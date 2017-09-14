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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 27 гру, 2024 21:00
Господар Вельзевула написав: detroytred написав:
що обесчеловєчіваніє ворога завжди неізбєжно призводить до обєсчєловєчіванія в самих себе. До своїх же.
Ага,есть такое мнение.
Дьявол начинается с пены на устах ангела,вступившего в бой за правое дело..
Но у нас не тот случай. Все эти избиения,убийства,воровство и коррупция это ментальное.
Нацарювати и втекти.[/quoteте закордоном
... ви тут нещодавно відписувались як будете за кордоном навчати жебракувати ....
... ну сцуко чим ви відрізняєтесь
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Додано: П'ят 27 гру, 2024 21:02
Успіх написав:
🤦🏻‼️"*Інвалід" зі столичної мерії: підозру отримав керівник департаменту КМДА, який організував собі фіктивну групу інвалідності і не лише "гарантував бронь" від мобілізації, а й отримував виплати з держбюджету.*
За даними СБУ, у 2022 році, завдяки підробним медичним довідкам про неіснуючий діагноз, а також фейковій "виписці із медкарти" про лікування в стаціонарі, він отримав 2-гу групу інвалідності від київської МСЕК. І того ж року йому нарахували майже 300 тис. грн соцпідтримки.
⚖️Тепер за шахрайство і підробку документів йому світить до 8 років тюрми. А правоохоронці встановлюють коло причетних
=========
Додам від себе - поки ми читаємо отаке: "йому світить" - це країна і далі продовжує занепадати...
А от коли будемо читати: "відбувся суд і вже за тиждень його посадили на 8 років!" - от тоді країна буде рухатись вперед!
От тоді це буде справжня перемога!
Але...
Це фантастика, синку!©
.... угу , так само як ти собе звільнив з ЗСУ.
Ну чим ти кращий ?
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Додано: П'ят 27 гру, 2024 21:03
n-tv: США сообщают о огромных потерях среди северокорейских войск.
▪️По данным правительства США, войска Северной Кореи, сражающиеся на стороне России, несут огромные потери.
▪️Только на прошлой неделе тысяча северокорейских солдат была убита или ранена в Курской области России, сообщил прессе пресс-секретарь президента США Джон Кирби.
▪️Это число намного превышает оценки, ранее опубликованные США. «Очевидно, что российские и северокорейские военные лидеры рассматривают эти войска как расходный материал и отдают им приказы о безнадежных атаках на оборону». #Россия #CевернаяКорея #CША
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Додано: П'ят 27 гру, 2024 21:06
холява написав:
... ви тут нещодавно відписувались як будете за кордоном навчати жебракувати ....
... ну сцуко чим ви відрізняєтесь
Вы ошиблись,мил человек. Я жебракувать точно не собираюсь учить.Я собираюсь сам учится жебракувать,а это несколько иные вещи.
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Господар Вельзевула
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Додано: П'ят 27 гру, 2024 21:07
budivelnik написав: Vadim_ написав: budivelnik написав:
Знову болтологія
При чому тут -особливим ?
Ви піднімали питання корупції
Я пояснив що добра половина( а то й більше) випадків корупції - є просто способом виходу з ситуації яка створена недолугим законодавством і часто/густо не тільки не шкодить - а навіть і допомагає пройти перешкоди і отримати ефективний результат
А раз так
То не треба приписувати корупції - всі негаразди в Державі.
Пане, я в Украъні як юрособа працюю з 2001 ,
зареєструватися не проблема але потім.
а потім система
тобто замість законів камасутра? Будівельник , шо ви наратуэте ?
Яка різниця хто з якого року зареєструвався?
я наприклад з 1997 і що ?
1 Є проблема під назвою ПОПУЛІЗМ.
2 Популістам найлегше витягнути на світ Божий проблему-вирішення якої НЕ ІСНУЄ і почати свою боротьбу
3 Люмпенам важко зрозуміти що їх водять за ніс... І вирішення такої проблеми як КОРУПЦІЯ - не покращить життя люмпена.
Точніше покращить -але на настільки мізерну величину, що люмпен який не чекає вирішення проблеми корупції а сам береться за покращення свого життя - з часом покидає категорію люмпенів і перетворюється в самодостатнього. А все тому що корупція краде в люмпена 1-3-5%, а покращити СВОЄ життя на 10% щороку -зміг навіть Долярчик....
4 Те що боротьба з корупцією є димовою завісою - я й показав на прикладі Вереса і начфіна з Дніпропетровська.
Тобто одне і те саме діяння може бути визнаним як геройське а може як корупційне.. вся різниця лиш в тому хто і з якою метою осідлає розслідування.
Існує.
Приклад показав лише що?
Що рішення відкривати в одному випадку справу, а в другому не відкривати прийняв хто?
Прокурор.
Повинен же був відкрити в обох випадках порушення закону.
А рішення! прийняв би суддя!
Який би не визначив складу злочину у Вереса. І на цьому крапка. Не треба ніяких ще більш детальних інструкцій по начисленню.
Суддя виправдав би Вереса і без його присутності в суді. Провів би справу. Юрист частини офіційно все б вирішив.
Нічим би антикорупційна боротьба не завадила. Вересу.
При нормальному функціонуванню комплексу -- законодавства, слідства, суду.
Як це і відбувається в країнах, де дійсно боряться по зменшенню рівня корупції.
А так маємо, що прокурори не бачать (не відкривають справ) по низці отаких начфінок, які нараховують кошти...
Отой приклад скоріше виключення.
Як наслідок: Успіху на нулі не платили, а отим в тилу ліповим по начисленням отаких начфінок платять.
Тобто справа навіть не в грошах вкрадених, а у впливі на умовних успіхів...
Тепер замість Успіха треба заново готувати, снаряжати нового бійця.
Ще й якщо знайдуть...
А це наслідки від відсутності бійця.
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detroytred
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Додано: П'ят 27 гру, 2024 21:10
Господар Вельзевула написав: холява написав:
... ви тут нещодавно відписувались як будете за кордоном навчати жебракувати ....
... ну сцуко чим ви відрізняєтесь
Вы ошиблись,мил человек. Я жебракувать точно не собираюсь учить.Я собираюсь сам учится жебракувать,а это несколько иные вещи.
Ні ,,,,, ви нещодавно відписувались як ви упіздите за кордон і там будете жебракувати ... ви ще писали що давно могли це зробити , але дуже закохані в Україну ....
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холява
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Додано: П'ят 27 гру, 2024 21:13
Так я сам неграмотний в англійській.
Підкажіть.
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detroytred
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Додано: П'ят 27 гру, 2024 21:17
detroytred написав:
Як наслідок: Успіху на нулі не платили, а отим в тилу ліповим по начисленням отаких начфінок платять.
Тобто справа навіть не в грошах вкрадених, а у впливі на умовних успіхів...Тепер замість Успіха треба заново готувати, снаряжати нового бійця.
Ще й якщо знайдуть...
А це наслідки від відсутності бійця.
Я знаю, що мої слова прозвучать не гарно... Але...
Але, так як я двічі контужений - я собі дозволю написати такі слова на загал!
На загал поважного форуму!
Тож, - тепер, нехай ВОНИ поцілують мене в дупу!
В саму дірочку!©
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Додано: П'ят 27 гру, 2024 21:24
Успіх написав: detroytred написав:
Як наслідок: Успіху на нулі не платили, а отим в тилу ліповим по начисленням отаких начфінок платять.
Тобто справа навіть не в грошах вкрадених, а у впливі на умовних успіхів...Тепер замість Успіха треба заново готувати, снаряжати нового бійця.
Ще й якщо знайдуть...
А це наслідки від відсутності бійця.
Я знаю, що мої слова прозвучать не гарно... Але...
Але, так як я двічі контужений - я собі дозволю написати такі слова на загал!
На загал поважного форуму!
Тож, - тепер, нехай ВОНИ поцілують мене в дупу!
В саму дірочку!©
Я ж кажу, що не можна рахувати корупцію лише в вкрадених грошах.
Треба бачити вплив, всі наслідки корупційних дій.
Власне тому з корупцією в інших країнах борються.
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detroytred
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Додано: П'ят 27 гру, 2024 21:27
холява написав:
Ні ,,,,, ви нещодавно відписувались як ви упіздите за кордон і там будете жебракувати ... ви ще писали що давно могли це зробити , але дуже закохані в Україну ....
Неправда. Я писал что мне здесь выгодно. Не стоит приписывать мне чужие слова, если вам хочется со мной поругаться.
Можете прямо переходить к оскорблениям, без повода.
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