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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1155211553115541155511556>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 99
до кінця 2024 року
16%
16
до квітня 2025 року
7%
7
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
15
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
43%
43
Всього голосів : 99
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 13:43

  alex_dvornichenko написав:
  ЛАД написав:Но для вас принципиально, под кем тот же обнал - под Януком или ещё кем-то? Результат для страны один.

При Порохе эту лавочку прикрыли.
Утверждаете, что с 2014 обнал в Украине исчез?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 13:49

  The_Rebel написав:Всяке може бути і всяке могло бути, як і то що без Криму та Донбасу у 2014 нашу армію продовжували б знищувати ці 8 років, і бойові дії зараз були у районі Вінниці/Тернополя, а вся захоплена Україна була б як Попасна/Маріуполь

Яник мудак, але й не настільки дурак.
Він. В Європу-то хотів йти чому????
Да тому, що не хотів під путла...
Бо краще оті м'які цивілізовані еуропеці, ніж оті руцьки дикуни, які його отімєют по повній.
Це єдина причина.
Чому в напрямку Європи, а не рф.

Тільки зажлобився...
Хотів себе у владі зберегти (через оті ярди від Європи).
Але опинився, як ота старуха у розбитого корита.
Бо європейцям не грошей було жалко, вони хотіли України, але без Янука ще на один термін.

Я вам кажу, що чув від людей в темі: саме за отого НГШ янековського нарешті збільшилася увага саме до бойової підготовки в ЗСУ. Збільшилася. І рухалась в цьому напрямку.
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 28 гру, 2024 14:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 13:51

  sashaqbl написав:Все вірно. Масове насилля і війна зявилися тоді, коли одна людина змогла виробляти більше, ніж споживати.
если вы будете бить палкой макаку она вас покусает, вывод? макаки злые. Войны и внутригрупповое насилие появились когда снизилась ценность "жизнь" и "стая". Если вы цените свою жизнь, вы не пойдёте кого либо убивать, потому что тогда убить могут и вас.

Такое возможно только с падением значимой роли этой ценности. В то же время, если вы цените свою жизнь и стаю, вы будете их защищать, если на вас нападут. Мягко говоря нападать и защищаться с экзистенциальной точки зрения не одно и тоже. Монголо-татарское иго было какое сильное, кто они теперь? Их воинственность закончилась деградацией. загуглите что есть интересного в монгольской культуре. почти ничего. Удивительно что совсем не исчезли, те кто в степи живут как в средневековье.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 28 гру, 2024 14:05, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 13:53

  The_Rebel написав:............
Всяке може бути і всяке могло бути, як і то що без Криму та Донбасу у 2014 нашу армію продовжували б знищувати ці 8 років, і бойові дії зараз були у районі Вінниці/Тернополя, а вся захоплена Україна була б як Попасна/Маріуполь

Это как? И кто "продовжував б знищувати ці 8 років"?
И ещё - у нас всё время напоминают (точнее, напоминали при Порошенко, но и сейчас здесь иногда всплывает), что в 2014 у нас оказалось, что армии практически нет.
Почему Путин тогда ограничился Крымом и кусочком Донбасса?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 13:57

ЛАД
Почему Путин тогда ограничился Крымом и кусочком Донбасса?


Там тоже «в тонусе» на 2014 год мало что было.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 14:00

  andrijk777 написав:Тому "ситуація з продовженням кожного дня війни" на 4 день війни - це брєд. Я впевнений такими питаннями наша влада тоді не задавалась.

А я впевнений, що розмови-перемовини (але в іншому форматі) були ще навіть до вторгнення.
Уявіть.

На четвертий же день перейшли до нового отого формату.
Дивно, що не в перший же.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 14:02

холява
Один приклад - людина проходила службу, доглядал за хозяйством ..... а зараз вже носить нашивки ГУР і мідальйон на шії з совою .


Є таке.
На третьому році зʼявились «візуальні контакти», «5 недєль на передкє, только помицца на Оболонь в глубокій тил».
Скоро «колону бронєтєхнікі в Ірпєнє - то я.. і ето только пока сам без подкрєплєнія». А потом так волбщє..,
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 14:08

  detroytred написав:
  alex_dvornichenko написав:
  The_Rebel написав: Ні, бо навіть на Донбасі вважають його зрадником, тож мені дивно що залишилися ще в Україні хто його захищає

Именно так, если бы он беждал не в Ростов, а в Донецк, то был бы совсем другой сценарий. А защищать продолжает его российская прпоаганда, ведь он чётко внедрён в структуру пропаганды под позывным "легитимный", без него вся структура рушится.

Якщо б нікуди йому не прийшлося бігти, то був би третій сценарій.

Навіть не так!
Ще раніше точка біфуркації.
Якщо б не прийшлося звертатися до пу за отими 3 ярдами...

Прикольний агент --- повним ходом реалізував план до євроасоціації, фактично замістив руцький мир на Донбасі європрапорами.
Ще треба подивитися, як він там з навчаннями з НАТО співпрацював...
Ще й НГШ призначив, який першим за останні роки хоч якось зайнявся саме бойовою підготовкою в ЗСУ, впровадження БТГ та планів захисту та тренувань нападу "терористів" типу зельоних чоловічків.
А під час Майдану відмовив вже повернувшомуся до пу Януку ввести війська до Києва.

Агенти вони такі)))
Вірні по самі яйця.
В книжках та пропагандах.

А те що міністр оборони був росіянин - це також у рамках навчань з НАТО? І всі міністри, включно з прем'єром, також мали російське громадянство чи походження. Про що мова, ви доводите і вірите, що Яник демократ і реально прагнув в ту асоціацію, ЄС і тп? Розкладаючи повсюду росіян? Сміх та й годі. П.с. Може ви думаєте, що так він замилював очі Путіну, а сам хотів швиденько прошмигнути в Європу? А не хочете розглянути інший варіант (зважаючи на факти, а не домисли), що було якраз навпаки - так він замилював очі українцям і європейцям, а сам продавав все Росії, розставляв їх людей та готувався стати місцевим довічним князем і це стало очевидним лише у момент підписання, де вже ніяк не можна було відмазатися
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 14:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:За законом можна призначати офіцера на посаду нижче, ніж він займає. Перелік випадків визначений.

В цих 150 тис. залишилися точно такі самі, як і для інших громадян, броньовані, з відстрочкою.
Якщо ж мета банальна --- офіцерів в окопи на посади сержантів-солдат, то цікавий експеримент...
Революційний.
Таке собі розжалування в рядові))

Це велика проблема.
От є начзвязку бригади. Цілий підполковник.
Функція якого зводиться до розподілу старлінків по підрозділам. Причому навіть оплату налагодити він не в стані - доводиться самим скидатися. І тут виникає питання - нафіга на цій посаді цілий підполковник?
Я б його відправив ВОПом командувати. І то при наявності досвітченого сержанта.
Востаннє редагувалось sashaqbl в Суб 28 гру, 2024 14:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 14:11

  Hotab написав:ЛАД
Почему Путин тогда ограничился Крымом и кусочком Донбасса?


Там тоже «в тонусе» на 2014 год мало что было.

Не спорю.
Но заметно больше, чем у нас.
Если считать Янука "агентом Пу", то он мог попросить о "помощи в наведении порядка", как сделали казахи в 2022.Такую "помощь" РФ могла (была способна) оказать и в 2014.
ЛАД
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