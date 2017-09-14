Война в Украине стала «фундаментальной дилеммой» для Байдена - из-за угрозы применения ядерного оружия в случае проигрыша РФ.



Такие сведения содержатся в книге американского журналиста-инсайдера Боба Вудворда, отрывок из которой опубликовала глава украинского гранатового Центра по противодействию коррупции Дарья Каленюк.



«Если нам не удастся полностью вытеснить Россию из Украины, мы позволим Путину как-то выйти сухим из воды. Если же нам удастся полностью вытеснить Россию из Украины, мы сталкиваемся с очень высокой вероятностью применения ядерного оружия, потому что Путин не собирается позволить изгнать себя из Украины, не сняв пломбу с тактического ядерного оружия. Так что мы застряли. Слишком большой успех означает ядерное оружие, слишком маленький успех — это своего рода неопределенный результат»

, - приводит автор рассуждения Байдена осенью 2022 года.



При этом дальше Вудворд пишет, что целью Белого дома, которую он не озвучивал прямо, было «найти способ попытаться заставить Путина принять ограниченное поражение с застопорившейся ситуацией на поле боя или, что еще лучше, позволить Путину самому довести себя до поражения».



Опубликовавшая отрывок Каленюк добавляет, что разведданные показали вероятность такого применения на уровне 50%. «Это ужаснуло Белый дом», который начал по разным каналам - включая звонок Байдена Путину - убеждать Россию не предпринимать ядерного удара.



При этом, пишет Каленюк, США также пообещали России, что ее армия никаких серьезных потерь не понесет. Глава американского генштаба «Милли в разговоре с Герасимовым сказал, что российская армия не понесет никаких катастрофических потерь в Украине, и, следовательно, не будет оснований для применения ядерной доктрины».



В книге также приводятся слова Милли с аналогичными сомнениями: «Это ядерный парадокс. Чем успешнее украинцы будут в вытеснении российского вторжения, тем выше вероятность, что Путин будет угрожать применением (ядерной) бомбы — или действительно её применит».



Один из аргументов для России состоял в том, что США снимут ограничения с поставляемого Украине оружия в случае применения ТЯО.



«Таким образом, политикой Белого дома с осени 2022 года стало затягивание войны через постепенное истощение России ценой украинской армии. Это была своего рода модифицированная стратегия поражения России через затяжную войну, в которой Путин должен был как бы принять частичные потери»

, - делает от себя вывод Каленюк.



Отметим, что в начале войны помощь США была еще меньше, чем осенью 2022 года. А после успешных действий Киева в Харьковской и Херсонской области, Запад как раз существенно расширил военные поставки - включив туда, к примеру, танки и БМП - надеясь, что Украина сможет провести успешное контрнаступление летом 2023 года.



То есть, стратегия «затягивания», если и началась, то после провала украинского наступления 2023 года, а не украинских успехов осени 2022 года.



Журналистка газеты Politico Вероника Мелкозерова приводит на этот счет другое мнение из американской администрации.



«В разговоре чиновник Белого дома убеждал меня, что всё было не так. Он утверждал, что тогда у них действительно были данные о возможном ядерном ударе, но они никогда не ограничивали помощь из-за страха, что Украина одержит слишком быструю победу. По его словам, они «ориентировались на мнение собственных разведчиков о том, какое оружие нужно Киеву, а не на то, что просил непосредственно Киев»

, - написала она.