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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1154011541115421154311544>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 98
до кінця 2024 року
16%
16
до квітня 2025 року
7%
7
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
15
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
43%
42
Всього голосів : 98
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 19:30

  Vadim_ написав:Уже при закрытых кордонах , как?
3е детей
научитесь цитировать. это не мои слова
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Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 19:33

  budivelnik написав:
  Vadim_ написав:
  budivelnik написав:От і виходить
У нас море законів, які можна не виконувати , або які заважають досягати результату але нехтування ними для ЗАГАЛЬНО СУСПІЛЬНОГО блага - все одно не дасть можливості сказати що в діях Вереса і тих хто ЗОБОВЯЗАНИЙ перевіряти наслідки його фінансових дій - відсутній склад злочину.
Не только лишь всем а тільки особенным
Знову болтологія
При чому тут -особливим ?
Ви піднімали питання корупції
Я пояснив що добра половина( а то й більше) випадків корупції - є просто способом виходу з ситуації яка створена недолугим законодавством і часто/густо не тільки не шкодить - а навіть і допомагає пройти перешкоди і отримати ефективний результат
А раз так
То не треба приписувати корупції - всі негаразди в Державі.

Пане, я в Украъні як юрособа працюю з 2001 ,
зареєструватися не проблема але потім.
а потім система
тобто замість законів камасутра? Будівельник , шо ви наратуэте ?
Vadim_
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 19:44

  Vadim_ написав:
  budivelnik написав:Знову болтологія
При чому тут -особливим ?
Ви піднімали питання корупції
Я пояснив що добра половина( а то й більше) випадків корупції - є просто способом виходу з ситуації яка створена недолугим законодавством і часто/густо не тільки не шкодить - а навіть і допомагає пройти перешкоди і отримати ефективний результат
А раз так
То не треба приписувати корупції - всі негаразди в Державі.
Пане, я в Украъні як юрособа працюю з 2001 ,
зареєструватися не проблема але потім.
а потім система
тобто замість законів камасутра? Будівельник , шо ви наратуэте ?
Яка різниця хто з якого року зареєструвався?
я наприклад з 1997 і що ?
1 Є проблема під назвою ПОПУЛІЗМ.
2 Популістам найлегше витягнути на світ Божий проблему-вирішення якої НЕ ІСНУЄ і почати свою боротьбу
3 Люмпенам важко зрозуміти що їх водять за ніс... І вирішення такої проблеми як КОРУПЦІЯ - не покращить життя люмпена.
Точніше покращить -але на настільки мізерну величину, що люмпен який не чекає вирішення проблеми корупції а сам береться за покращення свого життя - з часом покидає категорію люмпенів і перетворюється в самодостатнього. А все тому що корупція краде в люмпена 1-3-5%, а покращити СВОЄ життя на 10% щороку -зміг навіть Долярчик....
4 Те що боротьба з корупцією є димовою завісою - я й показав на прикладі Вереса і начфіна з Дніпропетровська.
Тобто одне і те саме діяння може бути визнаним як геройське а може як корупційне.. вся різниця лиш в тому хто і з якою метою осідлає розслідування.
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 20:13

  Господар Вельзевула написав:А вот так придет время ответ держать, сунут ему скрин под нос и скажут- "это ты тут Арестовича умным
вы смеетесь а такие ситуации были. люди читают форум по диагонали выхватят чью то цитату и начинают спорить, но не с цитатой, а с человеком)
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 20:25

  Успіх написав:🤦🏻‼️"*Інвалід" зі столичної мерії: підозру отримав керівник департаменту КМДА, який організував собі фіктивну групу інвалідності і не лише "гарантував бронь" від мобілізації, а й отримував виплати з держбюджету.*

За даними СБУ, у 2022 році, завдяки підробним медичним довідкам про неіснуючий діагноз, а також фейковій "виписці із медкарти" про лікування в стаціонарі, він отримав 2-гу групу інвалідності від київської МСЕК. І того ж року йому нарахували майже 300 тис. грн соцпідтримки.

⚖️Тепер за шахрайство і підробку документів йому світить до 8 років тюрми. А правоохоронці встановлюють коло причетних

=========

Додам від себе - поки ми читаємо отаке: "йому світить" - це країна і далі продовжує занепадати...

А от коли будемо читати: "відбувся суд і вже за тиждень його посадили на 8 років!" - от тоді країна буде рухатись вперед!
От тоді це буде справжня перемога!

Але...
Це фантастика, синку!©

Что здесь не так. ИМХО. Предполагаю, что лечение в стационаре должно подкрепляться больничным листом. В ПФУ о листе пошла информация. Весьма сомнительно, чтобы МСЕК не делал сверку даты лечения в стационаре с наличием больничного и датой болезни в больничном. Это уже первое, что бросилось в глаза.
tumos
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 20:34

  andrijk777 написав:Мені ця фігня не потрібна. Фігня тому що мені потрібні факти, логічні цепочки а не "аналітика".
Я задав конкретне питання: Чому перемовини почались на 4 день війни?

Книжка від Меркель, у якій викладені деякі з факти різних переговорів, чи деяка інформація яка виходить від Бориса Джонсона, для Вас також не авторитет, ну тоді вам скоріше, до варіанту - нічого не бачу, і не хочу бачити, чути і аналізувати підходить більше всього..
ІМХО Арестович витягує різні цікавинки підкилимні, і дає інформацію, як її трактувати то особиста справа кожного. :lol:
Востаннє редагувалось _Mykola_ в П'ят 27 гру, 2024 20:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 20:40

  detroytred написав:
  _hunter написав:
  detroytred написав:Якось пропустив це.
На додаток до Джонсонюка нині со-председатель Більдербклюба Столтенберг, коли ще був головою НАТО)):

"«Мы должны были предоставить Украине гораздо больше военной поддержки еще до вторжения. А после – более быстрыми темпами поставлять более совершенное оружие. Возможно, это даже могло бы предотвратить вторжение или значительно усложнило бы планы по Украине. Беру за это свою часть ответственности», – говорится в заявлении."
https://glavcom.ua/ru/news/kak-strany-n ... e_vignette

Це також стосовно пісень, що Україні ніхто нічого не винен.

а где тут что-то про "винен"? - Столтенберг говорит "эту шахматную партию можно было бы разыграть иначе" а не "блин, мы теперь Ботвиннику деньги должны - у него партия затянулась"...


І каже про відповідальність за єто.
Єто -- це втрату можливості прєдотвратіть вторгнення.

Это я понял. Меня больше відповідальність интересует: в плане он усиленную озабоченность испытал? - или что-то менее радикальное? ;)
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 20:46

  _Mykola_ написав:Книжка від Меркель, у якій викладені деякі з факти різних переговорів,
скажите честно вы эту книгу читали? «Свобода. Спогади 1954-2021» нигде не могу её найти/купить на понятном мне языке (рус/укр/анг).

нашел только отрывок если эта вообще она.
https://flibusta.su/book/112793-kantsle ... rkel/read/
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 27 гру, 2024 20:52, всього редагувалось 2 разів.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 20:48

  _hunter написав:Это я понял. Меня больше відповідальність интересует: в плане он усиленную озабоченность испытал? - или что-то менее радикальное? ;)

Що він відчув неважливо.
Головне - сам визнав, що "должны" були зробити.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 20:55

  detroytred написав:
  _hunter написав:Это я понял. Меня больше відповідальність интересует: в плане он усиленную озабоченность испытал? - или что-то менее радикальное? ;)

Що він відчув неважливо.
Головне - сам визнав, що "должны" були зробити.

Ааа... - наконец-то понял о чем вы.
Увы, вы пали жертвой неграмотных журналистов/переводчиков :lol:
В интервью он говорит "should have" - что это значит можете глянуть хотя бы тут:
https://www.perfect-english-grammar.com ... -have.html
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