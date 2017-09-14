Ні не читав, і навіть не буду намагатися, враховуючи чутливість висловленого для найближчого кола так і самого президента, якщо там щось буде не так, через тиждень-два це розкрутять та спростують, але якщо ж спростування не буде, і мовчки "забудуть", то висловлене у згадуванні Меркель близьке до істини. Ось такий простий, лінивий підхід. Чекаємо.
ЛАД написав:Ющенко та Ко никакие "національні інтереси України" не отстаивали и не отстояли.
Відстоювали і відстояли(як змогли).
ЛАД написав:А Ющенко я оцениваю как худшего президента из тех, кто пока был. С ним было связано очень много надежд, ни одну из которых он не оправдал.
"много надежд" це ваші проблеми. Це не вина Ющенко. Чим Ющ був гіршим за інших? Чим був кращим - за нього Україна жила найкраще в своїй історії. Бізнес просто процвітав.
в першоджерелі вже немає фрази про Ющенко, але мене завжди дивують отакі накиди. Ющенко поганий, що не виправдав сподівань. а Яник значить виправдав, коли вперто йшов в побудуванні - навіть не знаю, як назвати. тобто якщо не можеш побороти, то очоль. ви напевне не знаєте, що Яник зробив те, в що я на початку не вірив - він таки майже монополізував те, що називають "обналичкой" (навіть не знаю українського терміну) - це ті так звані "площадки", справа щодо яких я так гадаю розвалилася. коли при кожній податковій були "смотрящие", й сама податкова казала, з ким з "обналок" треба працювати. й багато ще було цікавих речей. це ж при Янику його син став мільярдером, й ще додатково з'явився зіц-олігарх Курченко. про шкоду Україні на угоду Раші взагалі мовчу.
тому найгіршим президентом був Яник, й його кінець зайве тому підтвердження... але так, був за російську мову й прихильником УПЦ МП, тому багато хто згадує з теплотою...