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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1153911540115411154211543>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 98
до кінця 2024 року
16%
16
до квітня 2025 року
7%
7
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
15
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
43%
42
Всього голосів : 98
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 18:37

  detroytred написав:Ні. Ще не бачив.

вот тут интересный момент кому арестович больше доверяет зеленскому или путину
https://youtu.be/zB0yappTOYc?si=1Fx1aV_Zl6maIf4e&t=2936

и дальше набор манипуляций, который я не хочу цитировать.

невозможно доверять врагу, он этим воспользуется и убьет тебя. но у арестовича "путин враг" и "доверие" как то уживаются с тем сколько мирных жизней унес путин.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 27 гру, 2024 18:47, всього редагувалось 3 разів.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 18:43

  Vadim_ написав:
  budivelnik написав:От і виходить
У нас море законів, які можна не виконувати , або які заважають досягати результату але нехтування ними для ЗАГАЛЬНО СУСПІЛЬНОГО блага - все одно не дасть можливості сказати що в діях Вереса і тих хто ЗОБОВЯЗАНИЙ перевіряти наслідки його фінансових дій - відсутній склад злочину.
Не только лишь всем а тільки особенным
Знову болтологія
При чому тут -особливим ?
Ви піднімали питання корупції
Я пояснив що добра половина( а то й більше) випадків корупції - є просто способом виходу з ситуації яка створена недолугим законодавством і часто/густо не тільки не шкодить - а навіть і допомагає пройти перешкоди і отримати ефективний результат
А раз так
То не треба приписувати корупції - всі негаразди в Державі.
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 18:51

Рубрика: "Новини з полонини!")))

🤦🏻‼️"*Інвалід" зі столичної мерії: підозру отримав керівник департаменту КМДА, який організував собі фіктивну групу інвалідності і не лише "гарантував бронь" від мобілізації, а й отримував виплати з держбюджету.*

За даними СБУ, у 2022 році, завдяки підробним медичним довідкам про неіснуючий діагноз, а також фейковій "виписці із медкарти" про лікування в стаціонарі, він отримав 2-гу групу інвалідності від київської МСЕК. І того ж року йому нарахували майже 300 тис. грн соцпідтримки.

⚖️Тепер за шахрайство і підробку документів йому світить до 8 років тюрми. А правоохоронці встановлюють коло причетних

=========

Додам від себе - поки ми читаємо отаке: "йому світить" - це країна і далі продовжує занепадати...

А от коли будемо читати: "відбувся суд і вже за тиждень його посадили на 8 років!" - от тоді країна буде рухатись вперед!
От тоді це буде справжня перемога!

Але...
Це фантастика, синку!©
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 18:52

  budivelnik написав:
  Vadim_ написав:
  budivelnik написав:От і виходить
У нас море законів, які можна не виконувати , або які заважають досягати результату але нехтування ними для ЗАГАЛЬНО СУСПІЛЬНОГО блага - все одно не дасть можливості сказати що в діях Вереса і тих хто ЗОБОВЯЗАНИЙ перевіряти наслідки його фінансових дій - відсутній склад злочину.
Не только лишь всем а тільки особенным
Знову болтологія
При чому тут -особливим ?
Ви піднімали питання корупції
Я пояснив що добра половина( а то й більше) випадків корупції - є просто способом виходу з ситуації яка створена недолугим законодавством і часто/густо не тільки не шкодить - а навіть і допомагає пройти перешкоди і отримати ефективний результат
А раз так
То не треба приписувати корупції - всі негаразди в Державі.

Коррупція це коррупція а не вихід з ситуації яку в більшості випадків коррупціонери створили штучно
Підозрюваного у знущаннях із солдатів командира взводу 211 бригади оголосили у розшук
https://zaxid.net/news/
очередной претендент на святого мученника?
Vadim_
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 18:53

  Wirująświatła написав:и дальше набор манипуляций, который я не хочу цитировать.


Арестовича я считаю умным человеком.
Для пересичных-"умный" и "хороший"-это абсолютно разные,не связанные друг-с другом личностные оценки кого-либо.
Для маргиналов- словосочетание "умный пидарас" не является противоречивым.
Так вот. Он использует свое оральное искусство для монетизации,и вполне успешно. А умный он потому,что побив горшки с опой, он сразу свалил,а потом поменял дискурс.
Вот Дубинский не очень умный.
У кого на подсосе Арестович, когда он отскочил с опы- трудно сказать. Может,у хуйла..Но он с таким уважением отозвался в интервью о "президенте Трампе",прямо аж выпрямился.
Может сам Илон его купил?
Но живет он очень нефигово. Жизнь удалась. В аккурат с 2022 года.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 18:57

  Господар Вельзевула написав:Арестовича я считаю умным человеком.
арестович намного умнее тех, кем он манипулирует. даже здесь
https://www.youtube.com/watch?v=f8o_dZ9sQkg&t=363s он обвиняя радикалов, порошенко и зеленского в развязывании войны "забывает" какая в ней роль путина. Человек с марса и посмотрев это интервью мог бы подумать, что это зеленский напал на рф. прямая манипуляция, несущественное выдается за первопричину (не выполнили минские и парижские договоренности), а существенное где то теряется. Например ультиматум по откату нато на 1992 год Байдену или переговоры Макрона/Шольца в феврале 2022, когда топ политикам отговорить путина от войны было невозможно. Уже этот факт указывает что причина войны не в зеленском (его бы тихо заменили по состоянию здоровья, делов то) и не в радикалах порошенко.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 27 гру, 2024 19:05, всього редагувалось 2 разів.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 19:00

  Успіх написав:Додам від себе - поки ми читаємо отаке: "йому світить" - це країна і далі продовжує занепадати...

Долярчик, ти хотів зробити когось разом в 2019 році, а зробив сам себе і всю країну разом

Це ти за це голосував
За оцих всіх фальшивих інвалідів, за казнокрадів, за брехунів

  Успіх написав:А от коли будемо читати: "відбувся суд і вже за тиждень його посадили на 8 років!" - от тоді країна буде рухатись вперед!
От тоді це буде справжня перемога!

Радій, що це не так, бо існують юридичні процедури.
Інакше, ти б вже прибирав сніг навколо Мени )

PS. Долярчик, 1 січня скоро, ти ще маєшь шанс повернутись )
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 19:10

  Успіх написав:🤦🏻‼️"*Інвалід" зі столичної мерії: підозру отримав керівник департаменту КМДА, який організував собі фіктивну групу інвалідності і не лише "гарантував бронь" від мобілізації, а й отримував виплати з держбюджету.*

За даними СБУ, у 2022 році, завдяки підробним медичним довідкам про неіснуючий діагноз, а також фейковій "виписці із медкарти" про лікування в стаціонарі, він отримав 2-гу групу інвалідності від київської МСЕК. І того ж року йому нарахували майже 300 тис. грн соцпідтримки.

⚖️Тепер за шахрайство і підробку документів йому світить до 8 років тюрми. А правоохоронці встановлюють коло причетних

=========

Додам від себе - поки ми читаємо отаке: "йому світить" - це країна і далі продовжує занепадати...

А от коли будемо читати: "відбувся суд і вже за тиждень його посадили на 8 років!" - от тоді країна буде рухатись вперед!
От тоді це буде справжня перемога!

Але...
Це фантастика, синку!©

Именно , суд призначив (міністру абароны ЗСУ)крашанці па 17 , 17 років строгого режиму? , так як це злочин під час воєнного положення , ні?
тоді усі як усі
нехай тоді усі чиновники на чьолі з верховним головнокомандувачем ідуть штурмувати посадки на 0 з лопатами,
Vadim_
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 19:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Vadim_ написав:Коррупція це коррупція а не вихід з ситуації яку в більшості випадків коррупціонери створили штучно
Тобто спочатку штучно створили правила оплати бойових
а потім Вересу дали можливість не звертати уваги на штучно створене
а начфіна в Дніпропетровську-посадили за таке саме не звертання уваги ?

Ще раз
Якщо населення хоче порахувати все до останнього сірника - то Закон повинен бути таким щоб всі сірники врахувалися
Але тоді, для кожного окремого випадку використання сірників - треба підзаконний акт який буде описувати правильно чи ні сірники використані
А чим більше самих Законів і підзаконних актів - тим складніше чітко описати що можна а що не можна
А чим складніше описати - тим більше людей повинно контролювати правильність описаного
......
І так дотрахаємось до мишей.

Тому
якщо за МЕТУ поставлено - дотрахатись до мишей... то ми йдемо у вірному напрямку

Якщо ж за МЕТУ - покращення(воно ж спрощення) життя населення - то тоді боротьба з корупцією як головна мета - це шлях в нікуди

Нагадаю
Перед створенням кооперативів - всі були спекулянтами , після створення 250млн спекулянтів совка - стали простими кооператорами
В 1970 році - обмін валюти = смертний вирок
Зараз валюту міняють всі і вся.. і що треба повернути назад закон про заборону обміну? Тоді прийдеться описати скільки років кому давати за кожен знайдений в кишені не український грошовий знак...
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 19:24

  Господар Вельзевула написав:
  Wirująświatła написав:и дальше набор манипуляций, который я не хочу цитировать.

  Wirująświatła написав:Арестовича я считаю умным человеком.

Да
  Wirująświatła написав:Для пересичных-"умный" и "хороший"-это абсолютно разные,не связанные друг-с другом личностные оценки кого-либо.
Для маргиналов- словосочетание "умный пидарас" не является противоречивым.
Так вот. Он использует свое оральное искусство для монетизации,и вполне успешно. А умный он потому,что побив горшки с опой, он сразу свалил,а потом поменял дискурс.
Вот Дубинский не очень умный.
У кого на подсосе Арестович, когда он отскочил с опы- трудно сказать. Может,у хуйла..Но он с таким уважением отозвался в интервью о "президенте Трампе",прямо аж выпрямился.
Может сам Илон его купил?
Но живет он очень нефигово. Жизнь удалась. В аккурат с 2022 года.

Уже при закрытых кордонах , как?
Vadim_
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