_Mykola_ написав:Тут цікавий аналіз і опис, і на західну аудиторію. І взагалі відео цікаве, не такого типу як з місцевими.
І що ви в словах Арестовича знайшли "цікавого"? Жодної цікавості(для себе) я не почув. Більш-менш каже правду, але сильно маніпулює. Очевидно що Захід(не тільки Джонсон) обіцяв допомогу. Очевидно на словах. В черговий раз розвели українців як лохів. Зе повірив(бо йому вигідно було вірити) і все - "было принято ошибочное решение продолжать войну" . Як просто. Арестович не відповідає на одне пікатне питання: А чому перемовини почались на 4 день війни? І це почались, а готувались ще раніше, напевно в перший день. Я його не дивлюсь, може є відповідь - кидайте сюди.
Так я вам еще в прошлый раз написал... Это "размышления на тему" - из разряда "было бы неплохо сделать так-то"
mean something that would have been a good idea, but that you didn't do it. It's like giving advice about the past when you say it to someone else, or regretting what you did or didn't do when you're talking about yourself.
BeneFuckTor написав:Ну так ще трішки призвати, і не буде про що говорити та дискутувати, анн ніт, не призивають.
Тобто призвати, щоби не було про що говорити та дискутувати?
Мабуть всоте: призивають воєнпенсів. Призивають. Але за 50+ багато з них мають бронь, відстрочки. Так само, як і токарі.
Не проблема зняти з них ці права (на бронь, відстрочку з десяток пунктів), як і в токарів. Знімуть, то й знімуть. Приймуть про стрільцями в окопи, то й приймуть. Але ж зрозуміло, що тоді токарів будуть овсі........
Чого хвилюватися-то? Без зупинки війни черга дійде до всіх, хто ще не встиг. Якщо А. не помиляється, то в рфії на весну готується велика мобілізація. Відповідно тоді й в нас буде ще більша.
за мінімальні 20К грн. можна доглядачам кицьок найняти доглядачку многоотцов аналогічно, нянька буде бавити чи хто там, дати їй, а отце 50 грн. в чайових, а за 100К хай боронить войненсів - то тріпл профіт, чи не зажирно зепе і пенсія, щось одне залишити і хай дякують, і вони ж прохвесіонали ж воєнної професії, вчити не треба - зразу відсвічуати будуть прохвесійно за двох гражданьских перенавчених на воєнрейки, а і це ще не беручи до уваги інших цицькоцмудильників
Для відсвічування в теплик достатньо ненавченого, тобто дешевого.
Якщо б було однаково: що свої рідні доглядають, що доглядальниця за 20к.; що дітей в інтернат і т.д., то відстрочок не було б апріорі. Але є. І дружини є ... замість дешевших повій.
Профіт від лишити заробленого? Так за такою ж логікою профіт лишити кавалірок. Бо так само жирно.
Військовий оглядач Yigal Levin опублікував ексклюзивне відео, зняте новоприбулими українськими операторами дронів. На кадрах чітко видно разючу різницю між північнокорейськими та російськими солдатами. Російські зазвичай уникають скупчень солдатів на позиції і намагаються ховатися в укриттях, тоді як північнокорейські військові демонструють повну відсутність навичок адаптації до умов сучасного бою, де в небі панують дрони.
Північнокорейські солдати рухаються великими групами по відкритій місцевості, не усвідомлюючи загрози від дронів, які можуть скорегувати артилерійський вогонь, скинути снаряди з дрона.
Military observer Yigal Levin has published an exclusive video shot by newly arrived Ukrainian drone operators. The footage clearly shows a striking difference between North Korean and Russian soldiers. The Russians usually avoid crowds of soldiers in position and try to hide in shelters, while the North Korean military demonstrates a complete lack of skills to adapt to the conditions of modern combat, where drones dominate the sky.
North Korean soldiers move in large groups across open terrain, unaware of the threat from drones that can adjust artillery fire and drop shells from a drone.
СNN: Россия усиливает атаки дронами: секретный завод в «Алабуге» наращивает производство.
▪️На крыше в Киеве небольшая группа волонтёров, включая судей Верховного суда Украины, круглосуточно дежурит с пулемётами советских времён, сбивая рои беспилотников. «Это самый дешёвый способ», — говорит судья Юрий Чумак
я хз як це прокоментувати і чи таке може бути не на марсі
СNN: Россия усиливает атаки дронами: секретный завод в «Алабуге» наращивает производство.
▪️На крыше в Киеве небольшая группа волонтёров, включая судей Верховного суда Украины, круглосуточно дежурит с пулемётами советских времён, сбивая рои беспилотников. «Это самый дешёвый способ», — говорит судья Юрий Чумак
я хз як це прокоментувати і чи таке може бути не на марсі
блин а когда я год назад писал, что все идет к тому что сбивать дроны будет самооборона охотничьими ружьями с картечью на меня тут накинулись типа это невозможно.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 28 гру, 2024 00:05, всього редагувалось 1 раз.
А якщо зараз переважно виходить моїм (колишнім) побратимам 20з/п + 30-40-50 премія, то якось реально мало за таку ризикову працю з обмеженою свободою, яка супроводжується різними "тяготами і лішеніями"!
Тож, тут спостерігаємо жирний мінус!
Але, цей мінус був би не такий помітним, якщо б були ЧІТКІ ТЕРМІНИ! РІК! І так мало бути від початку - 1 рік і на дембель! І так "прогнати через м'ясорубку війни" всі 4лями(чи скільки у нас там) військовопридатних?
А так, час втрачено... З нашої війни хіба що інші можуть черпати досвід/помилки...