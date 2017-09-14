budivelnik написав:От і виходить У нас море законів, які можна не виконувати , або які заважають досягати результату але нехтування ними для ЗАГАЛЬНО СУСПІЛЬНОГО блага - все одно не дасть можливості сказати що в діях Вереса і тих хто ЗОБОВЯЗАНИЙ перевіряти наслідки його фінансових дій - відсутній склад злочину.
Не только лишь всем а тільки особенным
Знову болтологія При чому тут -особливим ? Ви піднімали питання корупції Я пояснив що добра половина( а то й більше) випадків корупції - є просто способом виходу з ситуації яка створена недолугим законодавством і часто/густо не тільки не шкодить - а навіть і допомагає пройти перешкоди і отримати ефективний результат А раз так То не треба приписувати корупції - всі негаразди в Державі.
Пане, я в Украъні як юрособа працюю з 2001 , зареєструватися не проблема але потім. а потім система тобто замість законів камасутра? Будівельник , шо ви наратуэте ?
budivelnik написав:Знову болтологія При чому тут -особливим ? Ви піднімали питання корупції Я пояснив що добра половина( а то й більше) випадків корупції - є просто способом виходу з ситуації яка створена недолугим законодавством і часто/густо не тільки не шкодить - а навіть і допомагає пройти перешкоди і отримати ефективний результат А раз так То не треба приписувати корупції - всі негаразди в Державі.
Пане, я в Украъні як юрособа працюю з 2001 , зареєструватися не проблема але потім. а потім система тобто замість законів камасутра? Будівельник , шо ви наратуэте ?
Яка різниця хто з якого року зареєструвався? я наприклад з 1997 і що ? 1 Є проблема під назвою ПОПУЛІЗМ. 2 Популістам найлегше витягнути на світ Божий проблему-вирішення якої НЕ ІСНУЄ і почати свою боротьбу 3 Люмпенам важко зрозуміти що їх водять за ніс... І вирішення такої проблеми як КОРУПЦІЯ - не покращить життя люмпена. Точніше покращить -але на настільки мізерну величину, що люмпен який не чекає вирішення проблеми корупції а сам береться за покращення свого життя - з часом покидає категорію люмпенів і перетворюється в самодостатнього. А все тому що корупція краде в люмпена 1-3-5%, а покращити СВОЄ життя на 10% щороку -зміг навіть Долярчик.... 4 Те що боротьба з корупцією є димовою завісою - я й показав на прикладі Вереса і начфіна з Дніпропетровська. Тобто одне і те саме діяння може бути визнаним як геройське а може як корупційне.. вся різниця лиш в тому хто і з якою метою осідлає розслідування.