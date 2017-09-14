|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Суб 28 гру, 2024 12:38
The_Rebel написав: ЛАД написав:
Вот поэтому я и не считаю его худшим президентом.
Обычный.
Такой же, как все.
Обичний??? Найтупіший президент-бидляк, який тільки міг бути. Навіть Зеленський у порівнянні з ним виглядає ерудитом. Як не як, хоч на середній рівень англійської вийшов. А Яник, крім захоплення всіх гілок влади донецькими, що доброго (хай навіть "обичного") зробив? Я особисто працював у банку, де крім нашого офіційного відділу, був такий же напівофіційний (бо ніхто особо не ховався, думали вони навічно) відділ обналу, де пропонувалося замість умовних 25% податків державі заплатити 15%, але напряму в касу "сім'ї".
Но-но-но)))
Янек практично все підготував до євроасоціації.
Залишалось лише підпис поставити.
І фактично це він! Саме Яник! А не будь-хто інший зміг і нахилив до євронапрямку старих регіоналів, які були категорично проти руху в напрямку Європи (бо дивились в бік рфії).
Донбас арена махала європрапорами...
І не було галасу про руцький мир тощо. На Донбасі.
Але щось пішло не так..............
Тепер дякувати треба оцим вумникам..., які не змогли домовитись з Януком. І зробили так, що він кинувся в обійми пу.
Це ж треба було таке зробити...
А тепер ціна...
І дорожче, ніж 15% наліком((
Востаннє редагувалось detroytred
в Суб 28 гру, 2024 12:39, всього редагувалось 1 раз.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 31519
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3230 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 28 гру, 2024 12:38
detroytred написав: Wirująświatła написав:
Трешак.
Все та ж пластинка, як і раніше.
Протирічить сам собі. Постійно.
Наприклад, американці, якщо перестануть купувати китайське імпортне, то це пльохо ---- коли сам же своїм співає: імпортозаміщення... чудово.
Ну і повний сюр логіки: полонених українців в 6 раз більше, тому таке ж співвідношення по 200 і 300. Тобто втрати в українців навіть не рівні з рашиками, а в 6 раз більші.
_________________
Ну і так по всьому.
Але цікавий момент:
всі питали стосовно своїх країн, а британська представниця стосовно Штатів (Трампа і Байдена) --- )))
_________________
Ну і все ж таки пу проговорився на що розраховує. В його ж формулюваннях:
- десь до весни (чи весною? весна прозвучала) Зе понижує вік мобілізації (тобто робить свою справу) і його прибирають, партнери дожимають на проведення виборів, і вже з новим президентом рфія буде пробувати говорити. В цей час Трамп ставить національні інтереси вище глобальних ліберальних цінностей і зменшує допомогу Україні.
Правда, серед сказаного він ще якось вставив, що на реалізацію всього оцього потрібен приблизно рік.
це червень місяць.наіщо зараз вкинули. Може щоб нагадати словами путіна, що у 22-му домовленості були підписані, але зірвані...тільки воно щось ляпає про кінець 22-го а не квітень-травень
-
d44
-
-
- Повідомлень: 565
- З нами з: 07.03.14
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 71 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Суб 28 гру, 2024 12:44
ЛАД написав:
3. Идите вы ... к макакам. Там вас примут, обогреют, альфа-самец возьмёт вас под своё нежное крылышко. И вам с ними будет хорошо и уютно, не так, как с людьми.
Тут все просто. Існує антиконцепція первородного гріху - ідея благородного дикаря.
Це болячка гуманістів -людина по своїй суті хороша, но суспільство її портить) якщо є злочинці чи там маньяки то це хвороба суспільства, а вони жєртви обстоятєльств)
Воно і за совіцького союзу мєлькало, типу в первіснообщинному ладі був комунізм).
Або помните франкового Захара Беркута? Правильна община з казковими здатностями до самоорганізації і її антипод цивілізований і зіпсутий боярин?
Ну а якщо розвивати цю теорію далі можно і до макак дійти)
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 1596
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 107 раз.
- Подякували: 44 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 28 гру, 2024 12:50
d44 написав: detroytred написав: Wirująświatła написав:
Трешак.
Все та ж пластинка, як і раніше.
Протирічить сам собі. Постійно.
Наприклад, американці, якщо перестануть купувати китайське імпортне, то це пльохо ---- коли сам же своїм співає: імпортозаміщення... чудово.
Ну і повний сюр логіки: полонених українців в 6 раз більше, тому таке ж співвідношення по 200 і 300. Тобто втрати в українців навіть не рівні з рашиками, а в 6 раз більші.
_________________
Ну і так по всьому.
Але цікавий момент:
всі питали стосовно своїх країн, а британська представниця стосовно Штатів (Трампа і Байдена) --- )))
_________________
Ну і все ж таки пу проговорився на що розраховує. В його ж формулюваннях:
- десь до весни (чи весною? весна прозвучала) Зе понижує вік мобілізації (тобто робить свою справу) і його прибирають, партнери дожимають на проведення виборів, і вже з новим президентом рфія буде пробувати говорити. В цей час Трамп ставить національні інтереси вище глобальних ліберальних цінностей і зменшує допомогу Україні.
Правда, серед сказаного він ще якось вставив, що на реалізацію всього оцього потрібен приблизно рік.
це червень місяць.наіщо зараз вкинули. Може щоб нагадати словами путіна, що у 22-му домовленості були підписані, але зірвані...тільки воно щось ляпає про кінець 22-го а не квітень-травень
південний калідор
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 37679
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1593 раз.
- Подякували: 2800 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Суб 28 гру, 2024 12:50
Banderlog написав:
Це болячка гуманістів -людина по своїй суті хороша, но суспільство її портить)
это неверное понимание, приматы все разные, и если макаки-резусы добродушные и живут без насилия, у шимпанзе и павианов всё иначе. Вожак влияет на стаю, стая влияет на каждого её члена и на вожака, если он дурак.
Каждая конкретная ветка эволюции развивалась своим путём. Нет такого что "все человечество вышло из одной пещеры". Поэтому надо смотреть кто достиг бо
льших результатов и анализировать почему. А если опираться на то что человек по своей сути кровожадный и жестокий, тогда всем велено воевать, а заводить детей нет смысла. Зачем, чтобы над ними в школе/армии (и далее на войне/в плену) издевались, и насиловали как в Буче?
Как раз человечество и расплодилось благодаря тому, что массового насилия не было. Оно появилось относительно недавно (1я, 2я мировая, применение яо в Хиросиме).
А вообще вы мне нравитесь, воевать до конца жизни не хотите, но идеи гуманистов которые могут вас вытащить из блиндажа считаете болячкой. Как товаши идеи не сильно вас вытаскивают. Вас либо все устраивает и вы тут кокетничаете, либо в вашей консерватории надо что то подправить.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Суб 28 гру, 2024 13:01, всього редагувалось 9 разів.
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 26683
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2419 раз.
- Подякували: 3398 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
Додано: Суб 28 гру, 2024 12:52
detroytred написав: The_Rebel написав: ЛАД написав:
Вот поэтому я и не считаю его худшим президентом.
Обычный.
Такой же, как все.
Обичний??? Найтупіший президент-бидляк, який тільки міг бути. Навіть Зеленський у порівнянні з ним виглядає ерудитом. Як не як, хоч на середній рівень англійської вийшов. А Яник, крім захоплення всіх гілок влади донецькими, що доброго (хай навіть "обичного") зробив? Я особисто працював у банку, де крім нашого офіційного відділу, був такий же напівофіційний (бо ніхто особо не ховався, думали вони навічно) відділ обналу, де пропонувалося замість умовних 25% податків державі заплатити 15%, але напряму в касу "сім'ї".
Но-но-но)))
Янек практично все підготував до євроасоціації.
Залишалось лише підпис поставити.
І фактично це він! Саме Яник! А не будь-хто інший зміг і нахилив до євронапрямку старих регіоналів, які були категорично проти руху в напрямку Європи (бо дивились в бік рфії).
Донбас арена махала європрапорами...
І не було галасу про руцький мир тощо. На Донбасі.
Але щось пішло не так..............
Тепер дякувати треба оцим вумникам..., які не змогли домовитись з Януком. І зробили так, що він кинувся в обійми пу.
Це ж треба було таке зробити...
А тепер ціна...
І дорожче, ніж 15% наліком((
Ахха, так це він зробив? Там ішло по накатаній від попереднього президента, домовленості були раніше, він просто не втручався до пори, бо треба було провести ЧЄ. А далі все стало на свої місця, пересадити опозицію і прибрати все собі як Лукашенко. І ніхто не може порівнювати ціни в історії, можливо та ціна була б дорожчою. Наприклад, у Сирії спочатку переміг диктатор разом з путіним. І ціна там не менша за нашу. І ще глянемо де через 10-20 років буде Україна, а де Білорусь
-
The_Rebel
-
-
- Повідомлень: 572
- З нами з: 01.06.19
- Подякував: 49 раз.
- Подякували: 152 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Суб 28 гру, 2024 12:54
Wirująświatła написав:detroytred
мне понравилось "не мы начали эту войну", типа майдановцы начали стрелять в несогласных. Шото я не помню чтобы кто то в 2014 стрелял по рф. То есть "несогласных" он автоматически сделал регионами рф.
материал мегаинтересный, всем рекомендую посмотреть хотя бы частично.
Вишенька:
- мені тоді кажуть, що це ж ви напали. Ні! Ми не напали, ми захищалися.
Класичне: війна це мир.
_________________________________
Але є що змусило задуматися.
Пу чітко вказав, що протистояння Заходу з совдепом й призводило до отих досягнень Заходу в демократії та розвитку ринку.
А зникнення фактору совдепу-конкурента-противника дало негативний вплив на ці процеси.
Думка спадає: а не грають оці хлопці (Захід та Схід) в дві руки...?
Що першому, що другому потрібне (вигідне, зручне) отаке протистояння. Контрольоване...
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 31519
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3230 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 28 гру, 2024 12:56
"Гарного вам дня" сказав водій відїзжаючи. А бородатий здоровенний військовий кулаком вибив лобове скло.
Це те, що ви побудували
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 4175
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 121 раз.
- Подякували: 297 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Суб 28 гру, 2024 13:01
Бетон написав:
"Гарного вам дня" сказав водій відїзжаючи. А бородатий здоровенний військовий кулаком вибив лобове скло.
Це те, що ви побудували
Хто ці "ви"?)) У нас тут до будівництва причетні більше всього якраз обліківки Будівельник та Бетон
Навіщо так будувати?
-
The_Rebel
-
-
- Повідомлень: 572
- З нами з: 01.06.19
- Подякував: 49 раз.
- Подякували: 152 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Суб 28 гру, 2024 13:02
Wirująświatła написав:
Как раз человечество и расплодилось благодаря тому, что массового насилия не было. Оно появмлось относительно недавно (1я, 2я мировая, применение яо в Хиросиме).
Я не експерт в історії, але масове насилля і війна з'явилась тоді, коли люди перестали збирати / полювати і почали вирощувати рослини / розводити тварин. тоді ж винайшли щит і меч - які сугубо для війни (тисяч 6-10 років тому)
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 4480
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 758 раз.
- Подякували: 551 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|26
|79123
|
|
|1493
|252122
|
|
|6076
|891053
|
|