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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1154811549115501155111552>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 99
до кінця 2024 року
16%
16
до квітня 2025 року
7%
7
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
15
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
43%
43
Всього голосів : 99
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 11:40

  andrijk777 написав:Ваша відповідь логічна, але не вірна. :D
Арестович це не просто "якийсь чувак", а це чувак, який хоче стати президентом України. Зеленський - його конкурент. Арестовичу вигідно очорнити свого конкурента.
Хоча я вірю Арестовичу, напевно він дійсно так думає. Але його пояснення своєї думки було зманіпульоване для його власної вигоди.
Типова поведінка зацікавленого політика.

Хто, Люся і президент? Хватить тягнути сюди цього бігунця, втік то хай його емігранти оберуть своїм ватажком, якщо так дуже подобається. Хоча вже навіть вовчиці і ті не ведуться на його солодкувато-брехливий тембр голосу.
І до речі, Конституція України: Президентом України може бути обраний громадянин України, який досяг тридцяти п'яти років, має право голосу, проживає в Україні протягом десяти останніх перед днем виборів років та володіє державною мовою. Так що як мінімум до 2035 Арестович в прольоті, а там якраз у іншого вована закінчуються повноваження, де конституцію можна під конкретну людину поміняти (наприклад, агент Люся)
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 11:50

  katso написав:
  ЛАД написав:
  Shaman написав:..........
тому найгіршим президентом був Яник, й його кінець зайве тому підтвердження... але так, був за російську мову й прихильником УПЦ МП, тому багато хто згадує з теплотою...
С Януком всё было понятно с самого начала и я от него ничего не ожидал.
Но по факту он ничего не ухудшил по сравнению с Ющенко. То, что он "майже монополізував те, що називають "обналичкой" - вас сильно трогало? Вам не всё равно, кому принадлежит обналичка? Другое дело, если бы при Ющенко этого не было, а при Януке появилось, тогда это была бы серьёзная вина.


А сейчас обналички нет видимо. Что конкретно не то сделал Янык? Детей побил? Так щас бьют, пакуют и ничего. Продлил аренду флота россии? Так щас вот продлят аренду газовой трубы - и ничего. В Европу не хотел? Ну вот она Европа, лучше жить стало? Даже до войны? Мне нет.
Вот поэтому я и не считаю его худшим президентом.
Обычный.
Такой же, как все.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 11:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Принимая решение о прекращении транзита, украинский лидер должен учитывать необходимость защиты 38 600-километровой системы газопроводов страны. За последние три года эта сеть, одна из крупнейших в мире, не подвергалась нападениям, поскольку через нее шел российский газ.

▪️Если это прекратится, система может стать мишенью для атак, как это уже было с газохранилищами и источниками питания. Это также создаст технические проблемы, которые затруднят отопление домов по всей Украине в зимний период.



Можу помилятись, але домовленості не чіпати газову інфраструктуру взаємні.
Якщо не домовляться про транзит, то ймовірність атак на укр. ГТС висока. Але чи прикрита у кацапів ГТС? І чи не замерзнуть там міста , якщо по ній вдарять, да під морози -20


Хтось щось читав (у відкритих, звичайно) що там остання атака кацапів у Бурштині пошкодила? Бо вимикалєння світла після удару було лише перший день. Далі у нас взагалі без вимкнень.

має право голосу, проживає в Україні протягом десяти останніх перед днем виборів років


Там наче є якесь розʼяснення , що таке проживає, скільки можна бути відсутнім. Можливо він «в рамках» відсутній. Хоча такого вужа не треба пускати у найвищу політику.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 12:07

  ЛАД написав: Вот поэтому я и не считаю его худшим президентом.
Обычный.
Такой же, как все.

Обичний??? Найтупіший президент-бидляк, який тільки міг бути. Навіть Зеленський у порівнянні з ним виглядає ерудитом. Як не як, хоч на середній рівень англійської вийшов. А Яник, крім захоплення всіх гілок влади донецькими, що доброго (хай навіть "обичного") зробив? Я особисто працював у банку, де крім нашого офіційного відділу, був такий же напівофіційний (бо ніхто особо не ховався, думали вони навічно) відділ обналу, де пропонувалося замість умовних 25% податків державі заплатити 15%, але напряму в касу "сім'ї".
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 12:09

  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:Вопрос был:
Кому вы больше доверяете касательно того, что они будут делать, Зеленскому или Путину?

Ответ достаточно логичный - с врагом всё понятно, он враг и будет стремиться нанести вам максимальный вред. В т.ч. и убить.
С "другом" в политике значительно сложнее.
загуглите что такое доверие.
............
Ваша глупость и желание выглядеть умным пробила очередное дно.
........

1. Научитесь культуре цитирования.
Можно сократить цитату, выделив то, что вам нужно.
Но нельзя искажать цитату. У меня было выделение, которое вы почему-то убрали (сейчас я восстановил).
2. Девочка вы наша обидчивая, я, вроде, о ваших умственных способностях ничего не писал. У вас позавчера прозвучало редкое по самокритичности признание:
не вся информация поддаётся логическому осмыслению (говорят до 20%). БОльшая часть моих постов имеет цель вызвать у форумчан те или иные ощущения и абсолютно бессмысленна с точки зрения логики.

3. Идите вы ... к макакам. Там вас примут, обогреют, альфа-самец возьмёт вас под своё нежное крылышко. И вам с ними будет хорошо и уютно, не так, как с людьми. И никто не будет требовать подчинения, идти на фронт и убивать врагов.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 12:21

  Hotab написав:Там наче є якесь розʼяснення , що таке проживає, скільки можна бути відсутнім. Можливо він «в рамках» відсутній. Хоча такого вужа не треба пускати у найвищу політику.

Наскільки я знаю, то треба більшість днів у році бути у країні, тобто 365(366)/2+1. Ну напевно є виключення, коли по службі (наприклад, посол в Великій Британії або миротворець на Балканах і тп). Але блогер-бігунець у виключення точно не попадає
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 12:24

2025 год трампа

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Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 12:25

  Wirująświatła написав:

Трешак.
Все та ж пластинка, як і раніше.
Протирічить сам собі. Постійно.
Наприклад, американці, якщо перестануть купувати китайське імпортне, то це пльохо ---- коли сам же своїм співає: імпортозаміщення... чудово.

Ну і повний сюр логіки: полонених українців в 6 раз більше, тому таке ж співвідношення по 200 і 300. Тобто втрати в українців навіть не рівні з рашиками, а в 6 раз більші.
_________________
Ну і так по всьому.
Але цікавий момент:
всі питали стосовно своїх країн, а британська представниця стосовно Штатів (Трампа і Байдена) --- )))
_________________
Ну і все ж таки пу проговорився на що розраховує. В його ж формулюваннях:
- десь до весни (чи весною? весна прозвучала) Зе понижує вік мобілізації (тобто робить свою справу) і його прибирають, партнери дожимають на проведення виборів, і вже з новим президентом рфія буде пробувати говорити. В цей час Трамп ставить національні інтереси вище глобальних ліберальних цінностей і зменшує допомогу Україні.

Правда, серед сказаного він ще якось вставив, що на реалізацію всього оцього потрібен приблизно рік.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 12:30

detroytred мне понравилось "не мы начали эту войну", типа майдановцы начали стрелять в несогласных. Шото я не помню чтобы кто то в 2014 стрелял по рф. То есть "несогласных" он автоматически сделал регионами рф.

материал мегаинтересный, всем рекомендую посмотреть хотя бы частично.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 12:32

Славко про стратегію

flyman
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