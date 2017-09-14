Ні не читав, і навіть не буду намагатися, враховуючи чутливість висловленого для найближчого кола так і самого президента, якщо там щось буде не так, через тиждень-два це розкрутять та спростують, але якщо ж спростування не буде, і мовчки "забудуть", то висловлене у згадуванні Меркель близьке до істини. Ось такий простий, лінивий підхід. Чекаємо.
ЛАД написав:Ющенко та Ко никакие "національні інтереси України" не отстаивали и не отстояли.
Відстоювали і відстояли(як змогли).
ЛАД написав:А Ющенко я оцениваю как худшего президента из тех, кто пока был. С ним было связано очень много надежд, ни одну из которых он не оправдал.
"много надежд" це ваші проблеми. Це не вина Ющенко. Чим Ющ був гіршим за інших? Чим був кращим - за нього Україна жила найкраще в своїй історії. Бізнес просто процвітав.
в першоджерелі вже немає фрази про Ющенко, але мене завжди дивують отакі накиди. Ющенко поганий, що не виправдав сподівань. а Яник значить виправдав, коли вперто йшов в побудуванні - навіть не знаю, як назвати. тобто якщо не можеш побороти, то очоль. ви напевне не знаєте, що Яник зробив те, в що я на початку не вірив - він таки майже монополізував те, що називають "обналичкой" (навіть не знаю українського терміну) - це ті так звані "площадки", справа щодо яких я так гадаю розвалилася. коли при кожній податковій були "смотрящие", й сама податкова казала, з ким з "обналок" треба працювати. й багато ще було цікавих речей. це ж при Янику його син став мільярдером, й ще додатково з'явився зіц-олігарх Курченко. про шкоду Україні на угоду Раші взагалі мовчу.
тому найгіршим президентом був Яник, й його кінець зайве тому підтвердження... але так, був за російську мову й прихильником УПЦ МП, тому багато хто згадує з теплотою...
_Mykola_ написав:враховуючи чутливість висловленого для найближчого кола так і самого президента, якщо там щось буде не так, через тиждень-два це розкрутять та спростують
про эту книгу мало кто слышал. Ничего не будут раскручивать и никаких откровений там нет, кроме того, что путин напал не из-за зеленского. Зеленский в этой игре пешка. его бьют ни за что. или почти ни за что).
Спусковым крючком была встреча путина и байдена. когда станет известно что путин просил и в чем ему отказали, проясняться и причины войны. Решение было принято и Макрон с Шольцем уже ничего не могли изменить.
Там явно было не про Украину, иначе Байден помогал бы 2мя руками и сам снаряды на ноль таскал. имхуя пу попросил отыграть прибалтику польшу и возможно финляндию обратно в рос.империю. А си сказал вперед малыш, я поддержу, если надо пришлет миллион китайского мяса, но пока хватает корейского.
_Mykola_ написав:ІМХО Арестович витягує різні цікавинки підкилимні, і дає інформацію,
с этим согласен, леша может слить что то интересное. но пока ничего не слил.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 27 гру, 2024 22:26, всього редагувалось 2 разів.
detroytred написав:Як наслідок: Успіху на нулі не платили, а отим в тилу ліповим по начисленням отаких начфінок платять. Тобто справа навіть не в грошах вкрадених, а у впливі на умовних успіхів... Тепер замість Успіха треба заново готувати, снаряжати нового бійця. Ще й якщо знайдуть... А це наслідки від відсутності бійця.
Я знаю, що мої слова прозвучать не гарно... Але... Але, так як я двічі контужений - я собі дозволю написати такі слова на загал! На загал поважного форуму!
Hotab написав:З 170 тис воєнпеснів до 60 років , служить 20.
Ну так ще трішки призвати, і не буде про що говорити та дискутувати, анн ніт, не призивають.
Тобто призвати, щоби не було про що говорити та дискутувати?
Мабуть всоте: призивають воєнпенсів. Призивають. Але за 50+ багато з них мають бронь, відстрочки. Так само, як і токарі.
Не проблема зняти з них ці права (на бронь, відстрочку з десяток пунктів), як і в токарів. Знімуть, то й знімуть. Приймуть про стрільцями в окопи, то й приймуть. Але ж зрозуміло, що тоді токарів будуть овсі........
Чого хвилюватися-то? Без зупинки війни черга дійде до всіх, хто ще не встиг. Якщо А. не помиляється, то в рфії на весну готується велика мобілізація. Відповідно тоді й в нас буде ще більша.
за мінімальні 20К грн. можна доглядачам кицьок найняти доглядачку многоотцов аналогічно, нянька буде бавити чи хто там, дати їй, а отце 50 грн. в чайових, а за 100К хай боронить войненсів - то тріпл профіт, чи не зажирно зепе і пенсія, щось одне залишити і хай дякують, і вони ж прохвесіонали ж воєнної професії, вчити не треба - зразу відсвічуати будуть прохвесійно за двох гражданьских перенавчених на воєнрейки, а і це ще не беручи до уваги інших цицькоцмудильників
andrijk777 написав:............. Ні разу не бачив тут опису "дуже негативних сценаріїв". Повторюсь: ні разу. Тотальна більшість(навіть тут на форумі) навіть не усвідомлює які "дуже негативні сценарії" можуть відбутись.
сценарії типу сирійського намалювати можна, але навіщо? більшість їх не обговорює, бо вірогідність дуже низька. це те саме, що обговорювати "парад на Красной площади". й то парад - більш вірогідний
Вірогідність сирійського сценарія теж була дуже низька. Сценарій був майже нереальний. Ніхто не очікував.
холява написав:Ні ,,,,, ви нещодавно відписувались як ви упіздите за кордон і там будете жебракувати ... ви ще писали що давно могли це зробити , але дуже закохані в Україну ....
Неправда. Я писал что мне здесь выгодно. Не стоит приписывать мне чужие слова, если вам хочется со мной поругаться. Можете прямо переходить к оскорблениям, без повода.
ему в его годы до сих пор не дошло, что все люди руководствуются выгодой в мотивации к действию, кроме родственников 1 линии. это даже отражено в кодексах Украины - налоговом. именно поэтому родственники первой линии не облагаются налогами при получении дохода друг от друга. но нет. этот тавагищ продолжает нести про любовь к родине. любить можно родственников, женщину но не юридическое лицо в виде власти.
BeneFuckTor написав:Ну так ще трішки призвати, і не буде про що говорити та дискутувати, анн ніт, не призивають.
Тобто призвати, щоби не було про що говорити та дискутувати?
Мабуть всоте: призивають воєнпенсів. Призивають. Але за 50+ багато з них мають бронь, відстрочки. Так само, як і токарі.
Не проблема зняти з них ці права (на бронь, відстрочку з десяток пунктів), як і в токарів. Знімуть, то й знімуть. Приймуть про стрільцями в окопи, то й приймуть. Але ж зрозуміло, що тоді токарів будуть овсі........
Чого хвилюватися-то? Без зупинки війни черга дійде до всіх, хто ще не встиг. Якщо А. не помиляється, то в рфії на весну готується велика мобілізація. Відповідно тоді й в нас буде ще більша.
за мінімальні 20К грн. можна доглядачам кицьок найняти доглядачку многоотцов аналогічно, нянька буде бавити чи хто там, дати їй, а отце 50 грн. в чайових, а за 100К хай боронить войненсів - то тріпл профіт, чи не зажирно зепе і пенсія, щось одне залишити і хай дякують, і вони ж прохвесіонали ж воєнної професії, вчити не треба - зразу відсвічуати будуть прохвесійно за двох гражданьских перенавчених на воєнрейки, а і це ще не беручи до уваги інших цицькоцмудильників
«Я не ваш слуга»: Фицо резко ответил на оскорбления со стороны Зеленского и пригрозил прекратить поставки электроэнергии в Украину.
«Понимаю то, что по корыстным политическим причинам вам Запад дает практически все, что вы попросите, но я не ваш слуга, который не может выразить свое собственное мнение и который обязать только помогать вам и ничего от вас не ожидать» , – сказал он.
Словацкий премьер также добавил, что оценит ситуацию с газом после 1 января и рассмотрит возможность ответных мер против Украины.