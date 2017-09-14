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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11540115411154211543>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 98
до кінця 2024 року
16%
16
до квітня 2025 року
7%
7
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
15
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
43%
42
Всього голосів : 98
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 19:30

  Vadim_ написав:Уже при закрытых кордонах , как?
3е детей
научитесь цитировать. это не мои слова
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Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 19:33

  budivelnik написав:
  Vadim_ написав:
  budivelnik написав:От і виходить
У нас море законів, які можна не виконувати , або які заважають досягати результату але нехтування ними для ЗАГАЛЬНО СУСПІЛЬНОГО блага - все одно не дасть можливості сказати що в діях Вереса і тих хто ЗОБОВЯЗАНИЙ перевіряти наслідки його фінансових дій - відсутній склад злочину.
Не только лишь всем а тільки особенным
Знову болтологія
При чому тут -особливим ?
Ви піднімали питання корупції
Я пояснив що добра половина( а то й більше) випадків корупції - є просто способом виходу з ситуації яка створена недолугим законодавством і часто/густо не тільки не шкодить - а навіть і допомагає пройти перешкоди і отримати ефективний результат
А раз так
То не треба приписувати корупції - всі негаразди в Державі.

Пане, я в Украъні як юрособа працюю з 2001 ,
зареєструватися не проблема але потім.
а потім система
тобто замість законів камасутра? Будівельник , шо ви наратуэте ?
Vadim_
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 19:37

  Wirująświatła написав:
  Vadim_ написав:Уже при закрытых кордонах , как?
3е детей
научитесь цитировать. это не мои слова
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Я как бы тот же вопрос про цитирование пару недель взад и сегодня уже задавал или не видно? Чі шо ви мали на увазі?
Vadim_
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 19:39

  Vadim_ написав:Я как бы тот же вопрос про цитирование пару недель взад и сегодня уже задавал или не видно? Чі шо ви мали на увазі?
с цитатами на форуме проблем нет. у всех тег [quote] нормально работает.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 19:40

  Wirująświatła написав:
  Vadim_ написав:Уже при закрытых кордонах , как?
3е детей
научитесь цитировать. это не мои слова
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Заявляя, дай полную инфу или не отсвечивай типа я знаю
Vadim_
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 19:41

  Vadim_ написав:научитесь цитировать. это не мои слова


Нажимаете "цитата" а потом внимательно смотрите чьи теги убираете,оставляя текст.
Вот вам пример как делать не нужно.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 19:42

  Vadim_ написав:
  Wirująświatła написав:
  Vadim_ написав:Уже при закрытых кордонах , как?
3е детей
научитесь цитировать. это не мои слова
Зображення

Заявляя, дай полную инфу или не отсвечивай типа я знаю

Зображення

чья была цитата? а ты оформил её как мою.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 27 гру, 2024 19:43, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 19:42

  Wirująświatła написав:
  Vadim_ написав:Я как бы тот же вопрос про цитирование пару недель взад и сегодня уже задавал или не видно? Чі шо ви мали на увазі?
с цитатами на форуме проблем нет. у всех тег
нормально работает.

КАк с Виндовс дать скриншот на сайт или сообщение цитируемое?
Vadim_
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 19:44

  Vadim_ написав:
  budivelnik написав:Знову болтологія
При чому тут -особливим ?
Ви піднімали питання корупції
Я пояснив що добра половина( а то й більше) випадків корупції - є просто способом виходу з ситуації яка створена недолугим законодавством і часто/густо не тільки не шкодить - а навіть і допомагає пройти перешкоди і отримати ефективний результат
А раз так
То не треба приписувати корупції - всі негаразди в Державі.
Пане, я в Украъні як юрособа працюю з 2001 ,
зареєструватися не проблема але потім.
а потім система
тобто замість законів камасутра? Будівельник , шо ви наратуэте ?
Яка різниця хто з якого року зареєструвався?
я наприклад з 1997 і що ?
1 Є проблема під назвою ПОПУЛІЗМ.
2 Популістам найлегше витягнути на світ Божий проблему-вирішення якої НЕ ІСНУЄ і почати свою боротьбу
3 Люмпенам важко зрозуміти що їх водять за ніс... І вирішення такої проблеми як КОРУПЦІЯ - не покращить життя люмпена.
Точніше покращить -але на настільки мізерну величину, що люмпен який не чекає вирішення проблеми корупції а сам береться за покращення свого життя - з часом покидає категорію люмпенів і перетворюється в самодостатнього. А все тому що корупція краде в люмпена 1-3-5%, а покращити СВОЄ життя на 10% щороку -зміг навіть Долярчик....
4 Те що боротьба з корупцією є димовою завісою - я й показав на прикладі Вереса і начфіна з Дніпропетровська.
Тобто одне і те саме діяння може бути визнаним як геройське а може як корупційне.. вся різниця лиш в тому хто і з якою метою осідлає розслідування.
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 19:46

  Wirująświatła написав:
  Vadim_ написав:Я как бы тот же вопрос про цитирование пару недель взад и сегодня уже задавал или не видно? Чі шо ви мали на увазі?
с цитатами на форуме проблем нет. у всех тег
нормально работает.

Нет так нет, хорошо
Vadim_
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