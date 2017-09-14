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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 28 гру, 2024 01:41
Бетон написав:
какая неожиданность. вову не любят. оказывается люди руководствуются интересами. например, своей страны.
"а девчонки любят вову,ватою набитого
поутру идет она странною походкою
хорошо было сидеть на лице с бородкою"
Пардон,не удержался. Это еще 1998 года,примерно,и речь о проклятом ленине,но я смотрю что вова-это диагноз. если на трон вперся-то пожизенно,а потом еще и в мавзолей кладут.
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Додано: Суб 28 гру, 2024 01:52
Муля- нє нервіруй меня....
detroytred написав:
Якщо один зробив згідно законодавства, то його взагалі не розглядають, як правопорушника. Нема правопорушення.
А от з другим, який зробив правопорушення, розбираються.
І визначають обставини та наявність СКЛАДУ злочину.
Нема? То й відповідальності не буде.
Я не розглядаю сферичного коня у ваккумі
Ба більше- я не розглядаю хто і як повинен був робити - це не моя парафія і мені по барабану
Я на прикладі ДВОХ комбатів показую як буде розіграна істерія чи то про корупцію чи то про зраду....
Комбат дронщиків+комбат артилеристів....
і перші і другі знаходяться на якомусь віддалені від нуля
і перші і другі відпочивають на якійсь відстані в сторону тилу
Але комбат ДРОНЩИКІВ за відпочинок в тилу-платить
Комбат артилеристів за відпочинок в ближньому тилу- не платить ( це якщо взяти за основу версію Успіха, якому також довіри малувато)
Так от
Для простого споживача лайна від ЗМІ - різні рішення на однаковий закон - це пряме твердження того що ДЕСЬ корупція...
І цей стандартний споживач не в стані розібратись в номерах законів і так далі.. Для нього є чорне і біле.
А раз так- то завжди знайдеться безумна безугла яка це лайно розширить по максимуму.
страждати буде все одно споживач лайна з ЗМІ
ваші переконання про те що ВСІ мають виконувати свою роботу- тільки переконають споживача лайна з ЗМІ що його в черговий раз десь надурили.. а якщо його дурять - то він також покаже кузькіну мать і або проголошує за шахрая на якому тавро ставити нікуди , або за популіста який найбільше пообіцяє.. і таким чином тільки погіршить своє життя.
Єдиним виходом з цієї спіралі яка веде вниз - є зменшення кількості нормативів і обмежень + зменшення впливу силових органів, + заміна каральної системи на економічні стимули.. і так далі і тому подібне.
Ви ніби й хочете того самого.. але так як ніколи нічим не займались з того що завязане на кінцевий результат - тому й не знаєте
В бізнесі все прорахувати неможливо , а тому чим БІЛЬША кількість людей ввяжеться в драку- тим швидше прийдуть економічні закони на заміну кримінальним примусам.
А для того щоб більша кількість ввязалась - треба щоб не було обмежень які ЛЯКАЮТЬ цих людей
Так , якась частина програє, але програє роблячи те що хотів а не те що змушували (особливо якщо змушували будувати світлий ..ізм, а як тільки висмоктали сили так виявилось що ізм будували одні а користуються інші..
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Додано: Суб 28 гру, 2024 01:57
UA написав:
"дикий ухилянт" это совсем без военика или уже в розшуку ДБР?
ти вже другий раз пишеш ахінею, що ухилянтів шукає дбр.
це якась мусорська фобія - "розшук дбр"?
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Додано: Суб 28 гру, 2024 01:59
Будівельник
Перестрибую на сферичних коней не я.
Хтось інший.
Я там в попередньому повідомленні додав пояснення і стосовно прикладу з двома комбатами.
Якщо нерви заспокоєте, то прочитаєте.
Не треба лірики. Та узагальнень.
Що з начфіншою, що з комбатами у вас не виходить.
Ніхто не проти зменшення нормативів, обмежень.
Хоч по 500 тис. нехай начисляє кожен комбат.
Але мова про ситуацію - коли на всіх грошей не виділено.
І одним)))) можна трохи більше, ніж в середньому по армії, а іншим апріорі не вистачить.
Востаннє редагувалось detroytred
в Суб 28 гру, 2024 02:02, всього редагувалось 1 раз.
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detroytred
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Додано: Суб 28 гру, 2024 02:00
detroytred написав:
- нам: що швидко не програємо точно.
Треба шукати інше рішення. Це вигідно обом. Ніж продовження - тобто шлях на виснаження.
Якщо ТОЧНО швидко не програємо то навіщо так спішити?
Не нормально(з історичної точки зору) так швидко розпочинати перемовини.
Так я це і написав вище. Зе і Ко думали що "це кінець". Тому так спішили.
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andrijk777
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Додано: Суб 28 гру, 2024 02:07
_Mykola_ написав: andrijk777 написав:
Мені ця фігня не потрібна. Фігня тому що мені потрібні факти, логічні цепочки а не "аналітика".
Я задав конкретне питання: Чому перемовини почались на 4 день війни?
Книжка від Меркель, у якій викладені деякі з факти різних переговорів, чи деяка інформація яка виходить від Бориса Джонсона, для Вас також не авторитет, ну тоді вам скоріше, до варіанту - нічого не бачу, і не хочу бачити, чути і аналізувати підходить більше всього..
ІМХО Арестович витягує різні цікавинки підкилимні, і дає інформацію, як її трактувати то особиста справа кожного.
Так говоріть ці факти! Є якісь факти які ви знаєте, але для мене це не авторитет. Що за брєд? Факти не можуть бути "авторитетом". Якщо у вас є якісь факти, я слухаю.
Але зразу скажу що я не дуже довіряю політикам, тим більше якщо вони наводять факти в своє оправдання. Усі політики перекручують інформацію в свою сторону.
Я ж вас вже питав: скажіть хоч один факт який сказав Арестович, який я не знаю??? Хоч один. Вам цікаві "підковинки" - слухайте Арстовича, Портнікова. Мене цікавлять факти.
Востаннє редагувалось andrijk777
в Суб 28 гру, 2024 02:14, всього редагувалось 1 раз.
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andrijk777
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Додано: Суб 28 гру, 2024 02:07
andrijk777 написав: ЛАД написав:
Вина Ющенко не в надеждах, а в том, что он не сделал ровным счётом ничего, чтобы их оправдать. Ради чего тогда было устраивать бучу с выборами, где жульничество было с обеих сторон, и целую оранжевую революцию?
"Бізнес просто процвітав" - в чем его заслуга?
Посмотрите на мировую экономику в то время. Масса денег, которые не знали, куда девать. Им разрешили и они хлынули и в Украину. Но, к сожалению, в основном не инвестиции, а спекулятивный капитал. Банки выдавали кредиты направо и налево, кому попало. Под низкие % в валюте. Не помните, чем это закончилось?
А бизнес, естественно, процветал. А чего ж не процветать при дешёвых кредитах и массе денег (кредитных) на руках населения. Цены на жильё росли как на дрожжах.
Закончилось, правда, это "процветание" быстро и резко.
Все зрозуміло.
Якщо при владі політик який вам не подобається(зазвичай у нього прозахідна орієнтація) то:
Те що люди жили добре - заслуга "мировой экономики. Масса денег, которые не знали, куда девать." а ніяк не його заслуга.
Те що сталась світова криза - тут точно він винуватий.
Якщо ж править політик який вам подобається(зазвичай з проросійської орієнтацією) то все навпаки. Хороше - це його заслуга, погане - то не його.
Вы сказали глупость.
Где я обвинил Ющенко в мировом кризисе?
Какой политик у нас правил "з проросійської орієнтацією", да ещё и "зазвичай"?
В этом у нас обвиняют разве что Януковича. Но откуда вы взяли, что он мне нравился? Кстати, я голосовал против него и в 2004, и в 2010.
Если вам не понравилась моя оценка причин "хорошей жизни" перед кризисом 2008, приведите свою оценку. Чем вы
это объясните?
Напомню вам, что экономика неплохо росла в первой половине 00-х, когда премьером (с ноября 2002 до конца 2004) был Янукович и когда, по вашим словам, "люди жили добре", с 4 августа 2006 до 23 ноября 2007 тоже был он, но я ни когда не ставил это в заслугу именно ему.
Вы успешно переняли "передовой опыт лучших представителей форума" - задавать вопросы-обвинения самому не замечать вопросы собеседника/оппонента.
Поздравляю.
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ЛАД
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Додано: Суб 28 гру, 2024 02:07
andrijk777 написав: detroytred написав:
- нам: що швидко не програємо точно.
Треба шукати інше рішення. Це вигідно обом. Ніж продовження - тобто шлях на виснаження.
Якщо ТОЧНО швидко не програємо то навіщо так спішити?
Не нормально(з історичної точки зору) так швидко розпочинати перемовини.
Так я це і написав вище. Зе і Ко думали що "це кінець". Тому так спішили.
Поспішали, бо руйнування-смерті-витрати і розкручування спіралі війни з кожним днем ---- тобто зростання ризиків втягування у затяжну війну.
Тому і поспішали.
Те, що війни легко починати, але важко зупинити, розповсюджена думка. Так от поки не розпалалося ще сильніше, одразу спробували домовитись.
Раз вже перемога-програш одразу не відбулись.
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detroytred
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Додано: Суб 28 гру, 2024 02:20
andrijk777 написав:
.........
Мені ця фігня не потрібна. Фігня тому що мені потрібні факти, логічні цепочки а не "аналітика".
Я задав конкретне питання: Чому перемовини почались на 4 день війни?
А когда они должны были начаться? На 1-й? 14-й? 104-й?
И вы как-то слишком легко определяете, что "фігня", а что нет.
Там как раз приведены факты.
И вы считаете себя таим крутым специалистом, что вам чужая аналитика не нужна?
По-моему, стоит слушать людей, которые знают больше вас (в силу положения, опыта, ещё по каким-то причинам). Не обязательно во всём соглашаться, но послушать стоит. ем боле. что в этой беседе Арестович опирается на факты, а когда у него их нет, честно говорит об этом и признаётся, что это чисто его мысли._Mykola_
, спасибо за ссылку.
Есть сомнительные места, но в целом беседа интересная.
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ЛАД
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Додано: Суб 28 гру, 2024 02:28
detroytred написав:
Поспішали, бо руйнування-смерті-витрати і розкручування спіралі війни з кожним днем ---- тобто зростання ризиків втягування у затяжну війну.
Тому і поспішали.
Ой, мене щас стошнить.
Які ж вони добрі ці наші можновладці, думали тільки про народ і більше ні про кого.
Вже на 4 день думали тільки про руйнування-смерті-витрати а те що ці руйнування-смерті-витрати тривають вже 1000 днів не думають чогось.
4 дні - це капець багато буде руйнувань, а тисяча днів - фігня, давайте ми ще 1000 днів повоюємо.
У вас звичайно оригінальне бачення дій влади. Навіть не очікував на таку відповідь.
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andrijk777
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