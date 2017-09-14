Утверждаете, что с 2014 обнал в Украине исчез?
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Додано: Суб 28 гру, 2024 13:43
Додано: Суб 28 гру, 2024 13:49
Яник мудак, але й не настільки дурак.
Він. В Європу-то хотів йти чому????
Да тому, що не хотів під путла...
Бо краще оті м'які цивілізовані еуропеці, ніж оті руцьки дикуни, які його отімєют по повній.
Це єдина причина.
Чому в напрямку Європи, а не рф.
Тільки зажлобився...
Хотів себе у владі зберегти (через оті ярди від Європи).
Але опинився, як ота старуха у розбитого корита.
Бо європейцям не грошей було жалко, вони хотіли України, але без Янука ще на один термін.
Я вам кажу, що чув від людей в темі: саме за отого НГШ янековського нарешті збільшилася увага саме до бойової підготовки в ЗСУ. Збільшилася. І рухалась в цьому напрямку.
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 28 гру, 2024 14:05, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 28 гру, 2024 13:51
если вы будете бить палкой макаку она вас покусает, вывод? макаки злые. Войны и внутригрупповое насилие появились когда снизилась ценность "жизнь" и "стая". Если вы цените свою жизнь, вы не пойдёте кого либо убивать, потому что тогда убить могут и вас.
Такое возможно только с падением значимой роли этой ценности. В то же время, если вы цените свою жизнь и стаю, вы будете их защищать, если на вас нападут. Мягко говоря нападать и защищаться с экзистенциальной точки зрения не одно и тоже. Монголо-татарское иго было какое сильное, кто они теперь? Их воинственность закончилась деградацией. загуглите что есть интересного в монгольской культуре. почти ничего. Удивительно что совсем не исчезли, те кто в степи живут как в средневековье.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 28 гру, 2024 14:05, всього редагувалось 4 разів.
Додано: Суб 28 гру, 2024 13:53
Это как? И кто "продовжував б знищувати ці 8 років"?
И ещё - у нас всё время напоминают (точнее, напоминали при Порошенко, но и сейчас здесь иногда всплывает), что в 2014 у нас оказалось, что армии практически нет.
Почему Путин тогда ограничился Крымом и кусочком Донбасса?
Додано: Суб 28 гру, 2024 13:57
ЛАД
Там тоже «в тонусе» на 2014 год мало что было.
Додано: Суб 28 гру, 2024 14:00
А я впевнений, що розмови-перемовини (але в іншому форматі) були ще навіть до вторгнення.
Уявіть.
На четвертий же день перейшли до нового отого формату.
Дивно, що не в перший же.
Додано: Суб 28 гру, 2024 14:02
холява
Є таке.
На третьому році зʼявились «візуальні контакти», «5 недєль на передкє, только помицца на Оболонь в глубокій тил».
Скоро «колону бронєтєхнікі в Ірпєнє - то я.. і ето только пока сам без подкрєплєнія». А потом так волбщє..,
Додано: Суб 28 гру, 2024 14:08
А те що міністр оборони був росіянин - це також у рамках навчань з НАТО? І всі міністри, включно з прем'єром, також мали російське громадянство чи походження. Про що мова, ви доводите і вірите, що Яник демократ і реально прагнув в ту асоціацію, ЄС і тп? Розкладаючи повсюду росіян? Сміх та й годі. П.с. Може ви думаєте, що так він замилював очі Путіну, а сам хотів швиденько прошмигнути в Європу? А не хочете розглянути інший варіант (зважаючи на факти, а не домисли), що було якраз навпаки - так він замилював очі українцям і європейцям, а сам продавав все Росії, розставляв їх людей та готувався стати місцевим довічним князем і це стало очевидним лише у момент підписання, де вже ніяк не можна було відмазатися
Додано: Суб 28 гру, 2024 14:10
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Це велика проблема.
От є начзвязку бригади. Цілий підполковник.
Функція якого зводиться до розподілу старлінків по підрозділам. Причому навіть оплату налагодити він не в стані - доводиться самим скидатися. І тут виникає питання - нафіга на цій посаді цілий підполковник?
Я б його відправив ВОПом командувати. І то при наявності досвітченого сержанта.
Востаннє редагувалось sashaqbl в Суб 28 гру, 2024 14:12, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 28 гру, 2024 14:11
Не спорю.
Но заметно больше, чем у нас.
Если считать Янука "агентом Пу", то он мог попросить о "помощи в наведении порядка", как сделали казахи в 2022.Такую "помощь" РФ могла (была способна) оказать и в 2014.
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