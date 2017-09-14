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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11541115421154311544>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 98
до кінця 2024 року
16%
16
до квітня 2025 року
7%
7
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
15
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
43%
42
Всього голосів : 98
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 21:00

  Господар Вельзевула написав:
  detroytred написав:що обесчеловєчіваніє ворога завжди неізбєжно призводить до обєсчєловєчіванія в самих себе. До своїх же.


Ага,есть такое мнение.
Дьявол начинается с пены на устах ангела,вступившего в бой за правое дело..
Но у нас не тот случай. Все эти избиения,убийства,воровство и коррупция это ментальное.
Нацарювати и втекти.[/quoteте закордоном

... ви тут нещодавно відписувались як будете за кордоном навчати жебракувати ....
... ну сцуко чим ви відрізняєтесь
холява
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 21:02

  Успіх написав:🤦🏻‼️"*Інвалід" зі столичної мерії: підозру отримав керівник департаменту КМДА, який організував собі фіктивну групу інвалідності і не лише "гарантував бронь" від мобілізації, а й отримував виплати з держбюджету.*

За даними СБУ, у 2022 році, завдяки підробним медичним довідкам про неіснуючий діагноз, а також фейковій "виписці із медкарти" про лікування в стаціонарі, він отримав 2-гу групу інвалідності від київської МСЕК. І того ж року йому нарахували майже 300 тис. грн соцпідтримки.

⚖️Тепер за шахрайство і підробку документів йому світить до 8 років тюрми. А правоохоронці встановлюють коло причетних

=========

Додам від себе - поки ми читаємо отаке: "йому світить" - це країна і далі продовжує занепадати...

А от коли будемо читати: "відбувся суд і вже за тиждень його посадили на 8 років!" - от тоді країна буде рухатись вперед!
От тоді це буде справжня перемога!

Але...
Це фантастика, синку!©


.... угу , так само як ти собе звільнив з ЗСУ.
Ну чим ти кращий ?
холява
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 21:03

n-tv: США сообщают о огромных потерях среди северокорейских войск.

▪️По данным правительства США, войска Северной Кореи, сражающиеся на стороне России, несут огромные потери.

▪️Только на прошлой неделе тысяча северокорейских солдат была убита или ранена в Курской области России, сообщил прессе пресс-секретарь президента США Джон Кирби.

▪️Это число намного превышает оценки, ранее опубликованные США. «Очевидно, что российские и северокорейские военные лидеры рассматривают эти войска как расходный материал и отдают им приказы о безнадежных атаках на оборону». #Россия #CевернаяКорея #CША

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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 21:06

  холява написав:... ви тут нещодавно відписувались як будете за кордоном навчати жебракувати ....
... ну сцуко чим ви відрізняєтесь


Вы ошиблись,мил человек. Я жебракувать точно не собираюсь учить.Я собираюсь сам учится жебракувать,а это несколько иные вещи.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 21:07

  budivelnik написав:
  Vadim_ написав:
  budivelnik написав:Знову болтологія
При чому тут -особливим ?
Ви піднімали питання корупції
Я пояснив що добра половина( а то й більше) випадків корупції - є просто способом виходу з ситуації яка створена недолугим законодавством і часто/густо не тільки не шкодить - а навіть і допомагає пройти перешкоди і отримати ефективний результат
А раз так
То не треба приписувати корупції - всі негаразди в Державі.
Пане, я в Украъні як юрособа працюю з 2001 ,
зареєструватися не проблема але потім.
а потім система
тобто замість законів камасутра? Будівельник , шо ви наратуэте ?
Яка різниця хто з якого року зареєструвався?
я наприклад з 1997 і що ?
1 Є проблема під назвою ПОПУЛІЗМ.
2 Популістам найлегше витягнути на світ Божий проблему-вирішення якої НЕ ІСНУЄ і почати свою боротьбу
3 Люмпенам важко зрозуміти що їх водять за ніс... І вирішення такої проблеми як КОРУПЦІЯ - не покращить життя люмпена.
Точніше покращить -але на настільки мізерну величину, що люмпен який не чекає вирішення проблеми корупції а сам береться за покращення свого життя - з часом покидає категорію люмпенів і перетворюється в самодостатнього. А все тому що корупція краде в люмпена 1-3-5%, а покращити СВОЄ життя на 10% щороку -зміг навіть Долярчик....
4 Те що боротьба з корупцією є димовою завісою - я й показав на прикладі Вереса і начфіна з Дніпропетровська.
Тобто одне і те саме діяння може бути визнаним як геройське а може як корупційне.. вся різниця лиш в тому хто і з якою метою осідлає розслідування.

Існує.

Приклад показав лише що?
Що рішення відкривати в одному випадку справу, а в другому не відкривати прийняв хто?
Прокурор.
Повинен же був відкрити в обох випадках порушення закону.
А рішення! прийняв би суддя!
Який би не визначив складу злочину у Вереса. І на цьому крапка. Не треба ніяких ще більш детальних інструкцій по начисленню.
Суддя виправдав би Вереса і без його присутності в суді. Провів би справу. Юрист частини офіційно все б вирішив.
Нічим би антикорупційна боротьба не завадила. Вересу.
При нормальному функціонуванню комплексу -- законодавства, слідства, суду.
Як це і відбувається в країнах, де дійсно боряться по зменшенню рівня корупції.

А так маємо, що прокурори не бачать (не відкривають справ) по низці отаких начфінок, які нараховують кошти...
Отой приклад скоріше виключення.

Як наслідок: Успіху на нулі не платили, а отим в тилу ліповим по начисленням отаких начфінок платять.
Тобто справа навіть не в грошах вкрадених, а у впливі на умовних успіхів...
Тепер замість Успіха треба заново готувати, снаряжати нового бійця.
Ще й якщо знайдуть...
А це наслідки від відсутності бійця.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 21:10

  Господар Вельзевула написав:
  холява написав:... ви тут нещодавно відписувались як будете за кордоном навчати жебракувати ....
... ну сцуко чим ви відрізняєтесь


Вы ошиблись,мил человек. Я жебракувать точно не собираюсь учить.Я собираюсь сам учится жебракувать,а это несколько иные вещи.


Ні ,,,,, ви нещодавно відписувались як ви упіздите за кордон і там будете жебракувати ... ви ще писали що давно могли це зробити , але дуже закохані в Україну ....
холява
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 21:13

  _hunter написав:Ааа... - наконец-то понял о чем вы.
Увы, вы пали жертвой неграмотных журналистов/переводчиков :lol:
В интервью он говорит "should have" - что это значит можете глянуть хотя бы тут:
https://www.perfect-english-grammar.com ... -have.html

Так я сам неграмотний в англійській.
Підкажіть.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 21:17

І все буде добре!© )))

  detroytred написав:Як наслідок: Успіху на нулі не платили, а отим в тилу ліповим по начисленням отаких начфінок платять.
Тобто справа навіть не в грошах вкрадених, а у впливі на умовних успіхів...
Тепер замість Успіха треба заново готувати, снаряжати нового бійця.
Ще й якщо знайдуть...
А це наслідки від відсутності бійця.
Я знаю, що мої слова прозвучать не гарно... Але...
Але, так як я двічі контужений - я собі дозволю написати такі слова на загал!
На загал поважного форуму!

Тож, - тепер, нехай ВОНИ поцілують мене в дупу!
В саму дірочку!© :D :lol: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 21:24

  Успіх написав:
  detroytred написав:Як наслідок: Успіху на нулі не платили, а отим в тилу ліповим по начисленням отаких начфінок платять.
Тобто справа навіть не в грошах вкрадених, а у впливі на умовних успіхів...
Тепер замість Успіха треба заново готувати, снаряжати нового бійця.
Ще й якщо знайдуть...
А це наслідки від відсутності бійця.
Я знаю, що мої слова прозвучать не гарно... Але...
Але, так як я двічі контужений - я собі дозволю написати такі слова на загал!
На загал поважного форуму!

Тож, - тепер, нехай ВОНИ поцілують мене в дупу!
В саму дірочку!© :D :lol: :mrgreen:

Я ж кажу, що не можна рахувати корупцію лише в вкрадених грошах.
Треба бачити вплив, всі наслідки корупційних дій.
Власне тому з корупцією в інших країнах борються.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 21:27

  холява написав:Ні ,,,,, ви нещодавно відписувались як ви упіздите за кордон і там будете жебракувати ... ви ще писали що давно могли це зробити , але дуже закохані в Україну ....


Неправда. Я писал что мне здесь выгодно. Не стоит приписывать мне чужие слова, если вам хочется со мной поругаться.
Можете прямо переходить к оскорблениям, без повода.
Господар Вельзевула
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