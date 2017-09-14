budivelnik написав:От і виходить У нас море законів, які можна не виконувати , або які заважають досягати результату але нехтування ними для ЗАГАЛЬНО СУСПІЛЬНОГО блага - все одно не дасть можливості сказати що в діях Вереса і тих хто ЗОБОВЯЗАНИЙ перевіряти наслідки його фінансових дій - відсутній склад злочину.
Не только лишь всем а тільки особенным
Знову болтологія При чому тут -особливим ? Ви піднімали питання корупції Я пояснив що добра половина( а то й більше) випадків корупції - є просто способом виходу з ситуації яка створена недолугим законодавством і часто/густо не тільки не шкодить - а навіть і допомагає пройти перешкоди і отримати ефективний результат А раз так То не треба приписувати корупції - всі негаразди в Державі.
Пане, я в Украъні як юрособа працюю з 2001 , зареєструватися не проблема але потім. а потім система тобто замість законів камасутра? Будівельник , шо ви наратуэте ?
budivelnik написав:Знову болтологія При чому тут -особливим ? Ви піднімали питання корупції Я пояснив що добра половина( а то й більше) випадків корупції - є просто способом виходу з ситуації яка створена недолугим законодавством і часто/густо не тільки не шкодить - а навіть і допомагає пройти перешкоди і отримати ефективний результат А раз так То не треба приписувати корупції - всі негаразди в Державі.
Пане, я в Украъні як юрособа працюю з 2001 , зареєструватися не проблема але потім. а потім система тобто замість законів камасутра? Будівельник , шо ви наратуэте ?
Яка різниця хто з якого року зареєструвався? я наприклад з 1997 і що ? 1 Є проблема під назвою ПОПУЛІЗМ. 2 Популістам найлегше витягнути на світ Божий проблему-вирішення якої НЕ ІСНУЄ і почати свою боротьбу 3 Люмпенам важко зрозуміти що їх водять за ніс... І вирішення такої проблеми як КОРУПЦІЯ - не покращить життя люмпена. Точніше покращить -але на настільки мізерну величину, що люмпен який не чекає вирішення проблеми корупції а сам береться за покращення свого життя - з часом покидає категорію люмпенів і перетворюється в самодостатнього. А все тому що корупція краде в люмпена 1-3-5%, а покращити СВОЄ життя на 10% щороку -зміг навіть Долярчик.... 4 Те що боротьба з корупцією є димовою завісою - я й показав на прикладі Вереса і начфіна з Дніпропетровська. Тобто одне і те саме діяння може бути визнаним як геройське а може як корупційне.. вся різниця лиш в тому хто і з якою метою осідлає розслідування.
Успіх написав:🤦🏻‼️"*Інвалід" зі столичної мерії: підозру отримав керівник департаменту КМДА, який організував собі фіктивну групу інвалідності і не лише "гарантував бронь" від мобілізації, а й отримував виплати з держбюджету.*
За даними СБУ, у 2022 році, завдяки підробним медичним довідкам про неіснуючий діагноз, а також фейковій "виписці із медкарти" про лікування в стаціонарі, він отримав 2-гу групу інвалідності від київської МСЕК. І того ж року йому нарахували майже 300 тис. грн соцпідтримки.
⚖️Тепер за шахрайство і підробку документів йому світить до 8 років тюрми. А правоохоронці встановлюють коло причетних
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Додам від себе - поки ми читаємо отаке: "йому світить" - це країна і далі продовжує занепадати...
А от коли будемо читати: "відбувся суд і вже за тиждень його посадили на 8 років!" - от тоді країна буде рухатись вперед! От тоді це буде справжня перемога!
Что здесь не так. ИМХО. Предполагаю, что лечение в стационаре должно подкрепляться больничным листом. В ПФУ о листе пошла информация. Весьма сомнительно, чтобы МСЕК не делал сверку даты лечения в стационаре с наличием больничного и датой болезни в больничном. Это уже первое, что бросилось в глаза.
andrijk777 написав:Мені ця фігня не потрібна. Фігня тому що мені потрібні факти, логічні цепочки а не "аналітика". Я задав конкретне питання: Чому перемовини почались на 4 день війни?
Книжка від Меркель, у якій викладені деякі з факти різних переговорів, чи деяка інформація яка виходить від Бориса Джонсона, для Вас також не авторитет, ну тоді вам скоріше, до варіанту - нічого не бачу, і не хочу бачити, чути і аналізувати підходить більше всього.. ІМХО Арестович витягує різні цікавинки підкилимні, і дає інформацію, як її трактувати то особиста справа кожного.
Востаннє редагувалось _Mykola_ в П'ят 27 гру, 2024 20:43, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Якось пропустив це. На додаток до Джонсонюка нині со-председатель Більдербклюба Столтенберг, коли ще був головою НАТО)):
"«Мы должны были предоставить Украине гораздо больше военной поддержки еще до вторжения. А после – более быстрыми темпами поставлять более совершенное оружие. Возможно, это даже могло бы предотвратить вторжение или значительно усложнило бы планы по Украине. Беру за это свою часть ответственности», – говорится в заявлении." https://glavcom.ua/ru/news/kak-strany-n ... e_vignette
Це також стосовно пісень, що Україні ніхто нічого не винен.
а где тут что-то про "винен"? - Столтенберг говорит "эту шахматную партию можно было бы разыграть иначе" а не "блин, мы теперь Ботвиннику деньги должны - у него партия затянулась"...
І каже про відповідальність за єто. Єто -- це втрату можливості прєдотвратіть вторгнення.
Это я понял. Меня больше відповідальність интересует: в плане он усиленную озабоченность испытал? - или что-то менее радикальное?