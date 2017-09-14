Додано: П'ят 27 гру, 2024 19:13

Vadim_ написав: Коррупція це коррупція а не вихід з ситуації яку в більшості випадків коррупціонери створили штучно Коррупція це коррупція а не вихід з ситуації яку в більшості випадків коррупціонери створили штучно

Тобто спочатку штучно створили правила оплати бойовиха потім Вересу дали можливість не звертати уваги на штучно створенеа начфіна в Дніпропетровську-посадили за таке саме не звертання уваги ?Ще разЯкщо населення хоче порахувати все до останнього сірника - то Закон повинен бути таким щоб всі сірники врахувалисяАле тоді, для кожного окремого випадку використання сірників - треба підзаконний акт який буде описувати правильно чи ні сірники використаніА чим більше самих Законів і підзаконних актів - тим складніше чітко описати що можна а що не можнаА чим складніше описати - тим більше людей повинно контролювати правильність описаного......І так дотрахаємось до мишей.Томуякщо за МЕТУ поставлено - дотрахатись до мишей... то ми йдемо у вірному напрямкуЯкщо ж за МЕТУ - покращення(воно ж спрощення) життя населення - то тоді боротьба з корупцією як головна мета - це шлях в нікудиНагадаюПеред створенням кооперативів - всі були спекулянтами , після створення 250млн спекулянтів совка - стали простими кооператорамиВ 1970 році - обмін валюти = смертний вирокЗараз валюту міняють всі і вся.. і що треба повернути назад закон про заборону обміну? Тоді прийдеться описати скільки років кому давати за кожен знайдений в кишені не український грошовий знак...