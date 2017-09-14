RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1154311544115451154611547>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 98
до кінця 2024 року
16%
16
до квітня 2025 року
7%
7
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
15
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
43%
42
Всього голосів : 98
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 23:03

  andrijk777 написав:
  _Mykola_ написав:Тут цікавий аналіз і опис, і на західну аудиторію. І взагалі відео цікаве, не такого типу як з місцевими.

І що ви в словах Арестовича знайшли "цікавого"? Жодної цікавості(для себе) я не почув.
Більш-менш каже правду, але сильно маніпулює. Очевидно що Захід(не тільки Джонсон) обіцяв допомогу. Очевидно на словах. В черговий раз розвели українців як лохів. Зе повірив(бо йому вигідно було вірити) і все - "было принято ошибочное решение продолжать войну" :D :D . Як просто.
Арестович не відповідає на одне пікатне питання: А чому перемовини почались на 4 день війни? І це почались, а готувались ще раніше, напевно в перший день.
Я його не дивлюсь, може є відповідь - кидайте сюди.

він тоді радіовіщав "2-3 тижня", гупіям
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 37678
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1593 раз.
Подякували: 2800 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 23:05

  detroytred написав:
  _hunter написав:Ааа... - наконец-то понял о чем вы.
Увы, вы пали жертвой неграмотных журналистов/переводчиков :lol:
В интервью он говорит "should have" - что это значит можете глянуть хотя бы тут:
https://www.perfect-english-grammar.com ... -have.html

Так я сам неграмотний в англійській.
Підкажіть.

Так я вам еще в прошлый раз написал...
Это "размышления на тему" - из разряда "было бы неплохо сделать так-то"
mean something that would have been a good idea, but that you didn't do it. It's like giving advice about the past when you say it to someone else, or regretting what you did or didn't do when you're talking about yourself.
_hunter
 
Повідомлень: 8887
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 486 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 23:13

  flyman написав:
  detroytred написав:
  BeneFuckTor написав:Ну так ще трішки призвати, і не буде про що говорити та дискутувати, анн ніт, не призивають.

Тобто призвати, щоби не було про що говорити та дискутувати?

Мабуть всоте: призивають воєнпенсів. Призивають.
Але за 50+ багато з них мають бронь, відстрочки.
Так само, як і токарі.

Не проблема зняти з них ці права (на бронь, відстрочку з десяток пунктів), як і в токарів. Знімуть, то й знімуть. Приймуть про стрільцями в окопи, то й приймуть.
Але ж зрозуміло, що тоді токарів будуть овсі........

Чого хвилюватися-то?
Без зупинки війни черга дійде до всіх, хто ще не встиг.
Якщо А. не помиляється, то в рфії на весну готується велика мобілізація.
Відповідно тоді й в нас буде ще більша.

за мінімальні 20К грн. можна доглядачам кицьок найняти доглядачку
многоотцов аналогічно, нянька буде бавити чи хто там, дати їй, а отце 50 грн. в чайових, а за 100К хай боронить
войненсів - то тріпл профіт, чи не зажирно зепе і пенсія, щось одне залишити і хай дякують, і вони ж прохвесіонали ж воєнної професії, вчити не треба - зразу відсвічуати будуть прохвесійно за двох гражданьских перенавчених на воєнрейки,
а і це ще не беручи до уваги інших цицькоцмудильників

Для відсвічування в теплик достатньо ненавченого, тобто дешевого.

Якщо б було однаково: що свої рідні доглядають, що доглядальниця за 20к.; що дітей в інтернат і т.д., то відстрочок не було б апріорі.
Але є.
І дружини є ... замість дешевших повій.

Профіт від лишити заробленого?
Так за такою ж логікою профіт лишити кавалірок. Бо так само жирно.
detroytred
 
Повідомлень: 31509
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 23:18

Військовий оглядач Yigal Levin опублікував ексклюзивне відео, зняте новоприбулими українськими операторами дронів. На кадрах чітко видно разючу різницю між північнокорейськими та російськими солдатами. Російські зазвичай уникають скупчень солдатів на позиції і намагаються ховатися в укриттях, тоді як північнокорейські військові демонструють повну відсутність навичок адаптації до умов сучасного бою, де в небі панують дрони.

Північнокорейські солдати рухаються великими групами по відкритій місцевості, не усвідомлюючи загрози від дронів, які можуть скорегувати артилерійський вогонь, скинути снаряди з дрона.

Military observer Yigal Levin has published an exclusive video shot by newly arrived Ukrainian drone operators. The footage clearly shows a striking difference between North Korean and Russian soldiers. The Russians usually avoid crowds of soldiers in position and try to hide in shelters, while the North Korean military demonstrates a complete lack of skills to adapt to the conditions of modern combat, where drones dominate the sky.

North Korean soldiers move in large groups across open terrain, unaware of the threat from drones that can adjust artillery fire and drop shells from a drone.

Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26674
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2419 раз.
Подякували: 3398 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 23:40

detroytred
І дружини є ... замість дешевших повій.

Подивіться уважно кому ви це пишете))
Так за такою ж логікою профіт лишити кавалірок.

І віддати героям.
Hotab
 
Повідомлень: 13905
З нами з: 15.02.09
Подякував: 371 раз.
Подякували: 2302 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 23:54

Hotab зачем туземцы жарят арбузы?
https://www.youtube.com/shorts/9ecc7r9- ... ture=share
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26674
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2419 раз.
Подякували: 3398 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 23:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

СNN: Россия усиливает атаки дронами: секретный завод в «Алабуге» наращивает производство.

▪️На крыше в Киеве небольшая группа волонтёров, включая судей Верховного суда Украины, круглосуточно дежурит с пулемётами советских времён, сбивая рои беспилотников. «Это самый дешёвый способ», — говорит судья Юрий Чумак


я хз як це прокоментувати і чи таке може бути не на марсі
BeneFuckTor
 
Повідомлень: 252
З нами з: 21.11.19
Подякував: 234 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 00:03

  BeneFuckTor написав:
СNN: Россия усиливает атаки дронами: секретный завод в «Алабуге» наращивает производство.

▪️На крыше в Киеве небольшая группа волонтёров, включая судей Верховного суда Украины, круглосуточно дежурит с пулемётами советских времён, сбивая рои беспилотников. «Это самый дешёвый способ», — говорит судья Юрий Чумак


я хз як це прокоментувати і чи таке може бути не на марсі

блин а когда я год назад писал, что все идет к тому что сбивать дроны будет самооборона охотничьими ружьями с картечью на меня тут накинулись типа это невозможно.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 28 гру, 2024 00:05, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26674
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2419 раз.
Подякували: 3398 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 00:05

  Wirująświatła написав:Hotab зачем туземцы жарят арбузы?
https://www.youtube.com/shorts/9ecc7r9- ... ture=share

Это богатые, не Африка.
В Африке арбуз не всем доступен.
Hotab
 
Повідомлень: 13905
З нами з: 15.02.09
Подякував: 371 раз.
Подякували: 2302 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 00:06

Чіткий термін і гроші - от самий головний корінь(нець)!

  detroytred написав:Для відсвічування в теплик достатньо ненавченого, тобто дешевого.

Якщо б було однаково: що свої рідні доглядають, що доглядальниця за 20к.; що дітей в інтернат і т.д., то відстрочок не було б апріорі.
Але є.
І дружини є ... замість дешевших повій.

Профіт від лишити заробленого?
Так за такою ж логікою профіт лишити кавалірок. Бо так само жирно.

Не встигаю читати форум))

Оце відкрив останню сторінку....

І хочу сказати, що воно б мало свій "смак"/сенс найняти доглядальницю за дружиною... чи няньку за дітьми... якщо б платили, як і колись!(тобто, "сотка", як з куща©)

А якщо зараз переважно виходить моїм (колишнім) побратимам 20з/п + 30-40-50 премія, то якось реально мало за таку ризикову працю з обмеженою свободою, яка супроводжується різними "тяготами і лішеніями"!

Тож, тут спостерігаємо жирний мінус!

Але, цей мінус був би не такий помітним, якщо б були ЧІТКІ ТЕРМІНИ!
РІК!
І так мало бути від початку - 1 рік і на дембель!
І так "прогнати через м'ясорубку війни" всі 4лями(чи скільки у нас там) військовопридатних?

А так, час втрачено...
З нашої війни хіба що інші можуть черпати досвід/помилки...
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7347
З нами з: 18.03.21
Подякував: 236 раз.
Подякували: 957 раз.
 
Профіль
 
3
8
1
3
  #<1 ... 1154311544115451154611547>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
25 79052
Переглянути останнє повідомлення
Сер 18 гру, 2024 11:02
Letusrock
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 252086
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 891004
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.