Bloomberg: Сделка по транзиту газа между Украиной и Россией переживает критический момент истины.



▪️Будущее транзита газа через Украину находится на переломном этапе. Если до среды не удастся заключить сделку в последнюю минуту, поток миллиардов кубометров газа может прекратиться.



▪️Украина находится под давлением премьера Словакии Роберта Фицо и группы центральноевропейских компаний, которые требуют, чтобы газ продолжал поступать от восточной границы с Россией к покупателям Евросоюза после истечения срока действия соглашения о транзите 31 декабря.



▪️Риторика с обеих сторон ужесточилась. Владимир обвинил Фицо в заключении «теневых соглашений» с Владимиром Путиным. Словацкий лидер накануне пригрозил прекратить поставки электроэнергии своему восточному соседу.



▪️Принимая решение о прекращении транзита, украинский лидер должен учитывать необходимость защиты 38 600-километровой системы газопроводов страны. За последние три года эта сеть, одна из крупнейших в мире, не подвергалась нападениям, поскольку через нее шел российский газ.



▪️Если это прекратится, система может стать мишенью для атак, как это уже было с газохранилищами и источниками питания. Это также создаст технические проблемы, которые затруднят отопление домов по всей Украине в зимний период.



▪️«Вопрос о рисках для украинской инфраструктуры находит отклик в дипломатических дискуссиях», — говорит Кристиан Эгенхофер, научный сотрудник аналитического центра CEPS в Брюсселе. «Это может оказаться спасательным кругом для Зеленского, если он согласится на продолжение транзита».



▪️И для Путина, и для Фицо наиболее выгодным вариантом было бы продолжение закупок газа европейскими покупателями напрямую у «Газпрома». В этом случае Россия останется на рынке ЕС без необходимости делиться доходами с посредниками, а Словакия сэкономит на дополнительных расходах на транзит, говорят люди, знакомые с ходом переговоров.



▪️МИД Украины заявил в пятницу, что переговоры продолжаются и нельзя полностью исключать возможность заключения сделки в последнюю минуту.



▪️В феврале исполнительная власть ЕС представит план по дальнейшему отказу от российского ископаемого топлива, которое, по ее мнению, Кремль превратил в политическое оружие. Его реализация зависит от стран-членов: помимо трубопроводных поставок в Словакию и Венгрию, российский сжиженный природный газ также поставляется в порты Франции, Бельгии и Испании.



▪️«Ссора из-за российского газа усугубит отношения между членами ЕС, что вполне соответствует интересам России, заинтересованной в том, чтобы европейская поддержка Украины прекратилась», — говорит Бота Илияс, старший аналитик PRISM, компании, занимающейся стратегической разведкой.



▪️Прекращение поставок газа через Украину окажет «незначительное» влияние на европейские цены на газ, заявила Еврокомиссия, отметив, что рынки уже учли прекращение транзитной сделки.



▪️В этом году цены на газ в Европе выросли на 48% в преддверии сокращения поставок в сочетании с быстрым истощением запасов газа из-за периодов холодной и безветренной погоды. Хотя цены еще далеки от рекордов 2022 года, достигнутых во время энергетического кризиса, они достаточно высоки, чтобы повлиять на домохозяйства и производителей



▪️Отсутствие межправительственного соглашения между Россией и Украиной осложняет, но не исключает возможность заключения коммерческой сделки с участием европейских компаний.



▪️Словацкая газовая компания Slovensky Plynarensky Priemysel AS и ее оператор газовых сетей Eustream AS, а также венгерская Mol Hungarian Oil and Gas Plc. , торговые ассоциации и крупные промышленные потребители из Австрии и Италии обратились к Зеленскому с просьбой разрешить продолжить поставки.



▪️Обсуждаемый объем составляет 15 миллиардов кубометров в год, то есть столько, сколько сейчас проходит по украинским трубопроводам.



▪️В связи с приближением крайнего срока рассматриваются альтернативные решения. По словам людей, знакомых с ходом переговоров, SPP ведет переговоры с государственной нефтяной компанией Азербайджана о поставках азербайджанского газа.



▪️Для этого может потребоваться обмен между «Газпромом» и Socar, при котором азербайджанская компания будет покупать соответствующие объемы у России, чтобы поставлять их европейским покупателям.



▪️Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также предложил перенести место продажи российского газа на физическую границу между Россией и Украиной, что передаст право собственности на газ европейским покупателям и обяжет Украину обеспечить транзит в соответствии с ее соглашением о свободной торговле с ЕС.



▪️До февраля 2022 года Россия была главным поставщиком газа в ЕС, обеспечивая более 40 % его импорта. После начала конфликта на Украине и сокращения поставок Европа ускорила отказ от российских энергоносителей. В прошлом году доля российского газа в импорте ЕС составила около 8%.



▪️Разрешение дальнейшего транзита российского газа через Украину также подорвет сигнал, что ЕС больше не может вести дела с путинской Россией — утверждает Бенджамин Шмитт, научный сотрудник аналитического центра CEPA.



▪️«Ставки не могут быть выше. Продолжение транзита российского газа в любой форме — будь то через открытое продление контракта с контролируемым Кремлем «Газпромом» или под любым другим названием, но все равно де-факто российским — будет опасным для Украины», — считает эксперт.