budivelnik написав:

Vadim_ написав: budivelnik написав: Знову болтологія

При чому тут -особливим ?

Ви піднімали питання корупції

Я пояснив що добра половина( а то й більше) випадків корупції - є просто способом виходу з ситуації яка створена недолугим законодавством і часто/густо не тільки не шкодить - а навіть і допомагає пройти перешкоди і отримати ефективний результат

А раз так

То не треба приписувати корупції - всі негаразди в Державі. Знову болтологіяПри чому тут -особливим ?Ви піднімали питання корупціїЯ пояснив що добра половина( а то й більше) випадків корупції - є просто способом виходу з ситуації яка створена недолугим законодавством і часто/густо не тільки не шкодить - а навіть і допомагає пройти перешкоди і отримати ефективний результатА раз такТо не треба приписувати корупції - всі негаразди в Державі. Пане, я в Украъні як юрособа працюю з 2001 ,

зареєструватися не проблема але потім.

а потім система

тобто замість законів камасутра? Будівельник , шо ви наратуэте ? Пане, я в Украъні як юрособа працюю з 2001 ,зареєструватися не проблема але потім.а потім систематобто замість законів камасутра? Будівельник , шо ви наратуэте ?

Яка різниця хто з якого року зареєструвався?я наприклад з 1997 і що ?1 Є проблема під назвою ПОПУЛІЗМ.2 Популістам найлегше витягнути на світ Божий проблему-вирішення якої НЕ ІСНУЄ і почати свою боротьбу3 Люмпенам важко зрозуміти що їх водять за ніс... І вирішення такої проблеми як КОРУПЦІЯ - не покращить життя люмпена.Точніше покращить -але на настільки мізерну величину, що люмпен який не чекає вирішення проблеми корупції а сам береться за покращення свого життя - з часом покидає категорію люмпенів і перетворюється в самодостатнього. А все тому що корупція краде в люмпена 1-3-5%, а покращити СВОЄ життя на 10% щороку -зміг навіть Долярчик....4 Те що боротьба з корупцією є димовою завісою - я й показав на прикладі Вереса і начфіна з Дніпропетровська.Тобто одне і те саме діяння може бути визнаним як геройське а може як корупційне.. вся різниця лиш в тому хто і з якою метою осідлає розслідування.