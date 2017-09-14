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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11545115461154711548>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 99
до кінця 2024 року
16%
16
до квітня 2025 року
7%
7
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
15
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
43%
43
Всього голосів : 99
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 00:33

  Wirująświatła написав:
«Я не ваш слуга»: Фицо резко ответил на оскорбления со стороны Зеленского и пригрозил прекратить поставки электроэнергии в Украину.

«Понимаю то, что по корыстным политическим причинам вам Запад дает практически все, что вы попросите, но я не ваш слуга, который не может выразить свое собственное мнение и который обязать только помогать вам и ничего от вас не ожидать»
, – сказал он.

Словацкий премьер также добавил, что оценит ситуацию с газом после 1 января и рассмотрит возможность ответных мер против Украины.

https://t.me/nabludatels/49883


какая неожиданность. вову не любят. оказывается люди руководствуются интересами. например, своей страны.
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 00:42

  detroytred написав:
  budivelnik написав:Яка різниця хто з якого року зареєструвався?
я наприклад з 1997 і що ?
1 Є проблема під назвою ПОПУЛІЗМ.
2 Популістам найлегше витягнути на світ Божий проблему-вирішення якої НЕ ІСНУЄ і почати свою боротьбу
3 Люмпенам важко зрозуміти що їх водять за ніс... І вирішення такої проблеми як КОРУПЦІЯ - не покращить життя люмпена.
Точніше покращить -але на настільки мізерну величину, що люмпен який не чекає вирішення проблеми корупції а сам береться за покращення свого життя - з часом покидає категорію люмпенів і перетворюється в самодостатнього. А все тому що корупція краде в люмпена 1-3-5%, а покращити СВОЄ життя на 10% щороку -зміг навіть Долярчик....
4 Те що боротьба з корупцією є димовою завісою - я й показав на прикладі Вереса і начфіна з Дніпропетровська.
Тобто одне і те саме діяння може бути визнаним як геройське а може як корупційне.. вся різниця лиш в тому хто і з якою метою осідлає розслідування.

Існує.

Приклад показав лише що?
Що рішення відкривати в одному випадку справу, а в другому не відкривати прийняв хто?
Прокурор.
Повинен же був відкрити в обох випадках порушення закону.
А рішення! прийняв би суддя!
Який би не визначив складу злочину у Вереса. І на цьому крапка. Не треба ніяких ще більш детальних інструкцій по начисленню.
Суддя виправдав би Вереса і без його присутності в суді. Провів би справу. Юрист частини офіційно все б вирішив.
Нічим би антикорупційна боротьба не завадила. Вересу.
Суд це не балаган де кожен приймає все що хоче
Суд визначає правильність дій до описаної правильності в законодавстві
Тому ти можеш бути три рази правий застреливши злочинця - і це суд прийме до уваги коли буде визначати скільки років тобі давати за вбивство. І якщо стаття вказує від 5 до 10... то так як ти будеш мати помякшуючі обставини - то отримаєш 5.
Точно так само і в прикладах які я описував.
Адже якщо Верес платить , а Успіху за таке саме не платили - то прокурор тоді повине відкрити справу або проти Вереса який платив(якщо це порушення), або проти комбата Успіха який не платив( якщо платежі Вереса не порушення- то порушив комбат Успіха)
і тому не треба різних марсіанських історій.
Ще як приклади -автомобільні аварії , з потерпілими. В 99% випадків водій буде засуджений за вбивство ( а був пішоход на пішоходному переході, чи перебігав дорогу за межами переходу - засудять водія з поясненням що він ЗОБОВЯЗАНИЙ враховувати оточуючу обстановку і якщо переїхав людину то це ЙОГО порушення.
  detroytred написав:При нормальному функціонуванню комплексу -- законодавства, слідства, суду.
Як це і відбувається в країнах, де дійсно боряться по зменшенню рівня корупції.
Вам постійно ввижаються якісь розові поні.
З корупцією , як і з бідь-яким іншим злочином - треба боротись
Але є нюанси
а - якщо Закони вільніші - то порушень менше-а звідти враження що відсутня корупція....
б - якщо за три колоски можна запроторити на 7 років- тоді просто постає питання кого запроторять , а винен він чи ні - не важливо , не знайдуть колоски- запроторять по іншому порушенню, а не знайдуть порушення-накладуть жгут на шию - сам собі придумаєш в чому признатись..
Але ЗМІ це гарно покажуть і виявиться що найсправедливіша країна це еСеРеСеР - там справедливі суди відразу не розбирались...
От тільки мозгів щоб зрозуміти що якщо в країні МІЛЬЙОНИ ЗеКа - то це говорить про бушуючу корупцію...

Доходить?
Не кількість відкритих справ показує Справедливість Системи...
Якраз чим менше зеків-тим приємніша система для проживання
  detroytred написав:А так маємо, що прокурори не бачать (не відкривають справ) по низці отаких начфінок, які нараховують кошти...
Отой приклад скоріше виключення.

Як наслідок: Успіху на нулі не платили, а отим в тилу ліповим по начисленням отаких начфінок платять.
Тобто справа навіть не в грошах вкрадених, а у впливі на умовних успіхів...
Тепер замість Успіха треба заново готувати, снаряжати нового бійця.
Ще й якщо знайдуть...
А це наслідки від відсутності бійця.
Прочитай ще раз зверху
Є Закон -єдиний для всіх КОМБАТІВ ( які відповідають за підписи по бойовим наказам)
Тому якщо Верес платив а комбат Успіха не платив - то ОДИН з цих ДВОХ - повине сидіти...
або повинен сидіти той хто так сформулював Закон , що посадити можна ЛЮБОГО,
Вереса за те що виписав бойові
Інших за те що не виписали.

Тепер розумієш ?
1 Боротьба Фірташа з Ахметовим - для пересічного нічого не дає , а раз так - то навіщо пересічному ОПЛАЧУВАТИ судову систему, яка його справи не розглядає?
2 Якщо вартість розслідування і розгляду( який оплачує пересічний) дорожча від розмірів відшкодування - то навіщо пересічний за це платить? може легше це декриміналізувати.
В 1970 - валютний обмін - розстріл
1980 - вже пожиттєво
1990 - плати патент і міняй все що хочеш
2023- показ цицьок в компютері - кримінальний злочин
2024 -гетьманцев отримав податків на 180 млн грн за показ цицьок ... але це все ще кримінальний злочин і правоохоронці КУПУЮТЬ за Бюджетні гроші покази цицьок- щоб потім використати це як доказ правопорушення...

Тому зрозумійте всі
Є злочини з яким треба боротись каленим залізом - вбивства/гвалтування і так далі
Є злочини (особливо в економічній сфері) з якими треба боротись зміною податкових законів ( не хочете щоб були порушення - збільшіть податкове навантаження на цю діяльність)
як приклад - оподаткуйте посаду голови ТЦК чи голови МСЕК а також їх майно і майно їх родини в третьому коліні.. - і якось так дивно виявиться що ті хто дають те що називалось хабарем - стане називатись податковим навантаженням..
і Державі краще і слідчих менше і піпл нагодований...

А поки будете будувати сферичних коней у ваккумі - доти нікуди не дійдете.

і останнє
США будувалось з відсутності законів і повинно було пройти 250 років і дві ВИГІДНИХ для США світових війни - щоб вони отримали +/- нормально працююче законодавство( яке не вільне від корупції... але в якому є посада ЛОББІСТА ( тобто РІШАЛИ) який шукає як заплатити законодавцю щоб змінити в потрібну сторону закон і виконавчій владі щоб вона з цими змінами погодилась і прийняла рішення...

А ви все як дон-кіхоти , пробуєте знайти унікальний свій шлях + думаєте що можна з кріпацтва 1965 року розливу за 60 років прийти до розвинутого капіталізму з людським лицем...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 00:52

  candle645 написав:А тим часом:
У Мережі опубліковане відео з військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут, на якому майбутніх офіцерів навчають прийомів штикових атак.
Своє обурення такою підготовкою висловив заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін.
Він зазначив, що через такі “сучасні” методи у військових навчальних закладах невдовзі взагалі не залишиться студентів.

Я навіть не знаю чим мені більше обурюватись - наявністю подібного "курсу" в мабуть єдиному військовому ВУЗ-і де подібний курс справді абсолютно недоречний, чи узагальненню на основі прикладу виняткового ВВУЗу :?: та ідеєю скасувати його в решті де він конче потрібен.

Від моїх вимушених нових колег які вчились в ВІТІ нічого подібного ніколи не чув... схоже там теж є особливі кафедри типу тих де навіть в пристойних цивільних ВУЗ-ах готовлять "вчителів" фізкультури, праці та НВП :idea: .

Так відпрацьовують також удар прикладом автомата (рушниці)

Да прям уж повної дурні навчають))
І прям ніколи не знадобиться нанести удар прикладом?
Ворогу звісно.
Хоча б тому ж полоненому при спробі втечі.

От дивіться, як всл маше автоматом:
https://tsn.ua/video/video-novini/u-che ... omata.html
Бо його не навчив офіцер, як наносити удар прикладом.
Маше, як шваброю.
Замість відпрацьованих правильних рухів при нанесенні удара прикладом автомата.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 00:52

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Банки выдавали кредиты направо и налево, кому попало. Под низкие % в валюте. Не помните, чем это закончилось?
А бизнес, естественно, процветал. А чего ж не процветать при дешёвых кредитах и массе денег (кредитных) на руках населения. Цены на жильё росли как на дрожжах.
Закончилось, правда, это "процветание" быстро и резко.
Тобто світову кризу 2008 року спровокувало президенство Ющенка?
Тобто бандюковичу треба було дати можливість почати керувати не в 2010 а ще в 2004? , а там дивишся він би й не допустив свого програшу в 2010... а далі вовка пуйло( той хоть з силовиків) на фоні бандюка-гопника - нам би квіточкою здався...

Я правильно зрозумів?
Чи може по твоєму треба було Порошенка обнулити і Зеленського до влади привести в 2014... Він би все підписав і все здав.. і війни б не було і барига б не озолотився...
і парторги були б в пошані і мали можливість молитись в гундяєвському філіалі КГБ , носити червоні гвоздики до памятника сіфілітика і говорити виключно на російській бо в них щелепи узькіє....
Прапор, как всегда, отличается умом и сообразительностью.
Ти вже або не цитуй - або цитуй повністю
щоб всі бачили як ти захищаєш сифілітика і своє право носити йому гвоздики і не міняти свою узькую челюсть щоб Державною не говорити.

А те що прапорщик совка виявився розумнішим від совкового парторга - так це ж не дивно
що розумного могли вивчити ті хто чіплявся до дати
Я писав
НЕП ввели бо червонозаді не могли нагодувати населення яке вониж надурили ....
а ти причепився до тати початку і закінчення непу..
тобто до того що комуняки розуміли що без непу нікуди - ти змушений погоджуватись.. але тобі це так болить що ти згоден замилити це питання?
я правий?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 01:01

Будівельник
Навіщо стільки лірики?
Саме суд визначає в якому саме випадку є склад злочину, а в якому нема.
При. Абсолютно. Однакових. Порушеннях --- начисленню коштів з порушенням законодавства.

Саме суд враховує ОБСТАВИНИ правопорушення. І визначає.

У вас же це визначив прокурор.
Схотів відкрив справу на начфіншу.
Не схотів на Вереса, то й не схотів.
Не схотів також може на десятки, а то і сотні інших тилових начфінш.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 01:02

Про справедливість
500 грн
Георгій Сковорода
Чотири фонтани на купюрі
https://scontent-iev1-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/470685450_2421403748191038_7292893818675340407_n.jpg?stp=dst-jpg_p526x296_tt6&_nc_cat=111&ccb=1-7&_nc_sid=aa7b47&_nc_ohc=0UmHcockKVsQ7kNvgGbQ7sU&_nc_zt=23&_nc_ht=scontent-iev1-1.xx&_nc_gid=AfMEoLzSzuiq1m7unxwscqS&oh=00_AYDmQRidWelvBdtW8byt14R8lDk-pt6mWlQYtYLtk6HslQ&oe=6774DE2EКожен льє в різну посудину..
Пояснення
Фонтан який льє- БОГ
а от посудини (люди) різні, тому кожному перепадає тільки те що в нього вміщається...
а раз так- то хотіти бути однаковими - точно не вийде
Так само як і хотіти щоб не було успішніших він нас...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 01:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Саме суд визначає в якому саме випадку є склад злочину, а в якому нема.
При. Абсолютно. Однакових. Порушеннях --- начисленню коштів з порушенням законодавства.
Мені по барабану ХТО визначає
Адже якщо СУД ( чи будь який інший орган)
Дозволить Вересу і не накаже комбата Успіха - то він вже НЕ СПРАВЕДЛИВИЙ з точки зору Успіха ... тобто корупційний
Якщож накаже ВЕРЕСА бо буде вважати що комбат Успіха поступив правильно - то цей суд буде затаврований як такий що складається з зрадників України

Тобто все просто
Для тих хто хоче виставу про корупцію чи про Зраду - повід завжди знайдеться
але коли всі будуть обговорювати ці вистави - хто буде працювати?
і чим більше часу(нервових клітин) піде на обговорення - тим менше залишиться на створення умов для себе... тобто життя буде ГІРШИМ ніж моглоб бути
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 01:11

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Саме суд визначає в якому саме випадку є склад злочину, а в якому нема.
При. Абсолютно. Однакових. Порушеннях --- начисленню коштів з порушенням законодавства.
Мені по барабану ХТО визначає
Адже якщо СУД ( чи будь який інший орган)
Дозволить Вересу і не накаже комбата Успіха - то він вже НЕ СПРАВЕДЛИВИЙ з точки зору Успіха ... тобто корупційний
Якщож накаже ВЕРЕСА бо буде вважати що комбат Успіха поступив правильно - то цей суд буде затаврований як такий що складається з зрадників України

Тобто все просто
Для тих хто хоче виставу про корупцію чи про Зраду - повід завжди знайдеться
але коли всі будуть обговорювати ці вистави - хто буде працювати?
і чим більше часу(нервових клітин) піде на обговорення - тим менше залишиться на створення умов для себе... тобто життя буде ГІРШИМ ніж моглоб бути

Ви підмінили.
Порівнювали начфіншу та Вереса.
Перескочили на незрозуміло що -- Вереса та комбата Успіха (за що прокурору до нього взагалі йти, якщо він начислив згідно законодавства - хз).

Спробуйте ще раз: Верес та ота начфінша.
Однакові порушення, але кардинально різні обставини порушення.

І як працювали всі, так і працюють.
Всл займаються своїми справами.
Юристи частин своїми.
Прокурори.
Судді.
Своїми.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 01:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Ви підмінили.
Порівнювали начфіншу та Вереса.
Перескочили на незрозуміло що -- Вереса та комбата Успіха.

Спробуйте ще раз: Верес та ота начфінша.
Ви читаєте пятою точкою?
Вам хочеться розглядати тільки ті варіанти які вам підходять..
але є й інші варіанти які я описував ПІСЛЯ начфінші, але ДО вашого зауваження про підміну
Додано: П'ят 27 гру, 2024 23:42
Адже якщо Верес платить , а Успіху за таке саме не платили - то прокурор тоді повине відкрити справу або проти Вереса який платив(якщо це порушення), або проти комбата Успіха який не платив( якщо платежі Вереса не порушення- то порушив комбат Успіха)
і тому не треба різних марсіанських історій.
....
Прочитай ще раз зверху
Є Закон -єдиний для всіх КОМБАТІВ ( які відповідають за підписи по бойовим наказам)
Тому якщо Верес платив а комбат Успіха не платив - то ОДИН з цих ДВОХ - повине сидіти...
або повинен сидіти той хто так сформулював Закон , що посадити можна ЛЮБОГО,
Вереса за те що виписав бойові
Інших за те що не виписали.
Тому ще раз
Збийтесь з фантазії на тему що є такий Закон(така чарівна паличка) який всім Законам закон (випиши мені таку бумажку, яка всім бумажкам буде бумажкою....) виконавши який настане рай.

І зрозумійте одне
а- чим більше обмежень - тим повільніший розвиток
б - чим повільніший розвиток- тим гірше живуть люди
в - чим гірше живуть люди тим більша в них віра в те що якщо все по справедливому і без корупції - тим краще вони стануть жити...

От на цьому пункті в- і побудований весь популізм... і він би захопив всіх, але є країни які встигли проскочити цю оману.. і тепер живуть на порядок краще, і популісти хочуть чи не хочуть а потихеньку змушені ЗМІНЮВАТИ законодавство в сторону зменшення обмежень і спрощення виконання.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 01:28

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Ви підмінили.
Порівнювали начфіншу та Вереса.
Перескочили на незрозуміло що -- Вереса та комбата Успіха.

Спробуйте ще раз: Верес та ота начфінша.
Ви читаєте пятою точкою?
Вам хочеться розглядати тільки ті варіанти які вам підходять..
але є й інші варіанти які я описував ПІСЛЯ начфінші, але ДО вашого зауваження про підміну
Додано: П'ят 27 гру, 2024 23:42
Адже якщо Верес платить , а Успіху за таке саме не платили - то прокурор тоді повине відкрити справу або проти Вереса який платив(якщо це порушення), або проти комбата Успіха який не платив( якщо платежі Вереса не порушення- то порушив комбат Успіха)
і тому не треба різних марсіанських історій.
....
Прочитай ще раз зверху
Є Закон -єдиний для всіх КОМБАТІВ ( які відповідають за підписи по бойовим наказам)
Тому якщо Верес платив а комбат Успіха не платив - то ОДИН з цих ДВОХ - повине сидіти...
або повинен сидіти той хто так сформулював Закон , що посадити можна ЛЮБОГО,
Вереса за те що виписав бойові
Інших за те що не виписали.
Тому ще раз
Збийтесь з фантазії на тему що є такий Закон(така чарівна паличка) який всім Законам закон (випиши мені таку бумажку, яка всім бумажкам буде бумажкою....) виконавши який настане рай.

І зрозумійте одне
а- чим більше обмежень - тим повільніший розвиток
б - чим повільніший розвиток- тим гірше живуть люди
в - чим гірше живуть люди тим більша в них віра в те що якщо все по справедливому і без корупції - тим краще вони стануть жити...

От на цьому пункті в- і побудований весь популізм... і він би захопив всіх, але є країни які встигли проскочити цю оману.. і тепер живуть на порядок краще, і популісти хочуть чи не хочуть а потихеньку змушені ЗМІНЮВАТИ законодавство в сторону зменшення обмежень і спрощення виконання.

Помилка в твердженні - "Тому якщо Верес платив а комбат Успіха не платив - то ОДИН з цих ДВОХ - повине сидіти...
або повинен сидіти той хто так сформулював Закон , що посадити можна ЛЮБОГО,
Вереса за те що виписав бойові
Інших за те що не виписали."

Нііііт.
Якщо один зробив згідно законодавства, то його взагалі не розглядають, як правопорушника. Нема правопорушення.
А от з другим, який зробив правопорушення, розбираються.
І визначають обставини та наявність СКЛАДУ злочину.
Нема? То й відповідальності не буде.

Наче прості речі ж.
Очевидні.

Навіщо приткнули комбата, який не порушував законодавства - хз.

З.и. ви з начфіншою-то не закінчили (яку самі ж запропонували), а на комбатів перестрибнули.
Ще й з зовсім недоречним прикладом.
Бо оце ваше "або проти комбата Успіха який не платив( якщо платежі Вереса не порушення- то порушив комбат Успіха) і тому не треба різних марсіанських історій." ---- і є фантастичною історією, тобто вигадкою.

Пояснюю: у Вереса безумовно є порушення законодавства по начисленню, але нема складу злочину в цих діях. Тому прокурор навіть справу не відкриває. Відкриє, то суд виправдає.
Комбат Успіха не начислює, точніше навіть не пробує начислислити, бо йому пояснили --- на всіх грошей нема... Ліміт
І оте, що трохи є, йде вересам...
Було б інакше, то начисляли, як і раніше, всім!!!
А так ліміт. На всіх не вистачати стало.
Ви ж не вважаєте, що всім комбатам жалко нарахувати всім???
Да хоч по 500 тис. нарахують...
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 28 гру, 2024 01:52, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
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