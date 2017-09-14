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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11549115501155111552

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 99
до кінця 2024 року
16%
16
до квітня 2025 року
7%
7
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
15
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
43%
43
Всього голосів : 99
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 13:02

  The_Rebel написав: в
Ахха, так це він зробив? Там ішло по накатаній від попереднього президента, домовленості були раніше, він просто не втручався до пори, бо треба було провести ЧЄ. А далі все стало на свої місця, пересадити опозицію і прибрати все собі як Лукашенко. І ніхто не може порівнювати ціни в історії, можливо та ціна була б дорожчою. Наприклад, у Сирії спочатку переміг диктатор разом з путіним. І ціна там не менша за нашу. І ще глянемо де через 10-20 років буде Україна, а де Білорусь

Без хахаха.
Те, що все! було накатано померанчевими папередниками - це безспорно та очевидно.
А от реалізація отого накатаного (домовленого та спланованого) - це зовсім інше.

І реалізовував далі саме Янек.
І ламав старих ригів саме Янек.
Ющ і Ко фігу фіг змогли б їх проломити.
Ось про це мова.
(Ходили байки... як Янек їх збирав і всіх разом, і окремо кожного продавлював, знаходив інструменти впливу індивідуальні ... Що треба їм в Європу).
Мова саме про це.

І куди ж ще вища ціна, ніж зара за віконцем????
Тим паче, що ви і овсі про ціну лише в грошах і лише менше пари десятків відсотків говорили.
___________________________
Не здивуюсь, якщо сябри будуть в ЄС на умовно лише місяць-два папізже нас. А то і раніше...
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 28 гру, 2024 13:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 13:05

  detroytred написав:
  andrijk777 написав:..............
Ой, мене щас стошнить.
Які ж вони добрі ці наші можновладці, думали тільки про народ і більше ні про кого.
Вже на 4 день думали тільки про руйнування-смерті-витрати а те що ці руйнування-смерті-витрати тривають вже 1000 днів не думають чогось. :D :D 4 дні - це капець багато буде руйнувань, а тисяча днів - фігня, давайте ми ще 1000 днів повоюємо. :D

У вас звичайно оригінальне бачення дій влади. Навіть не очікував на таку відповідь.

Все суто прагматично:
в чому складність для влади з кожним наступним днем піти у перемовини (з метою перемир'я) на компроміс з ворогом (тобто зробити якісь поступки)?
Бо виникне питання до влади: нахіба були отакі втрати-руйнування (чому не зробили цього раніше)? За що стільки крові пролито? Щоб отак поступитися ворогу.

Тобто ситуація з продовженням кожного дня війни прямувала отоді до двох крайнощів: або Перемога-репарації-контрибуції, або б'ємось до останнього (до повного виснаження).
Тому й відбулася хоч якась спроба домовитись.

Сами понимаете, что о мыслях президента и прочей нашей элиты я ничего не знаю.
Но могу предложить такое объяснение переговорам на 4-й день.
На 4-й день росс. войска ещё стояли под Киевом и была реальная опасность. Наши "партнёры" тогда только выражали "глубокую озабоченность" и выражали "решительный протест", считая сколько дней ещё продержится Украина - 3, 5, неделю? Ещё было не понятно, какую помощь и поддержку нам окажут. В этих условиях можно понять согласие (или даже инициативу) Украины на переговоры.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 13:05

  The_Rebel написав:

І ціна там не менша за нашу. І ще глянемо де через 10-20 років буде Україна, а де Білорусь

Може не треба чекати ще 10 років? Вже пройшло 10 і напрямок руху вже видно. Далі буде ще гірше. Чим довше війна тим більше буде розрухи і більше народу втече за кордон. В європу і даж в росію.
Потом ми зараз на дотаціях не факт що ми будем потрібні заходу після війни.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 13:10

  Banderlog написав:
  The_Rebel написав:

І ціна там не менша за нашу. І ще глянемо де через 10-20 років буде Україна, а де Білорусь

Може не треба чекати ще 10 років? Вже пройшло 10 і напрямок руху вже видно. Далі буде ще гірше. Чим довше війна тим більше буде розрухи і більше народу втече за кордон. В європу і даж в росію.
Потом ми зараз на дотаціях не факт що ми будем потрібні заходу після війни.


Тупик выходит.
Потужному конец-смерть.
Но и хуйло не уступает. Его хотелки про уменьшение армии, защиту русского языка, отказ от НАТО, 4 области- не пойдет Трамп на это.
Я думал что хуйло попустится и Трамп найдет компромисс через принуждение потужного.
Скорее всего Трамп плюнет и скажет, ипитесь сами и займется другими своими проектами.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 13:10

  Дюрі-бачі написав:
  Wirująświatła написав:Как раз человечество и расплодилось благодаря тому, что массового насилия не было. Оно появмлось относительно недавно (1я, 2я мировая, применение яо в Хиросиме).

Я не експерт в історії, але масове насилля і війна з'явилась тоді, коли люди перестали збирати / полювати і почали вирощувати рослини / розводити тварин. тоді ж винайшли щит і меч - які сугубо для війни (тисяч 6-10 років тому)

У листопаді 1708року російські війська повністю вирізали жителів Батурина, до ноги, включаючи жінок, стареньких та дітей. А так да, масового насильства не було до 1-ї світової
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 13:13

  Дюрі-бачі написав:
  Wirująświatła написав:Как раз человечество и расплодилось благодаря тому, что массового насилия не было. Оно появмлось относительно недавно (1я, 2я мировая, применение яо в Хиросиме).

Я не експерт в історії, але масове насилля і війна з'явилась тоді, коли люди перестали збирати / полювати і почали вирощувати рослини / розводити тварин. тоді ж винайшли щит і меч - які сугубо для війни (тисяч 6-10 років тому)

Ні. Мисливці і збирачі також конфліктували. При чому іменно для них характерна тотальна війна. Захоплювати в полон був смисл лиш жінок.
Рабовласництво зробило війну гуманнішою.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 13:15

  Banderlog написав:
  The_Rebel написав:

І ціна там не менша за нашу. І ще глянемо де через 10-20 років буде Україна, а де Білорусь

Може не треба чекати ще 10 років? Вже пройшло 10 і напрямок руху вже видно. Далі буде ще гірше. Чим довше війна тим більше буде розрухи і більше народу втече за кордон. В європу і даж в росію.
Потом ми зараз на дотаціях не факт що ми будем потрібні заходу після війни.

Рфія почне зализувати свої рани.
Буде не до контролю, помічі Сябрії.

В Сябрії кольорова революція і вуаля -- розкриті обійми ЄС.
Невеличку Сябрію ЄС швидко перетравить і переформатує під Європу.

Такий сценарій цілком можливий.
detroytred
 
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