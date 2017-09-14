_Mykola_ написав:Тут цікавий аналіз і опис, і на західну аудиторію. І взагалі відео цікаве, не такого типу як з місцевими.
І що ви в словах Арестовича знайшли "цікавого"? Жодної цікавості(для себе) я не почув. Більш-менш каже правду, але сильно маніпулює. Очевидно що Захід(не тільки Джонсон) обіцяв допомогу. Очевидно на словах. В черговий раз розвели українців як лохів. Зе повірив(бо йому вигідно було вірити) і все - "было принято ошибочное решение продолжать войну" . Як просто. Арестович не відповідає на одне пікатне питання: А чому перемовини почались на 4 день війни? І це почались, а готувались ще раніше, напевно в перший день. Я його не дивлюсь, може є відповідь - кидайте сюди.
ЛАД написав:Вина Ющенко не в надеждах, а в том, что он не сделал ровным счётом ничего, чтобы их оправдать. Ради чего тогда было устраивать бучу с выборами, где жульничество было с обеих сторон, и целую оранжевую революцию? "Бізнес просто процвітав" - в чем его заслуга? Посмотрите на мировую экономику в то время. Масса денег, которые не знали, куда девать. Им разрешили и они хлынули и в Украину. Но, к сожалению, в основном не инвестиции, а спекулятивный капитал. Банки выдавали кредиты направо и налево, кому попало. Под низкие % в валюте. Не помните, чем это закончилось? А бизнес, естественно, процветал. А чего ж не процветать при дешёвых кредитах и массе денег (кредитных) на руках населения. Цены на жильё росли как на дрожжах. Закончилось, правда, это "процветание" быстро и резко.
Все зрозуміло. Якщо при владі політик який вам не подобається(зазвичай у нього прозахідна орієнтація) то: Те що люди жили добре - заслуга "мировой экономики. Масса денег, которые не знали, куда девать." а ніяк не його заслуга. Те що сталась світова криза - тут точно він винуватий. Якщо ж править політик який вам подобається(зазвичай з проросійської орієнтацією) то все навпаки. Хороше - це його заслуга, погане - то не його.
detroytred написав:Каже не - ми могли би зіграти цю партію інакше, а - мы должны были сыграть иначе.
у Столтенберга нет и не было таких полномочий, сомневаюсь что ему делегировали адвокатуру. Он это говорит лично от себя. В этом случае стоимость его слов не выше вашей или моей. Джонсонюк после отставки тоже много наговорил, а где он был когда был премьером? Арестовичи на минималках.
Кстати detroytred вы слышали что Арестович доверяет фуйлу больше чем Зеленскому? смотрели это интервью?
Ні. Ще не бачив.
В Арестовича, да і інших я звертаю увагу на фундаментальні речі. Наприклад, з останнього він каже, що обесчеловєчіваніє ворога завжди неізбєжно призводить до обєсчєловєчіванія в самих себе. До своїх же. Це як хвороба, зараження. І саме тому його необхідно було прєсєчь одразу. Що поступово і відбувається...
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 27 гру, 2024 17:54, всього редагувалось 1 раз.
_Mykola_ написав:Тут цікавий аналіз і опис, і на західну аудиторію. І взагалі відео цікаве, не такого типу як з місцевими.
І що ви в словах Арестовича знайшли "цікавого"? Жодної цікавості(для себе) я не почув. Більш-менш каже правду, але сильно маніпулює. Очевидно що Захід(не тільки Джонсон) обіцяв допомогу. Очевидно на словах. В черговий раз розвели українців як лохів. Зе повірив(бо йому вигідно було вірити) і все - "было принято ошибочное решение продолжать войну" . Як просто. Арестович не відповідає на одне пікатне питання: А чому перемовини почались на 4 день війни? І це почались, а готувались ще раніше, напевно в перший день. Я його не дивлюсь, може є відповідь - кидайте сюди.
detroytred написав:що обесчеловєчіваніє ворога завжди неізбєжно призводить до обєсчєловєчіванія в самих себе. До своїх же.
Ага,есть такое мнение. Дьявол начинается с пены на устах ангела,вступившего в бой за правое дело.. Но у нас не тот случай. Все эти избиения,убийства,воровство и коррупция это ментальное. Нацарювати и втекти.
detroytred написав:Наприклад, з останнього він каже, що обесчеловєчіваніє ворога завжди неізбєжно призводить до обєсчєловєчіванія в самих себе.
только при чём тут Арестович? это открыло гуманистическое направление психологии в середине 20в. Э. ФРОММ: СОЦИАЛЬНАЯ ПРИРОДА АГРЕССИИ
В данной работе Э. Фроммом была внесена определённая ясность, который отделил «доброкачественную» и «злокачественную» агрессии. Под первым видом агрессии исследователь подразумевал агрессию, оправданную с общественной и культурной точек зрения, а под второй — деструктивное стремление причинить боль окружающим ради собственного удовлетворения. Наиболее угрожающим и разрушающим человека и общество фактором является «злокачественная» (деструктивная) агрессия[9].
Деструктивность рассматривается как особая форма агрессии (злокачественная), которая имеет социокультурную основу и с эволюционной точки зрения не является значимой для выживания вида. «В отличие от животных человек бывает деструктивным независимо от наличия угрозы самосохранению и вне связи с удовлетворением потребностей», — писал Фромм[10].
Виды агрессии и деструктивности (э. Фромм «Анатомия человеческой деструктивности», 3ч гл 9-13) Доброкачественная агрессия объяснение жестокости и деструктивности человека следует искать в специфических условиях существования человека.
биологически адаптивная (оборонительная) агрессия – это реакция на угрозу жизненным интересам; она свойственна как животным, так и людям; возникает спонтанно как реакция на угрозу;
биологически неадаптивная, злокачественная агрессивность - не является защитой от нападения или угрозы; она является спецификой только человека; Главные ее проявления – убийство и жестокие истязания – не имеют никакой иной цели, кроме получения удовольствия.
псевдоагрессия - действия, в результате которых может быть нанесен ущерб, но которым не предшествовали злые намерения. Виды: непреднамеренная (#случайное ранение человека); игровая (# фехтование, стрельба из лука, сражение на мечах); агрессия самоутверждения.
Злокачественная агрессия в отличие от животных человек бывает деструктивным независимо от наличия угрозы самосохранению и вне связи с удовлетворением потребностей. Формы:
Садизма - жажда абсолютной и неограниченной власти над живым существом. Заставить кого-либо испытать боль или унижение, когда этот кто-то не имеет возможности защищаться.
Некрофилия - влечение человека к мертвой материи, жажду разрушения ради разрушения, страстное желание превращать живое в неживое, насильственно прерывая живые связи. Отличительная особенность некрофильского характера - убежденность в том, что насилие - самый подходящий случай для разрешения абсолютного большинства проблем и конфликтов.
спросили бы у меня я вам тоже самое бы сказал, от праведного гнева до крестовых походов ну очень короткий шаг. От себя добавлю агрессия часто переходит а аутоагрессию этог когда здоровый как бык мужик в какой то ситуации сам себя убивает. В тг полно видео. То есть обесценивается не только жизнь врага, но и своя. Потому что ценность "жизнь" интегральна. Вы не можете любить своих детей и при этом убивать чужих. Либо любите либо убиваете. Хотя писали что Чикатило мог, но я журналюгам не верю.
жирным выделил для тех кто считает что война это норма, потому что #дедываевали.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 27 гру, 2024 18:28, всього редагувалось 2 разів.
Wirująświatła написав:спросили бы у меня я вам тоже самое бы сказал, от праведного гнева до крестовых походом ну очень короткий шаг. .
Что интересно,пан Виталий, так это ваше упоминание о крестовых походах. Некоторые люди настолько ограничены, что они не знают какие бесчинства творили "духовные воины" , и что на поход их благословлял Папа. Римский Папа.Эта должность прямо апофеоз лицемерия,что,собственно и изображено и меня на аватаре. Но не все пересичные умеют даже в сарказм,не то что в сарказм двойного-тройного уровня.
По фейковому ИПСО с окровавленным мужиком.Таки ошибся-шоссе Запорожское. "Метро" и там и на Донецком шоссе. Остальное все сходится. https://gorod.dp.ua/news/239117
Востаннє редагувалось Господар Вельзевула в П'ят 27 гру, 2024 18:26, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik написав:От і виходить У нас море законів, які можна не виконувати , або які заважають досягати результату але нехтування ними для ЗАГАЛЬНО СУСПІЛЬНОГО блага - все одно не дасть можливості сказати що в діях Вереса і тих хто ЗОБОВЯЗАНИЙ перевіряти наслідки його фінансових дій - відсутній склад злочину.