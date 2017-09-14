budivelnik написав:От і виходить У нас море законів, які можна не виконувати , або які заважають досягати результату але нехтування ними для ЗАГАЛЬНО СУСПІЛЬНОГО блага - все одно не дасть можливості сказати що в діях Вереса і тих хто ЗОБОВЯЗАНИЙ перевіряти наслідки його фінансових дій - відсутній склад злочину.
Не только лишь всем а тільки особенным
Знову болтологія При чому тут -особливим ? Ви піднімали питання корупції Я пояснив що добра половина( а то й більше) випадків корупції - є просто способом виходу з ситуації яка створена недолугим законодавством і часто/густо не тільки не шкодить - а навіть і допомагає пройти перешкоди і отримати ефективний результат А раз так То не треба приписувати корупції - всі негаразди в Державі.
🤦🏻‼️"*Інвалід" зі столичної мерії: підозру отримав керівник департаменту КМДА, який організував собі фіктивну групу інвалідності і не лише "гарантував бронь" від мобілізації, а й отримував виплати з держбюджету.*
За даними СБУ, у 2022 році, завдяки підробним медичним довідкам про неіснуючий діагноз, а також фейковій "виписці із медкарти" про лікування в стаціонарі, він отримав 2-гу групу інвалідності від київської МСЕК. І того ж року йому нарахували майже 300 тис. грн соцпідтримки.
⚖️Тепер за шахрайство і підробку документів йому світить до 8 років тюрми. А правоохоронці встановлюють коло причетних
=========
Додам від себе - поки ми читаємо отаке: "йому світить" - це країна і далі продовжує занепадати...
А от коли будемо читати: "відбувся суд і вже за тиждень його посадили на 8 років!" - от тоді країна буде рухатись вперед! От тоді це буде справжня перемога!
budivelnik написав:От і виходить У нас море законів, які можна не виконувати , або які заважають досягати результату але нехтування ними для ЗАГАЛЬНО СУСПІЛЬНОГО блага - все одно не дасть можливості сказати що в діях Вереса і тих хто ЗОБОВЯЗАНИЙ перевіряти наслідки його фінансових дій - відсутній склад злочину.
Не только лишь всем а тільки особенным
Знову болтологія При чому тут -особливим ? Ви піднімали питання корупції Я пояснив що добра половина( а то й більше) випадків корупції - є просто способом виходу з ситуації яка створена недолугим законодавством і часто/густо не тільки не шкодить - а навіть і допомагає пройти перешкоди і отримати ефективний результат А раз так То не треба приписувати корупції - всі негаразди в Державі.
Коррупція це коррупція а не вихід з ситуації яку в більшості випадків коррупціонери створили штучно Підозрюваного у знущаннях із солдатів командира взводу 211 бригади оголосили у розшук https://zaxid.net/news/ очередной претендент на святого мученника?
Wirująświatła написав:и дальше набор манипуляций, который я не хочу цитировать.
Арестовича я считаю умным человеком. Для пересичных-"умный" и "хороший"-это абсолютно разные,не связанные друг-с другом личностные оценки кого-либо. Для маргиналов- словосочетание "умный пидарас" не является противоречивым. Так вот. Он использует свое оральное искусство для монетизации,и вполне успешно. А умный он потому,что побив горшки с опой, он сразу свалил,а потом поменял дискурс. Вот Дубинский не очень умный. У кого на подсосе Арестович, когда он отскочил с опы- трудно сказать. Может,у хуйла..Но он с таким уважением отозвался в интервью о "президенте Трампе",прямо аж выпрямился. Может сам Илон его купил? Но живет он очень нефигово. Жизнь удалась. В аккурат с 2022 года.
Господар Вельзевула написав:Арестовича я считаю умным человеком.
арестович намного умнее тех, кем он манипулирует. даже здесь https://www.youtube.com/watch?v=f8o_dZ9sQkg&t=363s он обвиняя радикалов, порошенко и зеленского в развязывании войны "забывает" какая в ней роль путина. Человек с марса и посмотрев это интервью мог бы подумать, что это зеленский напал на рф. прямая манипуляция, несущественное выдается за первопричину (не выполнили минские и парижские договоренности), а существенное где то теряется. Например ультиматум по откату нато на 1992 год Байдену или переговоры Макрона/Шольца в феврале 2022, когда топ политикам отговорить путина от войны было невозможно. Уже этот факт указывает что причина войны не в зеленском (его бы тихо заменили по состоянию здоровья, делов то) и не в радикалах порошенко.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 27 гру, 2024 19:05, всього редагувалось 2 разів.
Успіх написав:🤦🏻‼️"*Інвалід" зі столичної мерії: підозру отримав керівник департаменту КМДА, який організував собі фіктивну групу інвалідності і не лише "гарантував бронь" від мобілізації, а й отримував виплати з держбюджету.*
За даними СБУ, у 2022 році, завдяки підробним медичним довідкам про неіснуючий діагноз, а також фейковій "виписці із медкарти" про лікування в стаціонарі, він отримав 2-гу групу інвалідності від київської МСЕК. І того ж року йому нарахували майже 300 тис. грн соцпідтримки.
⚖️Тепер за шахрайство і підробку документів йому світить до 8 років тюрми. А правоохоронці встановлюють коло причетних
=========
Додам від себе - поки ми читаємо отаке: "йому світить" - це країна і далі продовжує занепадати...
А от коли будемо читати: "відбувся суд і вже за тиждень його посадили на 8 років!" - от тоді країна буде рухатись вперед! От тоді це буде справжня перемога!
Именно , суд призначив (міністру абароны ЗСУ)крашанці па 17 , 17 років строгого режиму? , так як це злочин під час воєнного положення , ні? тоді усі як усі нехай тоді усі чиновники на чьолі з верховним головнокомандувачем ідуть штурмувати посадки на 0 з лопатами,
Vadim_ написав:Коррупція це коррупція а не вихід з ситуації яку в більшості випадків коррупціонери створили штучно
Тобто спочатку штучно створили правила оплати бойових а потім Вересу дали можливість не звертати уваги на штучно створене а начфіна в Дніпропетровську-посадили за таке саме не звертання уваги ?
Ще раз Якщо населення хоче порахувати все до останнього сірника - то Закон повинен бути таким щоб всі сірники врахувалися Але тоді, для кожного окремого випадку використання сірників - треба підзаконний акт який буде описувати правильно чи ні сірники використані А чим більше самих Законів і підзаконних актів - тим складніше чітко описати що можна а що не можна А чим складніше описати - тим більше людей повинно контролювати правильність описаного ...... І так дотрахаємось до мишей.
Тому якщо за МЕТУ поставлено - дотрахатись до мишей... то ми йдемо у вірному напрямку
Якщо ж за МЕТУ - покращення(воно ж спрощення) життя населення - то тоді боротьба з корупцією як головна мета - це шлях в нікуди
Нагадаю Перед створенням кооперативів - всі були спекулянтами , після створення 250млн спекулянтів совка - стали простими кооператорами В 1970 році - обмін валюти = смертний вирок Зараз валюту міняють всі і вся.. і що треба повернути назад закон про заборону обміну? Тоді прийдеться описати скільки років кому давати за кожен знайдений в кишені не український грошовий знак...
Wirująświatła написав:и дальше набор манипуляций, который я не хочу цитировать.
Wirująświatła написав:Арестовича я считаю умным человеком.
Да
Wirująświatła написав:Для пересичных-"умный" и "хороший"-это абсолютно разные,не связанные друг-с другом личностные оценки кого-либо. Для маргиналов- словосочетание "умный пидарас" не является противоречивым. Так вот. Он использует свое оральное искусство для монетизации,и вполне успешно. А умный он потому,что побив горшки с опой, он сразу свалил,а потом поменял дискурс. Вот Дубинский не очень умный. У кого на подсосе Арестович, когда он отскочил с опы- трудно сказать. Может,у хуйла..Но он с таким уважением отозвался в интервью о "президенте Трампе",прямо аж выпрямился. Может сам Илон его купил? Но живет он очень нефигово. Жизнь удалась. В аккурат с 2022 года.