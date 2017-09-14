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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 28 гру, 2024 03:54
budivelnik написав:
.........
я правий?
Спорить с прапором - себя не уважать.
Удивляюсь, как у detroytred
"а хватает терпения.
Сифилис у Ленина - одно из предположений.
Но если даже так, то это не доказывает ровным счётом ничего.
У многих великих людей были и есть "недостатки".
Чайковский был гомосексуалистом, но это не отменяет того факта, что он был великим композитором.
О Бетховене тоже были предположения о глухоте из-за сифилиса. И что?
Это великие люди, которые оставили след в истории.
Если вам интереснее копаться в их грязном белье, чем разбираться с их наследием, то это, конечно, ваше право. У каждого свои интересы.
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ЛАД
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Додано: Суб 28 гру, 2024 07:44
ЛАД написав: Shaman написав:
..........
тому найгіршим президентом був Яник, й його кінець зайве тому підтвердження... але так, був за російську мову й прихильником УПЦ МП, тому багато хто згадує з теплотою...
С Януком всё было понятно с самого начала и я от него ничего не ожидал.
Но по факту он ничего не ухудшил по сравнению с Ющенко. То, что он "майже монополізував те, що називають "обналичкой" - вас сильно трогало? Вам не всё равно, кому принадлежит обналичка? Другое дело, если бы при Ющенко этого не было, а при Януке появилось, тогда это была бы серьёзная вина.
А сейчас обналички нет видимо. Что конкретно не то сделал Янык? Детей побил? Так щас бьют, пакуют и ничего. Продлил аренду флота россии? Так щас вот продлят аренду газовой трубы - и ничего. В Европу не хотел? Ну вот она Европа, лучше жить стало? Даже до войны? Мне нет.
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katso
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Додано: Суб 28 гру, 2024 08:11
ЛАД написав:
Вопрос был:
Кому вы больше доверяете касательно того, что они будут делать, Зеленскому или Путину?
Ответ достаточно логичный - с врагом всё понятно, он враг и будет стремиться нанести вам максимальный вред. В т.ч. и убить.
С "другом" в политике значительно сложнее.
загуглите что такое доверие.
Доверие в социологии и психологии — открытые взаимоотношения между людьми (либо между человеком и субъектом), содержащие уверенность в порядочности другого человека (субъекта), с которым доверяющий находится в тех или иных отношениях. Доверие считается основой всех социальных институтов
убеждённость в честности, добросовестности, искренности кого-либо, в правильности чего-либо и основанное на этом отношение к кому-либо или к чему-либо
Ваша глупость и желание выглядеть умным пробила очередное дно.
Если бы вопрос был кто больше предсказуем Путин или Зеленский, выбор Путина можно было понять, хотя такая формулировка глупая, конечно враг более предсказуем, в том смысле, что дружить с вами он не собирается.
Но вопрос был именно про доверие. В крайнем случае можно было съехать, что не доверяю никому.
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Додано: Суб 28 гру, 2024 08:33
katso написав:
Что конкретно не то сделал Янык? Детей побил? Так щас бьют, пакуют и ничего. Продлил аренду флота россии? Так щас вот продлят аренду газовой трубы - и ничего. В Европу не хотел? Ну вот она Европа, лучше жить стало? Даже до войны? Мне нет.
бизнесы отжимал. ювт в тюрьму засадил. обычным смертным он не сделал (до майдана) ничего плохого, наоборот держал курс доллара сжигая резервы, иногда козлами обзывал. Баграеву пришлось вступить в партию регионов, чтобы тавр медиа не забрали. Для бизнесов близких к ПР был запрет на работу с бизнесами, связанными с другими политиками. Я как раз был руководителем среднего звена в то время и этот запрет до меня на совещаниях доводили. Медленно ползущая диктатура. Лет через 10-20 имели бы то, что сейчас на рф.
сейчас попытки неопытных политиков быстро сколотить диктатуру. До диктатуры пока еще далеко, но комуто очень очень хочется. Следующий шаг Европе и Трампу придется решать, нужен ли им карманный диктатор за 20+ ярдов в год. По Трампу я ответ знаю. "Победители всем нужны, проигравшие никому".
Карманный путин стоит Си дешевле и с него есть что взять.
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Додано: Суб 28 гру, 2024 08:53
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Додано: Суб 28 гру, 2024 09:56
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Додано: Суб 28 гру, 2024 10:00
andrijk777 написав: detroytred написав:
Поспішали, бо руйнування-смерті-витрати і розкручування спіралі війни з кожним днем ---- тобто зростання ризиків втягування у затяжну війну.
Тому і поспішали.
Ой, мене щас стошнить.
Які ж вони добрі ці наші можновладці, думали тільки про народ і більше ні про кого.
Вже на 4 день думали тільки про руйнування-смерті-витрати а те що ці руйнування-смерті-витрати тривають вже 1000 днів не думають чогось.
4 дні - це капець багато буде руйнувань, а тисяча днів - фігня, давайте ми ще 1000 днів повоюємо.
У вас звичайно оригінальне бачення дій влади. Навіть не очікував на таку відповідь.
Все суто прагматично:
в чому складність для влади з кожним наступним днем піти у перемовини (з метою перемир'я) на компроміс з ворогом (тобто зробити якісь поступки)?
Бо виникне питання до влади: нахіба були отакі втрати-руйнування (чому не зробили цього раніше)? За що стільки крові пролито? Щоб отак поступитися ворогу.
Тобто ситуація з продовженням кожного дня війни прямувала отоді до двох крайнощів: або Перемога-репарації-контрибуції, або б'ємось до останнього (до повного виснаження).
Тому й відбулася хоч якась спроба домовитись.
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Додано: Суб 28 гру, 2024 10:09
detroytred написав:
Бо виникне питання до влади: нахіба були отакі втрати-руйнування (чому не зробили цього раніше)? За що стільки крові пролито? Щоб отак поступитися ворогу.
если подать в отставку такой вопрос не возникнет, как сейчас не упрекают Залужного в провале контрнаступления. Очевидно появилась диллема оставаться у власти как можно дольше, ценой бесконечной войны ( б'ємось до останнього (до повного виснаження).) или уйти передав правление тем кто сможет договориться с путиным. Людей готовы ли они биться до последней капли крови спросили? Или все порешали за нас, кто будето презЕдент, а кого бусифицировать.
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