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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11541115421154311544

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 98
до кінця 2024 року
16%
16
до квітня 2025 року
7%
7
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
15
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
43%
42
Всього голосів : 98
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 21:50

  Wirująświatła написав:
  _Mykola_ написав:Книжка від Меркель, у якій викладені деякі з факти різних переговорів,
скажите честно вы эту книгу читали? «Свобода. Спогади 1954-2021» нигде не могу её найти/купить на понятном мне языке (рус/укр/анг).

нашел только отрывок если эта вообще она.
https://flibusta.su/book/112793-kantsle ... rkel/read/

Ні не читав, і навіть не буду намагатися, враховуючи чутливість висловленого для найближчого кола так і самого президента, якщо там щось буде не так, через тиждень-два це розкрутять та спростують, але якщо ж спростування не буде, і мовчки "забудуть", то висловлене у згадуванні Меркель близьке до істини.
Ось такий простий, лінивий підхід.
Чекаємо. :mrgreen:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 21:56

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:Ющенко та Ко никакие "національні інтереси України" не отстаивали и не отстояли.

Відстоювали і відстояли(як змогли).
  ЛАД написав:А Ющенко я оцениваю как худшего президента из тех, кто пока был. С ним было связано очень много надежд, ни одну из которых он не оправдал.

"много надежд" це ваші проблеми. Це не вина Ющенко.
Чим Ющ був гіршим за інших?
Чим був кращим - за нього Україна жила найкраще в своїй історії. Бізнес просто процвітав.

в першоджерелі вже немає фрази про Ющенко, але мене завжди дивують отакі накиди. Ющенко поганий, що не виправдав сподівань. а Яник значить виправдав, коли вперто йшов в побудуванні - навіть не знаю, як назвати. тобто якщо не можеш побороти, то очоль. ви напевне не знаєте, що Яник зробив те, в що я на початку не вірив - він таки майже монополізував те, що називають "обналичкой" (навіть не знаю українського терміну) - це ті так звані "площадки", справа щодо яких я так гадаю розвалилася. коли при кожній податковій були "смотрящие", й сама податкова казала, з ким з "обналок" треба працювати. й багато ще було цікавих речей. це ж при Янику його син став мільярдером, й ще додатково з'явився зіц-олігарх Курченко. про шкоду Україні на угоду Раші взагалі мовчу.

тому найгіршим президентом був Яник, й його кінець зайве тому підтвердження... але так, був за російську мову й прихильником УПЦ МП, тому багато хто згадує з теплотою...
Shaman
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  #<1 ... 11541115421154311544
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