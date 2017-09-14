Додано: Суб 28 гру, 2024 08:33

katso написав: Что конкретно не то сделал Янык? Детей побил? Так щас бьют, пакуют и ничего. Продлил аренду флота россии? Так щас вот продлят аренду газовой трубы - и ничего. В Европу не хотел? Ну вот она Европа, лучше жить стало? Даже до войны? Мне нет. Что конкретно не то сделал Янык? Детей побил? Так щас бьют, пакуют и ничего. Продлил аренду флота россии? Так щас вот продлят аренду газовой трубы - и ничего. В Европу не хотел? Ну вот она Европа, лучше жить стало? Даже до войны? Мне нет.

бизнесы отжимал. ювт в тюрьму засадил. обычным смертным он не сделал (до майдана) ничего плохого, наоборот держал курс доллара сжигая резервы, иногда козлами обзывал. Баграеву пришлось вступить в партию регионов, чтобы тавр медиа не забрали. Для бизнесов близких к ПР был запрет на работу с бизнесами, связанными с другими политиками. Я как раз был руководителем среднего звена в то время и этот запрет до меня на совещаниях доводили. Медленно ползущая диктатура. Лет через 10-20 имели бы то, что сейчас на рф.сейчас попытки неопытных политиков быстро сколотить диктатуру. До диктатуры пока еще далеко, но комуто очень очень хочется. Следующий шаг Европе и Трампу придется решать, нужен ли им карманный диктатор за 20+ ярдов в год. По Трампу я ответ знаю. "Победители всем нужны, проигравшие никому".Карманный путин стоит Си дешевле и с него есть что взять.