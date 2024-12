Військовий оглядач Yigal Levin опублікував ексклюзивне відео, зняте новоприбулими українськими операторами дронів. На кадрах чітко видно разючу різницю між північнокорейськими та російськими солдатами. Російські зазвичай уникають скупчень солдатів на позиції і намагаються ховатися в укриттях, тоді як північнокорейські військові демонструють повну відсутність навичок адаптації до умов сучасного бою, де в небі панують дрони.



Північнокорейські солдати рухаються великими групами по відкритій місцевості, не усвідомлюючи загрози від дронів, які можуть скорегувати артилерійський вогонь, скинути снаряди з дрона.



Military observer Yigal Levin has published an exclusive video shot by newly arrived Ukrainian drone operators. The footage clearly shows a striking difference between North Korean and Russian soldiers. The Russians usually avoid crowds of soldiers in position and try to hide in shelters, while the North Korean military demonstrates a complete lack of skills to adapt to the conditions of modern combat, where drones dominate the sky.



North Korean soldiers move in large groups across open terrain, unaware of the threat from drones that can adjust artillery fire and drop shells from a drone.