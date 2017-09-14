|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Суб 28 гру, 2024 03:54
budivelnik написав:
.........
я правий?
Спорить с прапором - себя не уважать.
Удивляюсь, как у detroytred
"а хватает терпения.
Сифилис у Ленина - одно из предположений.
Но если даже так, то это не доказывает ровным счётом ничего.
У многих великих людей были и есть "недостатки".
Чайковский был гомосексуалистом, но это не отменяет того факта, что он был великим композитором.
О Бетховене тоже были предположения о глухоте из-за сифилиса. И что?
Это великие люди, которые оставили след в истории.
Если вам интереснее копаться в их грязном белье, чем разбираться с их наследием, то это, конечно, ваше право. У каждого свои интересы.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 32089
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5288 раз.
- Подякували: 4826 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Суб 28 гру, 2024 07:44
ЛАД написав: Shaman написав:
..........
тому найгіршим президентом був Яник, й його кінець зайве тому підтвердження... але так, був за російську мову й прихильником УПЦ МП, тому багато хто згадує з теплотою...
С Януком всё было понятно с самого начала и я от него ничего не ожидал.
Но по факту он ничего не ухудшил по сравнению с Ющенко. То, что он "майже монополізував те, що називають "обналичкой" - вас сильно трогало? Вам не всё равно, кому принадлежит обналичка? Другое дело, если бы при Ющенко этого не было, а при Януке появилось, тогда это была бы серьёзная вина.
А сейчас обналички нет видимо. Что конкретно не то сделал Янык? Детей побил? Так щас бьют, пакуют и ничего. Продлил аренду флота россии? Так щас вот продлят аренду газовой трубы - и ничего. В Европу не хотел? Ну вот она Европа, лучше жить стало? Даже до войны? Мне нет.
-
katso
-
-
- Повідомлень: 1314
- З нами з: 16.05.12
- Подякував: 117 раз.
- Подякували: 245 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 28 гру, 2024 08:11
ЛАД написав:
Вопрос был:
Кому вы больше доверяете касательно того, что они будут делать, Зеленскому или Путину?
Ответ достаточно логичный - с врагом всё понятно, он враг и будет стремиться нанести вам максимальный вред. В т.ч. и убить.
С "другом" в политике значительно сложнее.
загуглите что такое доверие.
Доверие в социологии и психологии — открытые взаимоотношения между людьми (либо между человеком и субъектом), содержащие уверенность в порядочности другого человека (субъекта), с которым доверяющий находится в тех или иных отношениях. Доверие считается основой всех социальных институтов
убеждённость в честности, добросовестности, искренности кого-либо, в правильности чего-либо и основанное на этом отношение к кому-либо или к чему-либо
Ваша глупость и желание выглядеть умным пробила очередное дно.
Если бы вопрос был кто больше предсказуем Путин или Зеленский, выбор Путина можно было понять, хотя такая формулировка глупая, конечно враг более предсказуем, в том смысле, что дружить с вами он не собирается.
Но вопрос был именно про доверие. В крайнем случае можно было съехать, что не доверяю никому.
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 26677
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2419 раз.
- Подякували: 3398 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
Додано: Суб 28 гру, 2024 08:33
katso написав:
Что конкретно не то сделал Янык? Детей побил? Так щас бьют, пакуют и ничего. Продлил аренду флота россии? Так щас вот продлят аренду газовой трубы - и ничего. В Европу не хотел? Ну вот она Европа, лучше жить стало? Даже до войны? Мне нет.
бизнесы отжимал. ювт в тюрьму засадил. обычным смертным он не сделал (до майдана) ничего плохого, наоборот держал курс доллара сжигая резервы, иногда козлами обозвал. Баграеву пришлось вступить в партию регионов, чтобы тавр медиа не забрали.
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 26677
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2419 раз.
- Подякували: 3398 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Wirująświatła
і 0 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|26
|79105
|
|
|1493
|252117
|
|
|6076
|891041
|
|