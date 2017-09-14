Додано: П'ят 27 гру, 2024 18:18

detroytred написав: Наприклад, з останнього він каже, що обесчеловєчіваніє ворога завжди неізбєжно призводить до обєсчєловєчіванія в самих себе. Наприклад, з останнього він каже, що обесчеловєчіваніє ворога завжди неізбєжно призводить до обєсчєловєчіванія в самих себе.

В данной работе Э. Фроммом была внесена определённая ясность, который отделил «доброкачественную» и «злокачественную» агрессии. Под первым видом агрессии исследователь подразумевал агрессию, оправданную с общественной и культурной точек зрения, а под второй — деструктивное стремление причинить боль окружающим ради собственного удовлетворения. Наиболее угрожающим и разрушающим человека и общество фактором является «злокачественная» (деструктивная) агрессия[9].



Деструктивность рассматривается как особая форма агрессии (злокачественная), которая имеет социокультурную основу и с эволюционной точки зрения не является значимой для выживания вида. «В отличие от животных человек бывает деструктивным независимо от наличия угрозы самосохранению и вне связи с удовлетворением потребностей», — писал Фромм[10].

Виды агрессии и деструктивности (э. Фромм «Анатомия человеческой деструктивности», 3ч гл 9-13) Доброкачественная агрессия

объяснение жестокости и деструктивности человека следует искать в специфических условиях существования человека.



биологически адаптивная (оборонительная) агрессия – это реакция на угрозу жизненным интересам; она свойственна как животным, так и людям; возникает спонтанно как реакция на угрозу;



биологически неадаптивная, злокачественная агрессивность - не является защитой от нападения или угрозы; она является спецификой только человека; Главные ее проявления – убийство и жестокие истязания – не имеют никакой иной цели, кроме получения удовольствия.



псевдоагрессия - действия, в результате которых может быть нанесен ущерб, но которым не предшествовали злые намерения. Виды: непреднамеренная (#случайное ранение человека); игровая (# фехтование, стрельба из лука, сражение на мечах); агрессия самоутверждения.



Злокачественная агрессия в отличие от животных человек бывает деструктивным независимо от наличия угрозы самосохранению и вне связи с удовлетворением потребностей. Формы:



Садизма - жажда абсолютной и неограниченной власти над живым существом. Заставить кого-либо испытать боль или унижение, когда этот кто-то не имеет возможности защищаться.



Некрофилия - влечение человека к мертвой материи, жажду разрушения ради разрушения, страстное желание превращать живое в неживое, насильственно прерывая живые связи. Отличительная особенность некрофильского характера - убежденность в том, что насилие - самый подходящий случай для разрешения абсолютного большинства проблем и конфликтов.

только при чём тут Арестович? это открыло гуманистическое направление психологии в середине 20в. Э. ФРОММ: СОЦИАЛЬНАЯ ПРИРОДА АГРЕССИИспросили бы у меня я вам тоже самое бы сказал, от праведного гнева до крестовых походов ну очень короткий шаг. От себя добавлю агрессия часто переходит а аутоагрессию этог когда здоровый как бык мужик в какой то ситуации сам себя убивает. В тг полно видео. То есть обесценивается не только жизнь врага, но и своя. Потому что ценность "жизнь" интегральна. Вы не можете любить своих детей и при этом убивать чужих. Либо любите либо убиваете. Хотя писали что Чикатило мог, но я журналюгам не верю.жирным выделил для тех кто считает что война это норма, потому что #дедываевали.