І ціна там не менша за нашу. І ще глянемо де через 10-20 років буде Україна, а де Білорусь
Може не треба чекати ще 10 років? Вже пройшло 10 і напрямок руху вже видно. Далі буде ще гірше. Чим довше війна тим більше буде розрухи і більше народу втече за кордон. В європу і даж в росію. Потом ми зараз на дотаціях не факт що ми будем потрібні заходу після війни.
Тупик выходит. Потужному конец-смерть. Но и хуйло не уступает. Его хотелки про уменьшение армии, защиту русского языка, отказ от НАТО, 4 области- не пойдет Трамп на это. Я думал что хуйло попустится и Трамп найдет компромисс через принуждение потужного. Скорее всего Трамп плюнет и скажет, ипитесь сами и займется другими своими проектами.
"маке УСА грате агайн": Гренладнія 53 штат
Востаннє редагувалось flyman в Суб 28 гру, 2024 13:28, всього редагувалось 2 разів.
The_Rebel написав:Та чхати я хотів кого він там ламав. Результат на лице. Президент невдаха. Війна почалася саме з яника - найтупішого і набридкішого президента України. Якого навіть свій ядерний електорат прокляв. Бо навіть в очах адептів "Донбас порожняк не гонит" цей президент виявився боягузом. Як ви вважаєте, чи не легше було б путіну поставити його на схід як президента і від його імені почати війну? Ні, бо навіть на Донбасі вважають його зрадником, тож мені дивно що залишилися ще в Україні хто його захищає
Браво! От саме тому отака ціна, що за віконцем. Дорого отакі "чхі" обходяться.
Янукович може бути мудаком-тупцем-невдахою найвищого гатунку, але треба було працювати з тим, що є. А не штовхати його в обійми путла.
Якими б правильними, справедливим і т.д. дії-наміри стосовно Янека не були, але вони призвели до того, що він повернувся і побіг до путла. Ціна за віконцем.
Banderlog написав:Може не треба чекати ще 10 років? Вже пройшло 10 і напрямок руху вже видно. Далі буде ще гірше. Чим довше війна тим більше буде розрухи і більше народу втече за кордон. В європу і даж в росію. Потом ми зараз на дотаціях не факт що ми будем потрібні заходу після війни.
Рфія почне зализувати свої рани. Буде не до контролю, помічі Сябрії.
В Сябрії кольорова революція і вуаля -- розкриті обійми ЄС. Невеличку Сябрію ЄС швидко перетравить і переформатує під Європу.
Такий сценарій цілком можливий. Банкет для всіх... за рахунок України. Україні ж почьотна грамота (слава, шанс, повага, слова захоплення мужністю і т.д.).
Всяке може бути і всяке могло бути, як і то що без Криму та Донбасу у 2014 нашу армію продовжували б знищувати ці 8 років, і бойові дії зараз були у районі Вінниці/Тернополя, а вся захоплена Україна була б як Попасна/Маріуполь
detroytred написав:Як наслідок: Успіху на нулі не платили, а отим в тилу ліповим по начисленням отаких начфінок платять. Тобто справа навіть не в грошах вкрадених, а у впливі на умовних успіхів... Тепер замість Успіха треба заново готувати, снаряжати нового бійця. Ще й якщо знайдуть... А це наслідки від відсутності бійця.
Я знаю, що мої слова прозвучать не гарно... Але... Але, так як я двічі контужений - я собі дозволю написати такі слова на загал! На загал поважного форуму!
"успіх "-- щось я не чув коли ти був у ЗСУ ,про якісь контузії . ...а ти така людина , що виніс би нам всім мізки , якби то мало місце .
... навіть не знаю як це назвати -- але твої" фантазії" можуть далеко завести ... Один приклад - людина проходила службу, доглядал за хозяйством ..... а зараз вже носить нашивки ГУР і мідальйон на шії з совою . При детальній розмові , завіряє що він зам командира батальоной розвідки ....
дивись , якби малесенька фантазія не перетворилась в дуже нав'язливу ідею ....
The_Rebel написав:Та чхати я хотів кого він там ламав. Результат на лице. Президент невдаха. Війна почалася саме з яника - найтупішого і набридкішого президента України. Якого навіть свій ядерний електорат прокляв. Бо навіть в очах адептів "Донбас порожняк не гонит" цей президент виявився боягузом. Як ви вважаєте, чи не легше було б путіну поставити його на схід як президента і від його імені почати війну? Ні, бо навіть на Донбасі вважають його зрадником, тож мені дивно що залишилися ще в Україні хто його захищає
Браво! От саме тому отака ціна, що за віконцем. Дорого отакі "чхі" обходяться.
Янукович може бути мудаком-тупцем-невдахою найвищого гатунку, але треба було працювати з тим, що є. А не штовхати його в обійми путла.
Якими б правильними, справедливим і т.д. дії-наміри стосовно Янека не були, але вони призвели до того, що він повернувся і побіг до путла. Ціна за віконцем.
Ще раз, ніхто не може знати альтернативної історії. Можливо пропетляли б, а може ціна би була й вищою. Але ми там, де ми є
Wirująświatła написав:Как раз человечество и расплодилось благодаря тому, что массового насилия не было. Оно появмлось относительно недавно (1я, 2я мировая, применение яо в Хиросиме).
Я не експерт в історії, але масове насилля і війна з'явилась тоді, коли люди перестали збирати / полювати і почали вирощувати рослини / розводити тварин. тоді ж винайшли щит і меч - які сугубо для війни (тисяч 6-10 років тому)
Я тоже не эксперт и в принципе толком никто не знает, как люди жили "тисяч 6-10 років тому". Но вполне могу допустить, что войны были и раньше. Только оружие было другое, попроще и погрубее - камни и палки. Статья по поводу наших знаний о далёких предках - Мы не понимали человеческую природу на протяжении 100 лет - https://www.nytimes.com/2024/12/22/opinion/human-nature-polarization-predator.html. Утверждается, что мы ошибались, считая пещерного человека хищником и охотником, а, напротив, "люди эволюционировали с мышлением добычи, живя в страхе и постоянно ища защиты".
The_Rebel написав: Ні, бо навіть на Донбасі вважають його зрадником, тож мені дивно що залишилися ще в Україні хто його захищає
Именно так, если бы он беждал не в Ростов, а в Донецк, то был бы совсем другой сценарий. А защищать продолжает его российская прпоаганда, ведь он чётко внедрён в структуру пропаганды под позывным "легитимный", без него вся структура рушится.
Якщо б нікуди йому не прийшлося бігти, то був би третій сценарій.
Навіть не так! Ще раніше точка біфуркації. Якщо б не прийшлося звертатися до пу за отими 3 ярдами...
Прикольний агент --- повним ходом реалізував план до євроасоціації, фактично замістив руцький мир на Донбасі європрапорами. Ще треба подивитися, як він там з навчаннями з НАТО співпрацював... Ще й НГШ призначив, який першим за останні роки хоч якось зайнявся саме бойовою підготовкою в ЗСУ, впровадження БТГ та планів захисту та тренувань нападу "терористів" типу зельоних чоловічків. А під час Майдану відмовив вже повернувшомуся до пу Януку ввести війська до Києва.
Навіть якщо був агентом. Агенти вони такі))) Вірні по самі яйця. В книжках та пропагандах. Коммі теж були вірні партії, партквитку та комуняцькій справі до самого серця. 1991 це чудово показав. Але агенти кремінь хлопці))
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 28 гру, 2024 13:54, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Все суто прагматично: в чому складність для влади з кожним наступним днем піти у перемовини (з метою перемир'я) на компроміс з ворогом (тобто зробити якісь поступки)? Бо виникне питання до влади: нахіба були отакі втрати-руйнування (чому не зробили цього раніше)? За що стільки крові пролито? Щоб отак поступитися ворогу.
Тобто ситуація з продовженням кожного дня війни прямувала отоді до двох крайнощів: або Перемога-репарації-контрибуції, або б'ємось до останнього (до повного виснаження). Тому й відбулася хоч якась спроба домовитись.
У вас дуже дивні погляди і по-моєму зовсім не вірні. Ніхто за день втрат-руйнувань у влади не спитає. Навіть за місяць не спитає. Навіть за пів року не спитає. По дуже простій причині - втрати-руйнування спричинив путін. Все, влада не винувата, це все путін винуватий. Спитати можуть за рік-два-три війни. Наприклад зараз. Я і питаю у влади - навіщо ми воюємо вже 3 роки? - це правильне питання. А питання(на 4 день) - Навіщо ми воюємо 4 дні? - Це брєд.
Тому "ситуація з продовженням кожного дня війни" на 4 день війни - це брєд. Я впевнений такими питаннями наша влада тоді не задавалась.
Дюрі-бачі написав:Я не експерт в історії, але масове насилля і війна з'явилась тоді, коли люди перестали збирати / полювати і почали вирощувати рослини / розводити тварин. тоді ж винайшли щит і меч - які сугубо для війни (тисяч 6-10 років тому)
Все вірно. Масове насилля і війна зявилися тоді, коли одна людина змогла виробляти більше, ніж споживати. Тоді зявився зміст в експлуатації інших людей. І як наслідок - війни