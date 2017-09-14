Додано: П'ят 27 гру, 2024 21:56

andrijk777 написав: ЛАД написав: Ющенко та Ко никакие "національні інтереси України" не отстаивали и не отстояли. Ющенко та Ко никакие "національні інтереси України" не отстаивали и не отстояли.

Відстоювали і відстояли(як змогли).

ЛАД написав: А Ющенко я оцениваю как худшего президента из тех, кто пока был. С ним было связано очень много надежд, ни одну из которых он не оправдал. . С ним было связано очень много надежд, ни одну из которых он не оправдал.

"много надежд" це ваші проблеми. Це не вина Ющенко.

Чим Ющ був гіршим за інших?

Чим був кращим - за нього Україна жила найкраще в своїй історії. Бізнес просто процвітав. Відстоювали і відстояли(як змогли)."много надежд" це ваші проблеми. Це не вина Ющенко.Чим Ющ був гіршим за інших?Чим був кращим - за нього Україна жила найкраще в своїй історії. Бізнес просто процвітав.

в першоджерелі вже немає фрази про Ющенко, але мене завжди дивують отакі накиди. Ющенко поганий, що не виправдав сподівань. а Яник значить виправдав, коли вперто йшов в побудуванні - навіть не знаю, як назвати. тобто якщо не можеш побороти, то очоль. ви напевне не знаєте, що Яник зробив те, в що я на початку не вірив - він таки майже монополізував те, що називають "обналичкой" (навіть не знаю українського терміну) - це ті так звані "площадки", справа щодо яких я так гадаю розвалилася. коли при кожній податковій були "смотрящие", й сама податкова казала, з ким з "обналок" треба працювати. й багато ще було цікавих речей. це ж при Янику його син став мільярдером, й ще додатково з'явився зіц-олігарх Курченко. про шкоду Україні на угоду Раші взагалі мовчу.тому найгіршим президентом був Яник, й його кінець зайве тому підтвердження... але так, був за російську мову й прихильником УПЦ МП, тому багато хто згадує з теплотою...