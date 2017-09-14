detroytred написав:Поспішали, бо руйнування-смерті-витрати і розкручування спіралі війни з кожним днем ---- тобто зростання ризиків втягування у затяжну війну. Тому і поспішали.
Ой, мене щас стошнить. Які ж вони добрі ці наші можновладці, думали тільки про народ і більше ні про кого. Вже на 4 день думали тільки про руйнування-смерті-витрати а те що ці руйнування-смерті-витрати тривають вже 1000 днів не думають чогось. 4 дні - це капець багато буде руйнувань, а тисяча днів - фігня, давайте ми ще 1000 днів повоюємо.
У вас звичайно оригінальне бачення дій влади. Навіть не очікував на таку відповідь.
andrijk777 написав:Я задав конкретне питання: Чому перемовини почались на 4 день війни?
А когда они должны были начаться? На 1-й? 14-й? 104-й?
Візьміть відомі вам війни і випишіть в стовпчик коли почались перемовини. Почну з нашої війни: 1. Перемовини - 4 день, тривалість війни - більше 1000 днів. .......... Ось продовжіть далі, апроксимуйте результат і отримаєте відповідь на своє питання.
и дальше набор манипуляций, который я не хочу цитировать.
невозможно доверять врагу, он этим воспользуется и убьет тебя. но у арестовича "путин враг" и "доверие" как то уживаются с тем сколько мирных жизней унес путин.
Не надо передёргивать. Вопрос был:
Кому вы больше доверяете касательно того, что они будут делать, Зеленскому или Путину?
Ответ достаточно логичный - с врагом всё понятно, он враг и будет стремиться нанести вам максимальный вред. В т.ч. и убить. С "другом" в политике значительно сложнее.
Ваша відповідь логічна, але не вірна. Арестович це не просто "якийсь чувак", а це чувак, який хоче стати президентом України. Зеленський - його конкурент. Арестовичу вигідно очорнити свого конкурента. Хоча я вірю Арестовичу, напевно він дійсно так думає. Але його пояснення своєї думки було зманіпульоване для його власної вигоди. Типова поведінка зацікавленого політика.
Господар Вельзевула написав:Арестовича я считаю умным человеком.
арестович намного умнее тех, кем он манипулирует. даже здесь https://www.youtube.com/watch?v=f8o_dZ9sQkg&t=363s он обвиняя радикалов, порошенко и зеленского в развязывании войны "забывает" какая в ней роль путина. Человек с марса и посмотрев это интервью мог бы подумать, что это зеленский напал на рф. прямая манипуляция, несущественное выдается за первопричину (не выполнили минские и парижские договоренности), а существенное где то теряется. Например ультиматум по откату нато на 1992 год Байдену или переговоры Макрона/Шольца в феврале 2022, когда топ политикам отговорить путина от войны было невозможно. Уже этот факт указывает что причина войны не в зеленском (его бы тихо заменили по состоянию здоровья, делов то) и не в радикалах порошенко.
Вина Путина несомненна, всем понятна и всеми признана и тут нечего обсуждать. И Арестович говорит не для "человека с марса". Повторить ещё раз очевидное? Зачем? Повлиять на Путина мы не можем. "Усовестить" его вряд ли удастся. А вот проанализировать свои ошибки хотя бы для того, чтобы не повторять их, смысл есть. И необходимость.
detroytred написав:- нам: що швидко не програємо точно. Треба шукати інше рішення. Це вигідно обом. Ніж продовження - тобто шлях на виснаження.
Якщо ТОЧНО швидко не програємо то навіщо так спішити? Не нормально(з історичної точки зору) так швидко розпочинати перемовини. Так я це і написав вище. Зе і Ко думали що "це кінець". Тому так спішили.
по суті ніяких перемовин толком і не було, про що ви спорите )) арахамія приїхав в кросах і блайзері - сказав "що вєлєно", кулєба лопатний +- те саме. потім Кримом торгувати почали, абарамовічі і швидкий "канєц пєрєгаворам"...
Shaman написав:.......... тому найгіршим президентом був Яник, й його кінець зайве тому підтвердження... але так, був за російську мову й прихильником УПЦ МП, тому багато хто згадує з теплотою...
С Януком всё было понятно с самого начала и я от него ничего не ожидал. Но по факту он ничего не ухудшил по сравнению с Ющенко. То, что он "майже монополізував те, що називають "обналичкой" - вас сильно трогало? Вам не всё равно, кому принадлежит обналичка? Другое дело, если бы при Ющенко этого не было, а при Януке появилось, тогда это была бы серьёзная вина.
Кому вы больше доверяете касательно того, что они будут делать, Зеленскому или Путину?
Ответ достаточно логичный - с врагом всё понятно, он враг и будет стремиться нанести вам максимальный вред. В т.ч. и убить. С "другом" в политике значительно сложнее.
Ваша відповідь логічна, але не вірна. Арестович це не просто "якийсь чувак", а це чувак, який хоче стати президентом України. Зеленський - його конкурент. Арестовичу вигідно очорнити свого конкурента. Хоча я вірю Арестовичу, напевно він дійсно так думає. Але його пояснення своєї думки було зманіпульоване для його власної вигоди. Типова поведінка зацікавленого політика.
Не увидел очернения конкурента. А по сравнению с тем, что говорят политики о конкурентах во время предвыборной борьбы, так это вообще чуть ли не похвала.
P.s. И не увидел, почему мой ответ не верен. Только потому, что вам хочется объяснить иначе?
andrijk777 написав:Я задав конкретне питання: Чому перемовини почались на 4 день війни?
А когда они должны были начаться? На 1-й? 14-й? 104-й?
Візьміть відомі вам війни і випишіть в стовпчик коли почались перемовини. Почну з нашої війни: 1. Перемовини - 4 день, тривалість війни - більше 1000 днів. .......... Ось продовжіть далі, апроксимуйте результат і отримаєте відповідь на своє питання.
Спасибо за задание! А можно я не буду его выполнять? Вы хотите что-то сказать/доказать? Так вы и сделайте это.