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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 115511155211553115541155511556>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 99
до кінця 2024 року
16%
16
до квітня 2025 року
7%
7
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
15
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
43%
43
Всього голосів : 99
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 13:28

  Господар Вельзевула написав:
  Banderlog написав:
  The_Rebel написав:

І ціна там не менша за нашу. І ще глянемо де через 10-20 років буде Україна, а де Білорусь

Може не треба чекати ще 10 років? Вже пройшло 10 і напрямок руху вже видно. Далі буде ще гірше. Чим довше війна тим більше буде розрухи і більше народу втече за кордон. В європу і даж в росію.
Потом ми зараз на дотаціях не факт що ми будем потрібні заходу після війни.


Тупик выходит.
Потужному конец-смерть.
Но и хуйло не уступает. Его хотелки про уменьшение армии, защиту русского языка, отказ от НАТО, 4 области- не пойдет Трамп на это.
Я думал что хуйло попустится и Трамп найдет компромисс через принуждение потужного.
Скорее всего Трамп плюнет и скажет, ипитесь сами и займется другими своими проектами.

"маке УСА грате агайн": Гренладнія 53 штат
Востаннє редагувалось flyman в Суб 28 гру, 2024 13:28, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 13:28

  The_Rebel написав:Та чхати я хотів кого він там ламав. Результат на лице. Президент невдаха. Війна почалася саме з яника - найтупішого і набридкішого президента України. Якого навіть свій ядерний електорат прокляв. Бо навіть в очах адептів "Донбас порожняк не гонит" цей президент виявився боягузом. Як ви вважаєте, чи не легше було б путіну поставити його на схід як президента і від його імені почати війну? Ні, бо навіть на Донбасі вважають його зрадником, тож мені дивно що залишилися ще в Україні хто його захищає

Браво!
От саме тому отака ціна, що за віконцем.
Дорого отакі "чхі" обходяться.

Янукович може бути мудаком-тупцем-невдахою найвищого гатунку, але треба було працювати з тим, що є.
А не штовхати його в обійми путла.

Якими б правильними, справедливим і т.д. дії-наміри стосовно Янека не були, але вони призвели до того, що він повернувся і побіг до путла.
Ціна за віконцем.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 13:30

  katso написав:
  Wirująświatła написав: Лет через 10-20 имели бы то, что сейчас на рф.


10-20 лет стабильной жизни - без войн, бомбежек, тцк, запретов на выезд... А там кто знает как бы оно повернулось, может и пропетляли бы мимо диктатуры. Но нет.

рф/рб на сейчас не самый плохой вариант, бывают и похуже. из рф по крайней мере (пока ещё) можно уехать, если не нравится пуйло или шото другое.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 13:31

  detroytred написав:
  Banderlog написав:Може не треба чекати ще 10 років? Вже пройшло 10 і напрямок руху вже видно. Далі буде ще гірше. Чим довше війна тим більше буде розрухи і більше народу втече за кордон. В європу і даж в росію.
Потом ми зараз на дотаціях не факт що ми будем потрібні заходу після війни.

Рфія почне зализувати свої рани.
Буде не до контролю, помічі Сябрії.

В Сябрії кольорова революція і вуаля -- розкриті обійми ЄС.
Невеличку Сябрію ЄС швидко перетравить і переформатує під Європу.

Такий сценарій цілком можливий.
Банкет для всіх... за рахунок України.
Україні ж почьотна грамота (слава, шанс, повага, слова захоплення мужністю і т.д.).

Всяке може бути і всяке могло бути, як і то що без Криму та Донбасу у 2014 нашу армію продовжували б знищувати ці 8 років, і бойові дії зараз були у районі Вінниці/Тернополя, а вся захоплена Україна була б як Попасна/Маріуполь
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 13:34

  Успіх написав:
  detroytred написав:Як наслідок: Успіху на нулі не платили, а отим в тилу ліповим по начисленням отаких начфінок платять.
Тобто справа навіть не в грошах вкрадених, а у впливі на умовних успіхів...
Тепер замість Успіха треба заново готувати, снаряжати нового бійця.
Ще й якщо знайдуть...
А це наслідки від відсутності бійця.
Я знаю, що мої слова прозвучать не гарно... Але...
Але, так як я двічі контужений - я собі дозволю написати такі слова на загал!
На загал поважного форуму!

Тож, - тепер, нехай ВОНИ поцілують мене в дупу!
В саму дірочку!© :D :lol: :mrgreen:



Я знаю, що мої слова прозвучать не гарно...

"успіх "-- щось я не чув коли ти був у ЗСУ ,про якісь контузії .
...а ти така людина , що виніс би нам всім мізки , якби то мало місце .

... навіть не знаю як це назвати -- але твої" фантазії" можуть далеко завести ...
Один приклад - людина проходила службу, доглядал за хозяйством ..... а зараз вже носить нашивки ГУР і мідальйон на шії з совою .
При детальній розмові , завіряє що він зам командира батальоной розвідки ....

дивись , якби малесенька фантазія не перетворилась в дуже нав'язливу ідею ....
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 13:35

:(
  detroytred написав:
  The_Rebel написав:Та чхати я хотів кого він там ламав. Результат на лице. Президент невдаха. Війна почалася саме з яника - найтупішого і набридкішого президента України. Якого навіть свій ядерний електорат прокляв. Бо навіть в очах адептів "Донбас порожняк не гонит" цей президент виявився боягузом. Як ви вважаєте, чи не легше було б путіну поставити його на схід як президента і від його імені почати війну? Ні, бо навіть на Донбасі вважають його зрадником, тож мені дивно що залишилися ще в Україні хто його захищає

Браво!
От саме тому отака ціна, що за віконцем.
Дорого отакі "чхі" обходяться.

Янукович може бути мудаком-тупцем-невдахою найвищого гатунку, але треба було працювати з тим, що є.
А не штовхати його в обійми путла.

Якими б правильними, справедливим і т.д. дії-наміри стосовно Янека не були, але вони призвели до того, що він повернувся і побіг до путла.
Ціна за віконцем.

Ще раз, ніхто не може знати альтернативної історії. Можливо пропетляли б, а може ціна би була й вищою. Але ми там, де ми є
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 13:36

  Дюрі-бачі написав:
  Wirująświatła написав:Как раз человечество и расплодилось благодаря тому, что массового насилия не было. Оно появмлось относительно недавно (1я, 2я мировая, применение яо в Хиросиме).

Я не експерт в історії, але масове насилля і війна з'явилась тоді, коли люди перестали збирати / полювати і почали вирощувати рослини / розводити тварин. тоді ж винайшли щит і меч - які сугубо для війни (тисяч 6-10 років тому)

Я тоже не эксперт и в принципе толком никто не знает, как люди жили "тисяч 6-10 років тому". Но вполне могу допустить, что войны были и раньше. Только оружие было другое, попроще и погрубее - камни и палки.
Статья по поводу наших знаний о далёких предках - Мы не понимали человеческую природу на протяжении 100 лет - https://www.nytimes.com/2024/12/22/opinion/human-nature-polarization-predator.html. Утверждается, что мы ошибались, считая пещерного человека хищником и охотником, а, напротив, "люди эволюционировали с мышлением добычи, живя в страхе и постоянно ища защиты".
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 13:39

  alex_dvornichenko написав:
  The_Rebel написав: Ні, бо навіть на Донбасі вважають його зрадником, тож мені дивно що залишилися ще в Україні хто його захищає

Именно так, если бы он беждал не в Ростов, а в Донецк, то был бы совсем другой сценарий. А защищать продолжает его российская прпоаганда, ведь он чётко внедрён в структуру пропаганды под позывным "легитимный", без него вся структура рушится.

Якщо б нікуди йому не прийшлося бігти, то був би третій сценарій.

Навіть не так!
Ще раніше точка біфуркації.
Якщо б не прийшлося звертатися до пу за отими 3 ярдами...

Прикольний агент --- повним ходом реалізував план до євроасоціації, фактично замістив руцький мир на Донбасі європрапорами.
Ще треба подивитися, як він там з навчаннями з НАТО співпрацював...
Ще й НГШ призначив, який першим за останні роки хоч якось зайнявся саме бойовою підготовкою в ЗСУ, впровадження БТГ та планів захисту та тренувань нападу "терористів" типу зельоних чоловічків.
А під час Майдану відмовив вже повернувшомуся до пу Януку ввести війська до Києва.

Навіть якщо був агентом.
Агенти вони такі)))
Вірні по самі яйця.
В книжках та пропагандах.
Коммі теж були вірні партії, партквитку та комуняцькій справі до самого серця.
1991 це чудово показав.
Але агенти кремінь хлопці))
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 28 гру, 2024 13:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 13:40

  detroytred написав:Все суто прагматично:
в чому складність для влади з кожним наступним днем піти у перемовини (з метою перемир'я) на компроміс з ворогом (тобто зробити якісь поступки)?
Бо виникне питання до влади: нахіба були отакі втрати-руйнування (чому не зробили цього раніше)? За що стільки крові пролито? Щоб отак поступитися ворогу.

Тобто ситуація з продовженням кожного дня війни прямувала отоді до двох крайнощів: або Перемога-репарації-контрибуції, або б'ємось до останнього (до повного виснаження).
Тому й відбулася хоч якась спроба домовитись.

У вас дуже дивні погляди і по-моєму зовсім не вірні.
Ніхто за день втрат-руйнувань у влади не спитає. Навіть за місяць не спитає. Навіть за пів року не спитає. По дуже простій причині - втрати-руйнування спричинив путін. Все, влада не винувата, це все путін винуватий.
Спитати можуть за рік-два-три війни. Наприклад зараз. Я і питаю у влади - навіщо ми воюємо вже 3 роки? - це правильне питання.
А питання(на 4 день) - Навіщо ми воюємо 4 дні? - Це брєд.

Тому "ситуація з продовженням кожного дня війни" на 4 день війни - це брєд. Я впевнений такими питаннями наша влада тоді не задавалась.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 13:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Дюрі-бачі написав:Я не експерт в історії, але масове насилля і війна з'явилась тоді, коли люди перестали збирати / полювати і почали вирощувати рослини / розводити тварин. тоді ж винайшли щит і меч - які сугубо для війни (тисяч 6-10 років тому)

Все вірно. Масове насилля і війна зявилися тоді, коли одна людина змогла виробляти більше, ніж споживати.
Тоді зявився зміст в експлуатації інших людей. І як наслідок - війни
sashaqbl
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