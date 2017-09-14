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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 28 гру, 2024 13:10
Banderlog написав: The_Rebel написав:
І ціна там не менша за нашу. І ще глянемо де через 10-20 років буде Україна, а де Білорусь
Може не треба чекати ще 10 років? Вже пройшло 10 і напрямок руху вже видно. Далі буде ще гірше. Чим довше війна тим більше буде розрухи і більше народу втече за кордон. В європу і даж в росію.
Потом ми зараз на дотаціях не факт що ми будем потрібні заходу після війни.
Тупик выходит.
Потужному конец-смерть.
Но и хуйло не уступает. Его хотелки про уменьшение армии, защиту русского языка, отказ от НАТО, 4 области- не пойдет Трамп на это.
Я думал что хуйло попустится и Трамп найдет компромисс через принуждение потужного.
Скорее всего Трамп плюнет и скажет, ипитесь сами и займется другими своими проектами.
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Додано: Суб 28 гру, 2024 13:10
Дюрі-бачі написав: Wirująświatła написав:
Как раз человечество и расплодилось благодаря тому, что массового насилия не было. Оно появмлось относительно недавно (1я, 2я мировая, применение яо в Хиросиме).
Я не експерт в історії, але масове насилля і війна з'явилась тоді, коли люди перестали збирати / полювати і почали вирощувати рослини / розводити тварин. тоді ж винайшли щит і меч - які сугубо для війни (тисяч 6-10 років тому)
У листопаді 1708року російські війська повністю вирізали жителів Батурина, до ноги, включаючи жінок, стареньких та дітей. А так да, масового насильства не було до 1-ї світової
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Додано: Суб 28 гру, 2024 13:13
Дюрі-бачі написав: Wirująświatła написав:
Как раз человечество и расплодилось благодаря тому, что массового насилия не было. Оно появмлось относительно недавно (1я, 2я мировая, применение яо в Хиросиме).
Я не експерт в історії, але масове насилля і війна з'явилась тоді, коли люди перестали збирати / полювати і почали вирощувати рослини / розводити тварин. тоді ж винайшли щит і меч - які сугубо для війни (тисяч 6-10 років тому)
Ні. Мисливці і збирачі також конфліктували. При чому іменно для них характерна тотальна війна. Захоплювати в полон був смисл лиш жінок.
Рабовласництво зробило війну гуманнішою.
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Додано: Суб 28 гру, 2024 13:15
Banderlog написав: The_Rebel написав:
І ціна там не менша за нашу. І ще глянемо де через 10-20 років буде Україна, а де Білорусь
Може не треба чекати ще 10 років? Вже пройшло 10 і напрямок руху вже видно. Далі буде ще гірше. Чим довше війна тим більше буде розрухи і більше народу втече за кордон. В європу і даж в росію.
Потом ми зараз на дотаціях не факт що ми будем потрібні заходу після війни.
Рфія почне зализувати свої рани.
Буде не до контролю, помічі Сябрії.
В Сябрії кольорова революція і вуаля -- розкриті обійми ЄС.
Невеличку Сябрію ЄС швидко перетравить і переформатує під Європу.
Такий сценарій цілком можливий.
Банкет для всіх... за рахунок України.
Україні ж почьотна грамота (слава, шанс, повага, слова захоплення мужністю і т.д.).
Востаннє редагувалось detroytred
в Суб 28 гру, 2024 13:16, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 28 гру, 2024 13:16
The_Rebel написав: ЛАД написав:
Вот поэтому я и не считаю его худшим президентом.
Обычный.
Такой же, как все.
Обичний??? Найтупіший президент-бидляк, який тільки міг бути. Навіть Зеленський у порівнянні з ним виглядає ерудитом. Як не як, хоч на середній рівень англійської вийшов. А Яник, крім захоплення всіх гілок влади донецькими, що доброго (хай навіть "обичного") зробив? Я особисто працював у банку, де крім нашого офіційного відділу, був такий же напівофіційний (бо ніхто особо не ховався, думали вони навічно) відділ обналу, де пропонувалося замість умовних 25% податків державі заплатити 15%, але напряму в касу "сім'ї".
Вполне могу согласиться с вашей характеристикой Янука. Но мы не обсуждали его эрудицию или культуру. Речь шла о жизни страны и людей.
Да, он грёб под себя. Откровенно и нагло.
Но для вас принципиально, под кем тот же обнал - под Януком или ещё кем-то? Результат для страны один.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Суб 28 гру, 2024 13:41, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 28 гру, 2024 13:21
detroytred написав: The_Rebel написав:
в
Ахха, так це він зробив? Там ішло по накатаній від попереднього президента, домовленості були раніше, він просто не втручався до пори, бо треба було провести ЧЄ. А далі все стало на свої місця, пересадити опозицію і прибрати все собі як Лукашенко. І ніхто не може порівнювати ціни в історії, можливо та ціна була б дорожчою. Наприклад, у Сирії спочатку переміг диктатор разом з путіним. І ціна там не менша за нашу. І ще глянемо де через 10-20 років буде Україна, а де Білорусь
Без хахаха.
Те, що все! було накатано померанчевими папередниками - це безспорно та очевидно.
А от реалізація отого накатаного (домовленого та спланованого) - це зовсім інше.
І реалізовував далі саме Янек.
І ламав старих ригів саме Янек.
Ющ і Ко фігу фіг змогли б їх проломити.
Ось про це мова.
(Ходили байки... як Янек їх збирав і всіх разом, і окремо кожного продавлював, знаходив інструменти впливу індивідуальні ... Що треба їм в Європу).
Мова саме про це.
І куди ж ще вища ціна, ніж зара за віконцем????
Тим паче, що ви і овсі про ціну лише в грошах і лише менше пари десятків відсотків говорили.
___________________________
Не здивуюсь, якщо сябри будуть в ЄС на умовно лише місяць-два папізже нас. А то і раніше...
Та чхати я хотів кого він там ламав. Результат на лице. Президент невдаха. Війна почалася саме з яника - найтупішого і набридкішого президента України. Якого навіть свій ядерний електорат прокляв. Бо навіть в очах адептів "Донбас порожняк не гонит" цей президент виявився боягузом. Як ви вважаєте, чи не легше було б путіну поставити його на схід як президента і від його імені почати війну? Ні, бо навіть на Донбасі вважають його зрадником, тож мені дивно що залишилися ще в Україні хто його захищає
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Додано: Суб 28 гру, 2024 13:22
ЛАД написав:
Но для вас принципиально, под кем тот же обнал - под Януком или ещё кем-то? Результат для страны один.
При Порохе эту лавочку прикрыли.
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Додано: Суб 28 гру, 2024 13:23
The_Rebel написав:
Ні, бо навіть на Донбасі вважають його зрадником, тож мені дивно що залишилися ще в Україні хто його захищає
Именно так, если бы он беждал не в Ростов, а в Донецк, то был бы совсем другой сценарий. А защищать продолжает его российская прпоаганда, ведь он чётко внедрён в структуру пропаганды под позывным "легитимный", без него вся структура рушится.
Востаннє редагувалось alex_dvornichenko
в Суб 28 гру, 2024 13:26, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 28 гру, 2024 13:26
Banderlog написав: The_Rebel написав:
І ціна там не менша за нашу. І ще глянемо де через 10-20 років буде Україна, а де Білорусь
Може не треба чекати ще 10 років? Вже пройшло 10 і напрямок руху вже видно. Далі буде ще гірше. Чим довше війна тим більше буде розрухи і більше народу втече за кордон. В європу і даж в росію.
Потом ми зараз на дотаціях не факт що ми будем потрібні заходу після війни.
Моісей 40 років туда-сюда з манною небесною допомоги
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Додано: Суб 28 гру, 2024 13:27
Дюрі-бачі написав: Wirująświatła написав:
Как раз человечество и расплодилось благодаря тому, что массового насилия не было. Оно появмлось относительно недавно (1я, 2я мировая, применение яо в Хиросиме).
Я не експерт в історії, але масове насилля і війна з'явилась тоді, коли люди перестали збирати / полювати і почали вирощувати рослини / розводити тварин. тоді ж винайшли щит і меч - які сугубо для війни (тисяч 6-10 років тому)
моделируем община 10-15 человек и массовое насилие, как они выжили? за 1-2 года все перебили бы друг друга. Маленькие дети зависимы первые 3 года от матери и то же бы не выжили, например при смерти матери. хотя бы логически подумайте. Насилие там сям конечно вспыхивало, но его гасили. А где не гасили та ветка эволюции отмирала.
опять же так прикольно, вы сейчас сидите в тепле, в безопасном месте, вас никтоне насилует, не унижает. Не заставляет работать, а пишете "але масове насилля і війна з'явилась тоді, коли люди перестали збирати / полювати і почали вирощувати рослини" какое ж оно массовое, если вас не трогают?
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Суб 28 гру, 2024 13:36, всього редагувалось 3 разів.
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