зіграти цю партію інакше, а - мы должны были сыграть иначе.
у Столтенберга нет и не было таких полномочий, сомневаюсь что ему делегировали адвокатуру. Он это говорит лично от себя. В этом случае стоимость его слов не выше вашей или моей. Джонсонюк после отставки тоже много наговорил, а где он был когда был премьером? Арестовичи на минималках.

Кстати detroytred вы слышали что Арестович доверяет фуйлу больше чем Зеленскому? смотрели это интервью?

Ні. Ще не бачив.

В Арестовича, да і інших я звертаю увагу на фундаментальні речі.
Наприклад, з останнього він каже, що обесчеловєчіваніє ворога завжди неізбєжно призводить до обєсчєловєчіванія в самих себе. До своїх же.
Це як хвороба, зараження.
І саме тому його необхідно було прєсєчь одразу.
Що поступово і відбувається...
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 27 гру, 2024 17:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 17:54

  _Mykola_ написав:
  andrijk777 написав:
  _Mykola_ написав:Тут цікавий аналіз і опис, і на західну аудиторію. І взагалі відео цікаве, не такого типу як з місцевими.

І що ви в словах Арестовича знайшли "цікавого"? Жодної цікавості(для себе) я не почув.
Більш-менш каже правду, але сильно маніпулює. Очевидно що Захід(не тільки Джонсон) обіцяв допомогу. Очевидно на словах. В черговий раз розвели українців як лохів. Зе повірив(бо йому вигідно було вірити) і все - "было принято ошибочное решение продолжать войну" :D :D . Як просто.
Арестович не відповідає на одне пікатне питання: А чому перемовини почались на 4 день війни? І це почались, а готувались ще раніше, напевно в перший день.
Я його не дивлюсь, може є відповідь - кидайте сюди.

Ось Вам хронологія, як ми прийшли до повномасштабної.

Мені ця фігня не потрібна. Фігня тому що мені потрібні факти, логічні цепочки а не "аналітика".
Я задав конкретне питання: Чому перемовини почались на 4 день війни?
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 17:59

  andrijk777 написав:Мені ця фігня не потрібна. Фігня тому що мені потрібні факти, логічні цепочки а не "аналітика".
Я задав конкретне питання: Чому перемовини почались на 4 день війни?

Дик, стало зрозуміло:
- рфії: що за три дні не вийде перемогти;
- нам: що швидко не програємо точно.
Треба шукати інше рішення. Це вигідно обом. Ніж продовження - тобто шлях на виснаження.

Партнери теж мали інші розрахунок-моделювання.... Партизани)))
Сталося інакше.
Змінилися їх бачення-наміри.
Стало --- не дати рфії перемогти.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 18:07

  detroytred написав:що обесчеловєчіваніє ворога завжди неізбєжно призводить до обєсчєловєчіванія в самих себе. До своїх же.


Ага,есть такое мнение.
Дьявол начинается с пены на устах ангела,вступившего в бой за правое дело..
Но у нас не тот случай. Все эти избиения,убийства,воровство и коррупция это ментальное.
Нацарювати и втекти.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 18:18

  detroytred написав:Наприклад, з останнього він каже, що обесчеловєчіваніє ворога завжди неізбєжно призводить до обєсчєловєчіванія в самих себе.
только при чём тут Арестович? это открыло гуманистическое направление психологии в середине 20в. Э. ФРОММ: СОЦИАЛЬНАЯ ПРИРОДА АГРЕССИИ
В данной работе Э. Фроммом была внесена определённая ясность, который отделил «доброкачественную» и «злокачественную» агрессии. Под первым видом агрессии исследователь подразумевал агрессию, оправданную с общественной и культурной точек зрения, а под второй — деструктивное стремление причинить боль окружающим ради собственного удовлетворения. Наиболее угрожающим и разрушающим человека и общество фактором является «злокачественная» (деструктивная) агрессия[9].

Деструктивность рассматривается как особая форма агрессии (злокачественная), которая имеет социокультурную основу и с эволюционной точки зрения не является значимой для выживания вида. «В отличие от животных человек бывает деструктивным независимо от наличия угрозы самосохранению и вне связи с удовлетворением потребностей», — писал Фромм[10].


Виды агрессии и деструктивности (э. Фромм «Анатомия человеческой деструктивности», 3ч гл 9-13) Доброкачественная агрессия
объяснение жестокости и деструктивности человека следует искать в специфических условиях существования человека.

биологически адаптивная (оборонительная) агрессия – это реакция на угрозу жизненным интересам; она свойственна как животным, так и людям; возникает спонтанно как реакция на угрозу;

биологически неадаптивная, злокачественная агрессивность - не является защитой от нападения или угрозы; она является спецификой только человека; Главные ее проявления – убийство и жестокие истязания – не имеют никакой иной цели, кроме получения удовольствия.

псевдоагрессия - действия, в результате которых может быть нанесен ущерб, но которым не предшествовали злые намерения. Виды: непреднамеренная (#случайное ранение человека); игровая (# фехтование, стрельба из лука, сражение на мечах); агрессия самоутверждения.

Злокачественная агрессия в отличие от животных человек бывает деструктивным независимо от наличия угрозы самосохранению и вне связи с удовлетворением потребностей. Формы:

Садизма - жажда абсолютной и неограниченной власти над живым существом. Заставить кого-либо испытать боль или унижение, когда этот кто-то не имеет возможности защищаться.

Некрофилия - влечение человека к мертвой материи, жажду разрушения ради разрушения, страстное желание превращать живое в неживое, насильственно прерывая живые связи. Отличительная особенность некрофильского характера - убежденность в том, что насилие - самый подходящий случай для разрешения абсолютного большинства проблем и конфликтов.


спросили бы у меня я вам тоже самое бы сказал, от праведного гнева до крестовых походов ну очень короткий шаг. От себя добавлю агрессия часто переходит а аутоагрессию этог когда здоровый как бык мужик в какой то ситуации сам себя убивает. В тг полно видео. То есть обесценивается не только жизнь врага, но и своя. Потому что ценность "жизнь" интегральна. Вы не можете любить своих детей и при этом убивать чужих. Либо любите либо убиваете. Хотя писали что Чикатило мог, но я журналюгам не верю.

жирным выделил для тех кто считает что война это норма, потому что #дедываевали.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 27 гру, 2024 18:28, всього редагувалось 2 разів.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 18:24

  Wirująświatła написав:спросили бы у меня я вам тоже самое бы сказал, от праведного гнева до крестовых походом ну очень короткий шаг.
.


Что интересно,пан Виталий, так это ваше упоминание о крестовых походах.
Некоторые люди настолько ограничены, что они не знают какие бесчинства творили "духовные воины" , и что на поход их благословлял Папа. Римский Папа.Эта должность прямо апофеоз лицемерия,что,собственно и изображено и меня на аватаре.
Но не все пересичные умеют даже в сарказм,не то что в сарказм двойного-тройного уровня.

По фейковому ИПСО с окровавленным мужиком.Таки ошибся-шоссе Запорожское. "Метро" и там и на Донецком шоссе. Остальное все сходится.
https://gorod.dp.ua/news/239117

:mrgreen:
Востаннє редагувалось Господар Вельзевула в П'ят 27 гру, 2024 18:26, всього редагувалось 1 раз.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 18:36

  budivelnik написав:От і виходить
У нас море законів, які можна не виконувати , або які заважають досягати результату але нехтування ними для ЗАГАЛЬНО СУСПІЛЬНОГО блага - все одно не дасть можливості сказати що в діях Вереса і тих хто ЗОБОВЯЗАНИЙ перевіряти наслідки його фінансових дій - відсутній склад злочину.

Не только лишь всем а тільки особенным
Vadim_
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