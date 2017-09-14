Додано: Суб 28 гру, 2024 00:42

detroytred написав: budivelnik написав: Яка різниця хто з якого року зареєструвався?

я наприклад з 1997 і що ?

1 Є проблема під назвою ПОПУЛІЗМ.

2 Популістам найлегше витягнути на світ Божий проблему-вирішення якої НЕ ІСНУЄ і почати свою боротьбу

3 Люмпенам важко зрозуміти що їх водять за ніс... І вирішення такої проблеми як КОРУПЦІЯ - не покращить життя люмпена.

Точніше покращить -але на настільки мізерну величину, що люмпен який не чекає вирішення проблеми корупції а сам береться за покращення свого життя - з часом покидає категорію люмпенів і перетворюється в самодостатнього. А все тому що корупція краде в люмпена 1-3-5%, а покращити СВОЄ життя на 10% щороку -зміг навіть Долярчик....

4 Те що боротьба з корупцією є димовою завісою - я й показав на прикладі Вереса і начфіна з Дніпропетровська.

Тобто одне і те саме діяння може бути визнаним як геройське а може як корупційне.. вся різниця лиш в тому хто і з якою метою осідлає розслідування. Яка різниця хто з якого року зареєструвався?я наприклад з 1997 і що ?1 Є проблема під назвою ПОПУЛІЗМ.2 Популістам найлегше витягнути на світ Божий проблему-вирішення якої НЕ ІСНУЄ і почати свою боротьбу3 Люмпенам важко зрозуміти що їх водять за ніс... І вирішення такої проблеми як КОРУПЦІЯ - не покращить життя люмпена.Точніше покращить -але на настільки мізерну величину, що люмпен який не чекає вирішення проблеми корупції а сам береться за покращення свого життя - з часом покидає категорію люмпенів і перетворюється в самодостатнього. А все тому що корупція краде в люмпена 1-3-5%, а покращити СВОЄ життя на 10% щороку -зміг навіть Долярчик....4 Те що боротьба з корупцією є димовою завісою - я й показав на прикладі Вереса і начфіна з Дніпропетровська.Тобто одне і те саме діяння може бути визнаним як геройське а може як корупційне.. вся різниця лиш в тому хто і з якою метою осідлає розслідування.

Існує.



Приклад показав лише що?

Що рішення відкривати в одному випадку справу, а в другому не відкривати прийняв хто?

Прокурор.

Повинен же був відкрити в обох випадках порушення закону.

А рішення! прийняв би суддя!

Який би не визначив складу злочину у Вереса. І на цьому крапка. Не треба ніяких ще більш детальних інструкцій по начисленню.

Суддя виправдав би Вереса і без його присутності в суді. Провів би справу. Юрист частини офіційно все б вирішив.

Нічим би антикорупційна боротьба не завадила. Вересу. Існує.Приклад показав лише що?Що рішення відкривати в одному випадку справу, а в другому не відкривати прийняв хто?Прокурор.Повинен же був відкрити в обох випадках порушення закону.А рішення! прийняв би суддя!Який би не визначив складу злочину у Вереса. І на цьому крапка. Не треба ніяких ще більш детальних інструкцій по начисленню.Суддя виправдав би Вереса і без його присутності в суді. Провів би справу. Юрист частини офіційно все б вирішив.Нічим би антикорупційна боротьба не завадила. Вересу.

detroytred написав: При нормальному функціонуванню комплексу -- законодавства, слідства, суду.

Як це і відбувається в країнах, де дійсно боряться по зменшенню рівня корупції. При нормальному функціонуванню комплексу -- законодавства, слідства, суду.Як це і відбувається в країнах, де дійсно боряться по зменшенню рівня корупції.

detroytred написав: А так маємо, що прокурори не бачать (не відкривають справ) по низці отаких начфінок, які нараховують кошти...

Отой приклад скоріше виключення.



Як наслідок: Успіху на нулі не платили, а отим в тилу ліповим по начисленням отаких начфінок платять.

Тобто справа навіть не в грошах вкрадених, а у впливі на умовних успіхів...

Тепер замість Успіха треба заново готувати, снаряжати нового бійця.

Ще й якщо знайдуть...

А це наслідки від відсутності бійця. А так маємо, що прокурори не бачать (не відкривають справ) по низці отаких начфінок, які нараховують кошти...Отой приклад скоріше виключення.Як наслідок: Успіху на нулі не платили, а отим в тилу ліповим по начисленням отаких начфінок платять.Тобто справа навіть не в грошах вкрадених, а у впливі на умовних успіхів...Тепер замість Успіха треба заново готувати, снаряжати нового бійця.Ще й якщо знайдуть...А це наслідки від відсутності бійця.

Суд це не балаган де кожен приймає все що хочеСуд визначає правильність дій до описаної правильності в законодавствіТому ти можеш бути три рази правий застреливши злочинця - і це суд прийме до уваги коли буде визначати скільки років тобі давати за вбивство. І якщо стаття вказує від 5 до 10... то так як ти будеш мати помякшуючі обставини - то отримаєш 5.Точно так само і в прикладах які я описував.Адже якщо Верес платить , а Успіху за таке саме не платили - то прокурор тоді повине відкрити справу або проти Вереса який платив(якщо це порушення), або проти комбата Успіха який не платив( якщо платежі Вереса не порушення- то порушив комбат Успіха)і тому не треба різних марсіанських історій.Ще як приклади -автомобільні аварії , з потерпілими. В 99% випадків водій буде засуджений за вбивство ( а був пішоход на пішоходному переході, чи перебігав дорогу за межами переходу - засудять водія з поясненням що він ЗОБОВЯЗАНИЙ враховувати оточуючу обстановку і якщо переїхав людину то це ЙОГО порушення.Вам постійно ввижаються якісь розові поні.З корупцією , як і з бідь-яким іншим злочином - треба боротисьАле є нюансиа - якщо Закони вільніші - то порушень менше-а звідти враження що відсутня корупція....б - якщо за три колоски можна запроторити на 7 років- тоді просто постає питання кого запроторять , а винен він чи ні - не важливо , не знайдуть колоски- запроторять по іншому порушенню, а не знайдуть порушення-накладуть жгут на шию - сам собі придумаєш в чому признатись..Але ЗМІ це гарно покажуть і виявиться що найсправедливіша країна це еСеРеСеР - там справедливі суди відразу не розбирались...От тільки мозгів щоб зрозуміти що якщо в країні МІЛЬЙОНИ ЗеКа - то це говорить про бушуючу корупцію...Доходить?Не кількість відкритих справ показує Справедливість Системи...Якраз чим менше зеків-тим приємніша система для проживанняПрочитай ще раз зверхуЄ Закон -єдиний для всіх КОМБАТІВ ( які відповідають за підписи по бойовим наказам)Тому якщо Верес платив а комбат Успіха не платив - то ОДИН з цих ДВОХ - повине сидіти...або повинен сидіти той хто так сформулював Закон , що посадити можна ЛЮБОГО,Вереса за те що виписав бойовіІнших за те що не виписали.Тепер розумієш ?1 Боротьба Фірташа з Ахметовим - для пересічного нічого не дає , а раз так - то навіщо пересічному ОПЛАЧУВАТИ судову систему, яка його справи не розглядає?2 Якщо вартість розслідування і розгляду( який оплачує пересічний) дорожча від розмірів відшкодування - то навіщо пересічний за це платить? може легше це декриміналізувати.В 1970 - валютний обмін - розстріл1980 - вже пожиттєво1990 - плати патент і міняй все що хочеш2023- показ цицьок в компютері - кримінальний злочин2024 -гетьманцев отримав податків на 180 млн грн за показ цицьок ... але це все ще кримінальний злочин і правоохоронці КУПУЮТЬ за Бюджетні гроші покази цицьок- щоб потім використати це як доказ правопорушення...Тому зрозумійте всіЄ злочини з яким треба боротись каленим залізом - вбивства/гвалтування і так даліЄ злочини (особливо в економічній сфері) з якими треба боротись зміною податкових законів ( не хочете щоб були порушення - збільшіть податкове навантаження на цю діяльність)як приклад - оподаткуйте посаду голови ТЦК чи голови МСЕК а також їх майно і майно їх родини в третьому коліні.. - і якось так дивно виявиться що ті хто дають те що називалось хабарем - стане називатись податковим навантаженням..і Державі краще і слідчих менше і піпл нагодований...А поки будете будувати сферичних коней у ваккумі - доти нікуди не дійдете.і останнєСША будувалось з відсутності законів і повинно було пройти 250 років і дві ВИГІДНИХ для США світових війни - щоб вони отримали +/- нормально працююче законодавство( яке не вільне від корупції... але в якому є посада ЛОББІСТА ( тобто РІШАЛИ) який шукає як заплатити законодавцю щоб змінити в потрібну сторону закон і виконавчій владі щоб вона з цими змінами погодилась і прийняла рішення...А ви все як дон-кіхоти , пробуєте знайти унікальний свій шлях + думаєте що можна з кріпацтва 1965 року розливу за 60 років прийти до розвинутого капіталізму з людським лицем...