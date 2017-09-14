Wirująświatła написав:
и дальше набор манипуляций, который я не хочу цитировать.
Арестовича я считаю умным человеком.
Для пересичных-"умный" и "хороший"-это абсолютно разные,не связанные друг-с другом личностные оценки кого-либо.
Для маргиналов- словосочетание "умный пидарас" не является противоречивым.
Так вот. Он использует свое оральное искусство для монетизации,и вполне успешно. А умный он потому,что побив горшки с опой, он сразу свалил,а потом поменял дискурс.
Вот Дубинский не очень умный.
У кого на подсосе Арестович, когда он отскочил с опы- трудно сказать. Может,у хуйла..Но он с таким уважением отозвался в интервью о "президенте Трампе",прямо аж выпрямился.
Может сам Илон его купил?
Но живет он очень нефигово. Жизнь удалась. В аккурат с 2022 года.