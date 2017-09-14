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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11546115471154811549>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 99
до кінця 2024 року
16%
16
до квітня 2025 року
7%
7
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
15
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
43%
43
Всього голосів : 99
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 02:28

  detroytred написав:Поспішали, бо руйнування-смерті-витрати і розкручування спіралі війни з кожним днем ---- тобто зростання ризиків втягування у затяжну війну.
Тому і поспішали.

Ой, мене щас стошнить.
Які ж вони добрі ці наші можновладці, думали тільки про народ і більше ні про кого.
Вже на 4 день думали тільки про руйнування-смерті-витрати а те що ці руйнування-смерті-витрати тривають вже 1000 днів не думають чогось. :D :D 4 дні - це капець багато буде руйнувань, а тисяча днів - фігня, давайте ми ще 1000 днів повоюємо. :D

У вас звичайно оригінальне бачення дій влади. Навіть не очікував на таку відповідь.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 02:33

Війна закінчиться тільки тоді коли корупція закінчиться - тільки так.
fernancarbajal0
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 02:34

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Ні. Ще не бачив.

вот тут интересный момент кому арестович больше доверяет зеленскому или путину
https://youtu.be/zB0yappTOYc?si=1Fx1aV_Zl6maIf4e&t=2936

и дальше набор манипуляций, который я не хочу цитировать.

невозможно доверять врагу, он этим воспользуется и убьет тебя. но у арестовича "путин враг" и "доверие" как то уживаются с тем сколько мирных жизней унес путин.

Не надо передёргивать.
Вопрос был:
Кому вы больше доверяете касательно того, что они будут делать, Зеленскому или Путину?

Ответ достаточно логичный - с врагом всё понятно, он враг и будет стремиться нанести вам максимальный вред. В т.ч. и убить.
С "другом" в политике значительно сложнее.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 02:39

  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:Я задав конкретне питання: Чому перемовини почались на 4 день війни?

А когда они должны были начаться? На 1-й? 14-й? 104-й?

Візьміть відомі вам війни і випишіть в стовпчик коли почались перемовини.
Почну з нашої війни: 1. Перемовини - 4 день, тривалість війни - більше 1000 днів.
..........
Ось продовжіть далі, апроксимуйте результат і отримаєте відповідь на своє питання.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 02:47

  ЛАД написав:
  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Ні. Ще не бачив.

вот тут интересный момент кому арестович больше доверяет зеленскому или путину
https://youtu.be/zB0yappTOYc?si=1Fx1aV_Zl6maIf4e&t=2936

и дальше набор манипуляций, который я не хочу цитировать.

невозможно доверять врагу, он этим воспользуется и убьет тебя. но у арестовича "путин враг" и "доверие" как то уживаются с тем сколько мирных жизней унес путин.

Не надо передёргивать.
Вопрос был:
Кому вы больше доверяете касательно того, что они будут делать, Зеленскому или Путину?

Ответ достаточно логичный - с врагом всё понятно, он враг и будет стремиться нанести вам максимальный вред. В т.ч. и убить.
С "другом" в политике значительно сложнее.

Ваша відповідь логічна, але не вірна. :D
Арестович це не просто "якийсь чувак", а це чувак, який хоче стати президентом України. Зеленський - його конкурент. Арестовичу вигідно очорнити свого конкурента.
Хоча я вірю Арестовичу, напевно він дійсно так думає. Але його пояснення своєї думки було зманіпульоване для його власної вигоди.
Типова поведінка зацікавленого політика.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 02:55

  Wirująświatła написав:
  Господар Вельзевула написав:Арестовича я считаю умным человеком.
арестович намного умнее тех, кем он манипулирует. даже здесь
https://www.youtube.com/watch?v=f8o_dZ9sQkg&t=363s он обвиняя радикалов, порошенко и зеленского в развязывании войны "забывает" какая в ней роль путина. Человек с марса и посмотрев это интервью мог бы подумать, что это зеленский напал на рф. прямая манипуляция, несущественное выдается за первопричину (не выполнили минские и парижские договоренности), а существенное где то теряется. Например ультиматум по откату нато на 1992 год Байдену или переговоры Макрона/Шольца в феврале 2022, когда топ политикам отговорить путина от войны было невозможно. Уже этот факт указывает что причина войны не в зеленском (его бы тихо заменили по состоянию здоровья, делов то) и не в радикалах порошенко.
Вина Путина несомненна, всем понятна и всеми признана и тут нечего обсуждать. И Арестович говорит не для "человека с марса". Повторить ещё раз очевидное? Зачем? Повлиять на Путина мы не можем. "Усовестить" его вряд ли удастся.
А вот проанализировать свои ошибки хотя бы для того, чтобы не повторять их, смысл есть. И необходимость.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 03:06

  andrijk777 написав:
  detroytred написав:- нам: що швидко не програємо точно.
Треба шукати інше рішення. Це вигідно обом. Ніж продовження - тобто шлях на виснаження.

Якщо ТОЧНО швидко не програємо то навіщо так спішити?
Не нормально(з історичної точки зору) так швидко розпочинати перемовини.
Так я це і написав вище. Зе і Ко думали що "це кінець". Тому так спішили.

по суті ніяких перемовин толком і не було, про що ви спорите ))
арахамія приїхав в кросах і блайзері - сказав "що вєлєно", кулєба лопатний +- те саме.
потім Кримом торгувати почали, абарамовічі і швидкий "канєц пєрєгаворам"...
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 03:11

  Shaman написав:..........
тому найгіршим президентом був Яник, й його кінець зайве тому підтвердження... але так, був за російську мову й прихильником УПЦ МП, тому багато хто згадує з теплотою...
С Януком всё было понятно с самого начала и я от него ничего не ожидал.
Но по факту он ничего не ухудшил по сравнению с Ющенко. То, что он "майже монополізував те, що називають "обналичкой" - вас сильно трогало? Вам не всё равно, кому принадлежит обналичка? Другое дело, если бы при Ющенко этого не было, а при Януке появилось, тогда это была бы серьёзная вина.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 03:39

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:.............
Вопрос был:
Кому вы больше доверяете касательно того, что они будут делать, Зеленскому или Путину?

Ответ достаточно логичный - с врагом всё понятно, он враг и будет стремиться нанести вам максимальный вред. В т.ч. и убить.
С "другом" в политике значительно сложнее.

Ваша відповідь логічна, але не вірна. :D
Арестович це не просто "якийсь чувак", а це чувак, який хоче стати президентом України. Зеленський - його конкурент. Арестовичу вигідно очорнити свого конкурента.
Хоча я вірю Арестовичу, напевно він дійсно так думає. Але його пояснення своєї думки було зманіпульоване для його власної вигоди.
Типова поведінка зацікавленого політика.
Не увидел очернения конкурента.
А по сравнению с тем, что говорят политики о конкурентах во время предвыборной борьбы, так это вообще чуть ли не похвала.

P.s. И не увидел, почему мой ответ не верен. Только потому, что вам хочется объяснить иначе?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 03:43

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:Я задав конкретне питання: Чому перемовини почались на 4 день війни?

А когда они должны были начаться? На 1-й? 14-й? 104-й?

Візьміть відомі вам війни і випишіть в стовпчик коли почались перемовини.
Почну з нашої війни: 1. Перемовини - 4 день, тривалість війни - більше 1000 днів.
..........
Ось продовжіть далі, апроксимуйте результат і отримаєте відповідь на своє питання.

Спасибо за задание!
А можно я не буду его выполнять?
Вы хотите что-то сказать/доказать? Так вы и сделайте это.
ЛАД
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