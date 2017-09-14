Додано: Суб 28 гру, 2024 01:52

detroytred написав: Якщо один зробив згідно законодавства, то його взагалі не розглядають, як правопорушника. Нема правопорушення.

А от з другим, який зробив правопорушення, розбираються.

І визначають обставини та наявність СКЛАДУ злочину.

Нема? То й відповідальності не буде. Якщо один зробив згідно законодавства, то його взагалі не розглядають, як правопорушника. Нема правопорушення.А от з другим, який зробив правопорушення, розбираються.І визначають обставини та наявність СКЛАДУ злочину.Нема? То й відповідальності не буде.

Я не розглядаю сферичного коня у ваккуміБа більше- я не розглядаю хто і як повинен був робити - це не моя парафія і мені по барабануЯ на прикладі ДВОХ комбатів показую як буде розіграна істерія чи то про корупцію чи то про зраду....Комбат дронщиків+комбат артилеристів....і перші і другі знаходяться на якомусь віддалені від нуляі перші і другі відпочивають на якійсь відстані в сторону тилуАле комбат ДРОНЩИКІВ за відпочинок в тилу-платитьКомбат артилеристів за відпочинок в ближньому тилу- не платить ( це якщо взяти за основу версію Успіха, якому також довіри малувато)Так отДля простого споживача лайна від ЗМІ - різні рішення на однаковий закон - це пряме твердження того що ДЕСЬ корупція...І цей стандартний споживач не в стані розібратись в номерах законів і так далі.. Для нього є чорне і біле.А раз так- то завжди знайдеться безумна безугла яка це лайно розширить по максимуму.страждати буде все одно споживач лайна з ЗМІваші переконання про те що ВСІ мають виконувати свою роботу- тільки переконають споживача лайна з ЗМІ що його в черговий раз десь надурили.. а якщо його дурять - то він також покаже кузькіну мать і або проголошує за шахрая на якому тавро ставити нікуди , або за популіста який найбільше пообіцяє.. і таким чином тільки погіршить своє життя.Єдиним виходом з цієї спіралі яка веде вниз - є зменшення кількості нормативів і обмежень + зменшення впливу силових органів, + заміна каральної системи на економічні стимули.. і так далі і тому подібне.Ви ніби й хочете того самого.. але так як ніколи нічим не займались з того що завязане на кінцевий результат - тому й не знаєтеВ бізнесі все прорахувати неможливо , а тому чим БІЛЬША кількість людей ввяжеться в драку- тим швидше прийдуть економічні закони на заміну кримінальним примусам.А для того щоб більша кількість ввязалась - треба щоб не було обмежень які ЛЯКАЮТЬ цих людейТак , якась частина програє, але програє роблячи те що хотів а не те що змушували (особливо якщо змушували будувати світлий ..ізм, а як тільки висмоктали сили так виявилось що ізм будували одні а користуються інші..